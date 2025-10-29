SJ Group vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025

Tại lễ công bố BXH PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 28/10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần SJ Group (HOSE: SJS) đã chính thức được vinh danh ở vị trí thứ 167 trong khối doanh nghiệp tư nhân và thứ 309 trên toàn quốc.

Sự kiện do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh và hiệu quả quản trị bền vững của các doanh nghiệp tiêu biểu.

BỆ PHÓNG TỪ KẾT QUẢ KINH DOANH ẤN TƯỢNG

Việc ghi tên vào bảng xếp hạng uy tín này được kiến tạo từ thành tích kinh doanh ấn tượng của SJ Group. Năm 2024, doanh thu đạt 646 tỷ đồng (tăng 55%) và lợi nhuận trước thuế đạt 356 tỷ đồng (tăng 41%) so với năm trước. Bước sang năm 2025, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu tham vọng hơn: Doanh thu 1.211 tỷ đồng (tăng 87%) và lợi nhuận trước thuế 753 tỷ đồng (tăng 112%).

Ông Nguyễn Trần Dũng – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty SJ Group nhận chứng nhận vinh danh.

Những con số này là kết quả của triết lý phát triển bền vững, lấy con người và giá trị đất đai làm trung tâm. Điều này hoàn toàn tương đồng với xu hướng chuyển dịch chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu được Vietnam Report chỉ ra, hướng tới sự cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững.

SỨC BẬT TỪ NHỮNG DỰ ÁN ĐANG CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2025 có nhiều khởi sắc nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai quyết liệt, SJ Group càng cho thấy sức bật rõ nét thông qua các dự án cụ thể.

Tiêu biểu là Khu đô thị Vista Nam An Khánh - “Thành phố Nghệ thuật” rộng hơn 234 ha tại phía Tây Hà Nội. Dự án này đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày với hệ thống hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích cao cấp đang dần hiện hữu rõ nét. Tiến độ thi công được đẩy nhanh trên diện rộng, thể hiện rõ tinh thần “làm thật, tiến độ thật” mà nhà phát triển đã cam kết.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm khác của SJ Group như Khu đô thị Văn La (Kiến Hưng) và Khu đô thị Tiến Xuân (Thạch Thất) cũng đang được gấp rút triển khai, góp phần hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới các khu đô thị đồng bộ và nhân văn.

“LỢI NHUẬN VÌ CON NGƯỜI”

Việc được vinh danh trong PROFIT500 2025 không chỉ là minh chứng cho hiệu quả hoạt động, mà còn là sự ghi nhận cho triết lý “Profit for People – Lợi nhuận vì con người” mà SJ Group theo đuổi. Với doanh nghiệp, lợi nhuận không chỉ là con số tài chính, mà còn được đo bằng niềm hạnh phúc của cư dân, sự tin tưởng của cổ đông và những giá trị sống bền vững được kiến tạo cho cộng đồng.

Thành tích này là niềm tự hào của toàn thể tập thể SJ Group, đồng thời là cam kết tiếp tục đổi mới, bứt phá. Với nền tảng tài chính vững vàng và tinh thần trách nhiệm xã hội cao, SJ Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.