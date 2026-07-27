SINOTRUK tăng tốc chiến lược xe thương mại năng lượng mới, doanh thu 6 tháng đạt 11 tỷ USD

Nhà sản xuất xe thương mại lớn của Trung Quốc công bố tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế thông qua hệ sinh thái xe thương mại năng lượng mới.

Hội nghị đối tác toàn cầu tổ chức tại Hà Nội phản ánh định hướng phát triển thị trường Đông Nam Á và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện thương mại diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Tập đoàn Xe tải hạng nặng Trung Quốc (SINOTRUK) tiếp tục đẩy nhanh chiến lược phát triển xe thương mại năng lượng mới thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư vào hệ sinh thái vận tải xanh.

Tại Hội nghị Đối tác Năng lượng Mới 2026 diễn ra ngày 21/7 tại Hà Nội với chủ đề "Bứt phá – Kết nối – Dẫn đầu", hội nghị quy tụ 906 đối tác đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ để chia sẻ chiến lược phát triển, kết quả kinh doanh và giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực xe thương mại sử dụng năng lượng sạch.

Theo số liệu được SINOTRUK công bố, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng xe tiêu thụ đạt 272.000 chiếc, tăng 27,6%.

Trong đó, phân khúc xe tải hạng nặng đạt sản lượng 196.000 xe, tăng 40,3%, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về doanh số. Ở lĩnh vực xe thương mại năng lượng mới, doanh nghiệp bán ra 25.000 xe tải hạng nặng tại thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm, giữ vị trí số một tại thị trường này.

Kết quả trên phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các phương tiện vận tải phát thải thấp, đồng thời cho thấy chiến lược chuyển dịch sang xe năng lượng mới đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Liu Wei, Tổng giám đốc SINOTRUK, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu thông qua mô hình hệ sinh thái tích hợp "Phương tiện + Năng lượng + Số hoá + Dịch vụ". Theo doanh nghiệp, đây là định hướng nhằm không chỉ cung cấp phương tiện mà còn xây dựng giải pháp vận hành tổng thể cho khách hàng trong lĩnh vực vận tải thương mại.

Mô hình này được phát triển trên bốn nền tảng gồm năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo từng điều kiện khai thác; hệ thống hạ tầng sạc và microgrid; nền tảng quản trị số phục vụ vận hành đội xe; cùng mạng lưới dịch vụ hậu mãi trong toàn bộ vòng đời phương tiện.

Đáng chú ý, SINOTRUK cũng giới thiệu thương hiệu xe năng lượng mới S-EV như một bước đi nhằm hoàn thiện chiến lược điện hóa. Theo doanh nghiệp, bộ nhận diện mới được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi gồm Phát triển bền vững (Sustainable), Thông minh (Smart) và Cùng kiến tạo giá trị (Shared Value), thể hiện định hướng phát triển các giải pháp vận tải xanh và giảm phát thải carbon.

Hiện các dòng xe năng lượng mới của SINOTRUK đã được triển khai tại hơn 50 quốc gia, phục vụ nhiều lĩnh vực như logistics, khai khoáng, xây dựng, cảng biển và giao vận đô thị.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, doanh nghiệp cho biết đang tập trung giải quyết những bài toán mà thị trường quốc tế quan tâm như khả năng thích ứng với điều kiện khai thác, hạ tầng cung cấp năng lượng, công nghệ sạc và đổi pin, độ bền phương tiện cũng như chi phí vận hành. Sáu mô hình khai thác được giới thiệu tại hội nghị hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư và rút ngắn thời gian hoàn vốn cho các doanh nghiệp vận tải khi chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, SINOTRUK trưng bày 26 mẫu xe thương mại năng lượng mới thuộc nhiều phân khúc, từ xe đầu kéo, xe ben, xe tải nhẹ đến xe bán tải, phục vụ các nhu cầu vận tải trong logistics, xây dựng, khai khoáng, cảng biển và giao hàng đô thị.

Các mẫu xe sử dụng ba nền tảng công nghệ gồm xe thuần điện (BEV), xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và xe sử dụng pin nhiên liệu hydro (FCEV). Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các giải pháp trạm sạc, phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị cho phương tiện thương mại năng lượng mới.

Việc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức hội nghị đối tác toàn cầu cũng cho thấy Đông Nam Á đang trở thành một trong những thị trường được SINOTRUK ưu tiên trong chiến lược mở rộng quốc tế. Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực thúc đẩy lộ trình giảm phát thải và chuyển đổi phương tiện vận tải, các nhà sản xuất xe thương mại đang gia tăng đầu tư vào công nghệ, hạ tầng năng lượng và hệ sinh thái dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.