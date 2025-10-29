Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SMC bị xử phạt và truy thu thuế hơn 26 tỷ đồng

Hà Anh

29/10/2025, 07:14

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Theo đó, SMC vừa công bố Quyết định ngày 24/10 của Cục thuế TP. HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do công ty đã có hành vi vi phạm là kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Cụ thể: căn cứ trên vi phạm, cơ quan thuế đã có quyết định xử phạt gần 3,8 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Bên cạnh đó, SMC bị truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách là hơn 18,8 tỷ đồng; và tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 3,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị xử phạt, truy thu lên tới hơn 26 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20/10/2025, SMC có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 20/10/2025 đến thời điểm thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan thuế cho biết trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Đầu tư Thương mại SMC không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Mới đây, HĐQT SMC đã thông qua việc giải chấp tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM, từ đó tiếp tục thanh lý để trả nợ vay.

Theo đó, tài sản dự kiến được công ty giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, và hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng (hiện đang đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC tại Vietinbank - CN Tp.HCM.

Đồng thời, chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cơ khí thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM để thanh lý, chuyển nhượng bao gồm 62 tỷ đồng các hợp đồng tiền gửi; bất động sản và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện hữu và dây chuyền xả băng đầu tư năm 2018.

Tiếp theo, đồng ý cho Công ty TNHH Thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM bao gồm các hợp đồng tiền gửi trị giá 49,5 tỷ đồng; bất động sản và dây chuyền máy móc thiết bị thuộc phân xưởng Tẩy – Ép – Mạ thép.

Hiện, cổ phiếu SMC đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 16/9/2025 do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Tại Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, bên kiểm toán đã đưa ra cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ.

Cụ thể: tại mục X.1 - thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn có phát sinh khoản chi tiền mặt là 42 tỷ đồng đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan (Chủ tịch HĐQT) liên quan đến tạm ứng công việc. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn chưa cung cấp được các tài liệu, thông tin giải trình cần thiết để bên kiểm toán thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm xác định mục đích sử dụng, khả năng thu hồi của khoản tạm ứng này, cũng như đánh giá các chi phí tiềm ẩn (nếu có) phát sinh liên quan đến khoản tạm ứng. Đồng thời, giao dịch tạm ứng nêu trên chưa được Hội đồng Quản trị phê duyệt chính thức theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc không có đầy đủ thẩm quyền phê duyệt đối với giao dịch với bên liên quan nêu trên cho thấy dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ quy định về quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành.

Tiếp theo như đã trình bầy tại Thuyết minh X.1 Tập đoàn đã hoàn trả tiền nợ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan (Chủ tịch HĐQT) vào ngày 17/01/2025 với số tiền 2,1 tỷ đồng bằng chuyển khoản với nội dung giao dịch chuyển tiền đến ông Nguyễn Nhật Tiến để "thanh toán HD số 79/HDTT/VAC-SMC/2024" theo chỉ định của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn chưa cung cấp được bản hợp đồng và các tài liệu, thông tin giải trình cần thiết để bên kiểm toán thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm xác định tính hiện hữu, giá trị ghi nhận cũng như đánh giá các chi phí tiềm ẩn khác (nếu có) liên quan đến nội dung chuyển khoản nêu trên.

Do đó, bên kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thực hiện diều chỉnh các khoản mục liên quan khác trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 hay không?.

Về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn được bên kiểm toán nhấn mạnh tại báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn phát sinh khoản lỗ là hơn 102 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 là gần 242 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn bị âm hơn 129 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2025, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là hơn 971 tỷ đồng. 

Cũng theo bên kiểm toán, những yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Tập đoàn trong tương lai. Các báo cáo tài chính kèm theo không bao gồm những điều chỉnh (nếu có) phát sinh từ sự kiện nêu trên.

Tiếp theo như được trình bày tại Thuyết minh số 1.9 và các thuyết minh liên quan trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, vào ngày 20/12/2024, Tập đoàn và Công ty cổ phần Novagroup cùng các công ty thành viên (gọi tắt là "Group Novaland") đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4 năm 2025, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản. Theo đó, Tập đoàn đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao (tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang - mục V.12) với giá trị hơn 278,8 tỷ đồng và trả trước cho người bán (mục v.4b) liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị hơn 156 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với Group Novaland.

Từ khóa:

chứng khoán giải chấp kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp SMC xử phạt và truy thu thuế

