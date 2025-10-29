SJ Group vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Tuấn Sơn
29/10/2025, 09:52
Tại lễ công bố BXH PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 28/10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần SJ Group (HOSE: SJS) đã chính thức được vinh danh ở vị trí thứ 167 trong khối doanh nghiệp tư nhân và thứ 309 trên toàn quốc.
Sự kiện do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh và hiệu quả quản trị bền vững của các doanh nghiệp tiêu biểu.
Việc ghi tên vào bảng xếp hạng uy tín này được kiến tạo từ thành tích kinh doanh ấn tượng của SJ Group. Năm 2024, doanh thu đạt 646 tỷ đồng (tăng 55%) và lợi nhuận trước thuế đạt 356 tỷ đồng (tăng 41%) so với năm trước. Bước sang năm 2025, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu tham vọng hơn: Doanh thu 1.211 tỷ đồng (tăng 87%) và lợi nhuận trước thuế 753 tỷ đồng (tăng 112%).
Những con số này là kết quả của triết lý phát triển bền vững, lấy con người và giá trị đất đai làm trung tâm. Điều này hoàn toàn tương đồng với xu hướng chuyển dịch chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu được Vietnam Report chỉ ra, hướng tới sự cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2025 có nhiều khởi sắc nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai quyết liệt, SJ Group càng cho thấy sức bật rõ nét thông qua các dự án cụ thể.
Tiêu biểu là Khu đô thị Vista Nam An Khánh - “Thành phố Nghệ thuật” rộng hơn 234 ha tại phía Tây Hà Nội. Dự án này đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày với hệ thống hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích cao cấp đang dần hiện hữu rõ nét. Tiến độ thi công được đẩy nhanh trên diện rộng, thể hiện rõ tinh thần “làm thật, tiến độ thật” mà nhà phát triển đã cam kết.
Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm khác của SJ Group như Khu đô thị Văn La (Kiến Hưng) và Khu đô thị Tiến Xuân (Thạch Thất) cũng đang được gấp rút triển khai, góp phần hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới các khu đô thị đồng bộ và nhân văn.
Việc được vinh danh trong PROFIT500 2025 không chỉ là minh chứng cho hiệu quả hoạt động, mà còn là sự ghi nhận cho triết lý “Profit for People – Lợi nhuận vì con người” mà SJ Group theo đuổi. Với doanh nghiệp, lợi nhuận không chỉ là con số tài chính, mà còn được đo bằng niềm hạnh phúc của cư dân, sự tin tưởng của cổ đông và những giá trị sống bền vững được kiến tạo cho cộng đồng.
Thành tích này là niềm tự hào của toàn thể tập thể SJ Group, đồng thời là cam kết tiếp tục đổi mới, bứt phá. Với nền tảng tài chính vững vàng và tinh thần trách nhiệm xã hội cao, SJ Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.
Ngày 24/10/2025, GIA by KITA đã được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Housing Development (Hanoi)” - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc nhất Hà Nội, trong khuôn khổ PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5340/QĐ-UBND về phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ cát: mỏ Cổ Đô, mỏ Thanh Chiểu, mỏ Liên Mạc (Thượng Cát)…
Theo đề xuất mới, giá đất ở cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí mặt đường tại các tuyến phố: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay- Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông- Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh, có hiệu lực từ tháng 10/2025. Nghị định quy định các yêu cầu đối với tòa nhà, khu đô thị và dịch vụ tiện ích thông minh, nhằm hình thành một hệ sinh thái đô thị hiện đại, kết nối và lấy người dân làm trung tâm…
Với triết lý bất động sản “vị nhân sinh”, mỗi dự án do Văn Phú phát triển luôn hướng tới kiến tạo không gian hài hòa giữa các yếu tố con người, môi trường và không gian cho cư dân. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Văn Phú đưa vào chiến lược phát triển tại hàng loạt các dự án trọng điểm tại thị trường phía nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: