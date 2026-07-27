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Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

N Nguyễn Thuấn

Sáng 27/7, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tô Anh Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu
Ông Tô Anh Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Trước đó, cùng ngày, Ban Bí thư đã chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước để đưa Thanh Hóa tiếp tục phát triển.

Theo ông Tô Anh Dũng, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ song cũng không ít thách thức. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, có trình độ Thạc sĩ Luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng.

Từ tháng 6/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ông Tô Anh Dũng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước đó.

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