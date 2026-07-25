Hơn 530 nghìn USD hỗ trợ cảnh báo sớm thiên tại ở Nghệ An

Dự án do UNESCO triển khai với nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai tại Nghệ An...

Khởi động dự án nâng cấp hệ thống cảnh báo thiên tai tại Nghệ An. Ảnh: UNESCO Office in Viet Nam

Ngày 24/7, UNESCO tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An vừa khởi động Dự án "Tăng cường năng lực quốc gia của Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và bảo đảm môi trường học tập an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất sau các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo". Dự án có tổng kinh phí khoảng 533.000 USD.

Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, hướng tới nâng cao năng lực cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo đảm an toàn trường học tại địa phương.

Cụ thể, tại xã Tương Dương và Mường Xén của tỉnh Nghệ An, dự án sẽ hỗ trợ rà soát và nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, cập nhật bản đồ nguy cơ và phương án ứng phó, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong trường học và đào tạo cho cán bộ chính quyền địa phương, giáo viên – những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai.

Kinh nghiệm của Nhật Bản về quản lý rủi ro thiên tai sẽ được tham khảo và điều chỉnh theo điều kiện thực tế của Nghệ An. Trọng tâm là kết nối dữ liệu cảnh báo với quyết định tại địa phương, để mỗi người dân đều hiểu rõ nguy cơ, nắm bắt thông tin kịp thời và biết cách hành động khi thiên tai xảy ra.

Tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ ứng phó trước mắt mà phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi bền vững.

Dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, đồng thời tạo ra các công cụ và bài học có thể tham khảo tại những địa phương khác.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc, xây dựng các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", nâng cao năng lực của lực lượng phòng chống thiên tai các cấp, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra thực thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm tại vùng núi, năng lực tiếp nhận và chia sẻ thông tin, kỹ năng ứng phó của cộng đồng và xây dựng trường học an toàn trước thiên tai.

Việc Chính phủ Nhật Bản thông qua UNESCO hỗ trợ triển khai dự án này tại Nghệ An có ý nghĩa hết sức thiết thực, kịp thời và nhân văn. Đây không đơn thuần là một dự án hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là cơ hội để Nghệ An tiếp cận những kinh nghiệm tiên tiến của Nhật Bản trong quản lý rủi ro thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ vào cảnh báo sớm và xây dựng môi trường học tập an toàn; đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng sau khi dự án kết thúc sẽ không chỉ có thêm các thiết bị cảnh báo hiện đại, mà quan trọng hơn là hình thành được một mô hình quản lý rủi ro thiên tai hiệu quả, có thể vận hành bền vững, giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong chỉ đạo điều hành; người dân biết cách tiếp nhận thông tin cảnh báo, chủ động ứng phó; các trường học thực sự trở thành những nơi an toàn trước thiên tai.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ rằng một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả phải lấy con người làm trung tâm, được cộng đồng địa phương hiểu rõ và gắn với những hành động cụ thể.

Thông qua dự án này, UNESCO mong muốn góp phần bảo đảm rằng, mỗi cảnh báo đều dẫn đến hành động kịp thời, giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống, đặc biệt là trẻ em và những cộng đồng dễ bị tổn thương.

"Dự án cũng sẽ tham khảo kinh nghiệm lâu năm của Nhật Bản trong công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm và giáo dục về phòng, chống thiên tai, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Nghệ An”, ông Baker cho biết.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm ứng phó với thiên tai nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao năng lực quản lý rủi ro và xây dựng các cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn.

Chính phủ Nhật Bản và UNESCO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm an toàn trường học và xây dựng các cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai tại Việt Nam.