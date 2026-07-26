Thêm 72 ha rừng được hồi sinh từ chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

Sau hai năm triển khai từ 2024, chương trình “Góp Lá Vá Rừng” đã phục hồi 150 ha rừng tự nhiên, gieo trồng hơn 95.000 cây bản địa tại Hòa Bình và Sơn La với tỷ lệ cây sống đạt 70 - 86%.
Ngày 24/7, tại bản Pa Cốp, xã Vân Hồ (Sơn La), chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026 chính thức được phát động bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Vietnam Airlines, Ví điện tử MoMo, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm khu vực X và Đoàn Thanh niên xã Vân Hồ.
Năm nay, chương trình đặt mục tiêu hồi sinh tối thiểu 72 ha rừng tự nhiên, gieo trồng 43.400 cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và hành lang sinh thái Vân Hồ - Hang Kia - Pà Cò (Sơn La).
Đây là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của vùng Tây Bắc, nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có vượn đen má trắng, loài linh trưởng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.
Sau hai năm triển khai từ 2024, chương trình “Góp Lá Vá Rừng” đã phục hồi 150 ha rừng tự nhiên, gieo trồng hơn 95.000 cây bản địa tại Hòa Bình và Sơn La với tỷ lệ cây sống đạt 70 - 86%.
Hơn 350 tình nguyện viên, gồm cán bộ địa phương, người dân và các doanh nghiệp đồng hành, đã trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc rừng. Những kết quả này tạo nền tảng để chương trình tiếp tục mở rộng quy mô trong năm 2026.
Trong khuôn khổ chương trình năm nay, PanNature phối hợp cùng Vietnam Airlines, MoMo, chính quyền địa phương và người dân trực tiếp tham gia phục hồi rừng bằng các loài cây bản địa như gù hương, re, nghiến, quế, trám đen, lát hoa, dổi, dẻ gai, sấu và mỡ...
Các loài cây được lựa chọn gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế và dẻ gai, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực, góp phần phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên nhiều tầng tán, tăng cường đa dạng sinh học và duy trì hành lang kết nối giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha với Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò.
Bảo vệ và phục hồi rừng là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức của chính quyền, lực lượng kiểm lâm, cộng đồng và doanh nghiệp, để những diện tích rừng được trồng mới phát triển thành những cánh rừng tự nhiên khỏe mạnh.
Việc bổ sung các loài cây bản địa giúp kết nối những sinh cảnh bị chia cắt, đồng thời cải thiện chất lượng rừng, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, tăng khả năng hấp thụ carbon và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
Chương trình cũng góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.
"Thông qua chương trình 'Góp Lá Vá Rừng', chúng tôi mong muốn cùng các đối tác và cộng đồng chung tay phục hồi những cánh rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo thêm giá trị cho môi trường cũng như người dân địa phương," ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
Ngay sau lễ phát động, gần 100 đại biểu, đại diện doanh nghiệp, lực lượng kiểm lâm và người dân đã trồng 3.000 cây bản địa tại khu vực rừng cộng đồng bản Pa Cốp. Đây là khu vực sinh cảnh quan trọng của loài vượn đen má trắng cùng nhiều loài động, thực vật hoang dã.
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