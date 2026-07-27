Tại Điều 139 Luật Bảo vệ Môi trường đã quy định tổ chức, phát triển thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới; trong đó có các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này, ngày 1/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, có hiệu lực từ ngày 19/5/2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khung pháp lý chuyên biệt, đồng bộ và đầy đủ để chính thức tham gia vào thị trường carbon quốc tế theo các cơ chế của Điều 6 Thỏa thuận Paris.

Nghị định đã thể chế hóa các cơ chế Điều 6.2 và Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris vào pháp luật Việt Nam; chỉ định Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý và cấp phép chuyển giao quốc tế; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát tỷ lệ chuyển giao tối đa nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của đóng góp quốc gia và phục vụ mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Nhằm "Tăng cường sẵn sàng thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris và hoàn thiện khung tiêu chuẩn tín chỉ carbon bù trừ" Chương trình Đối tác chuyên dịch năng lượng (ETP) – Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) đã đồng hành hỗ trợ kỹ thuật trong việc tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam cũng như đóng góp ý kiến rà soát cho dự thảo.

Trên tinh thần đó, Cục biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam chủ trì, phối hợp với ETP/UNOPS và Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức Tọa đàm "Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp".

Tọa đàm nhằm lan tỏa nội dung Nghị định 112 đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các bên liên quan, đồng thời tạo diễn đàn để các bên cùng thảo luận về cơ hội, thách thức và bước đi tiếp theo trong việc tham gia thị trường carbon quốc tế.

Chương trình tọa đàm gồm 3 phiên chính:

• Phiên tham luận: cập nhật quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải.

• Phiên thảo luận 1: Cơ hội kết nối với thị trường quốc tế. Trong phiên này, các diễn giả sẽ chia sẻ các quy định quốc tế; xu hướng thị trường; kỳ vọng của nhà tài trợ/bên mua; yêu cầu về chất lượng đối với kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được chuyển giao quốc tế (ITMO) của Việt Nam; các yếu tố cần lưu ý khi tham gia thị trường carbon quốc tế.

• Phiên thảo luận 2: Sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam. Trong phiên này, các diễn giả sẽ chia sẻ về cơ hội, rào cản, mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của doanh nghiệp; đồng thời chúng ta cũng sẽ được lắng nghe chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia về các bước chuẩn bị ưu tiên.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi trực tuyến Tọa đàm trên VnEconomy.vn!