Số ca Covid phải nhập viện ở Florida cao kỷ lục, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine

Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu do chính quyền Florida công bố ngày 3/8 cho biết bang này hiện đang có 11.515 bệnh nhân Covid đang điều trị trong bệnh viện.

Làn sóng lây nhiễm do biến chủng Delta đang tấn công dân số trẻ của Florida mạnh hơn so với những đợt dịch trước. Cùng với đó, số ca nhiễm phải nhập viện điều trị cũng tăng chóng mặt. Theo Hiệp hội Bệnh viện Florida (FHA), trong đợt dịch này, số ca Covid nằm viện đã tăng từ 2.000 lên 10.000 chỉ trong vòng 30 ngày, nhanh gấp đôi tốc độ ghi nhận trong mùa hè năm ngoái.

“Nhiều bệnh nhân khoảng 25 tuổi phải nhập viện, phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) và phải thở máy”, Giám đốc điều hành Mary Mayhew của FHA cho biết.

Theo bà Mayhew, cùng với lượng bệnh nhân Covid tăng, các bệnh viện ở Florida hiện nay còn phải xoay sở với một lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp khác, nên sức ép rất lớn. Bà cũng nhấn mạnh rằng hơn 90% số ca mắc Covid nhập viện là những người chưa tiêm vaccine.

“Tính cấp bách của việc phải đi tiêm vaccine là điều không thể phủ nhận nữa rồi”, bà Mayhew nói.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Florida trong 7 ngày gần nhất bình quân 17.630 ca mỗi ngày, ngang với mức lây nhiễm trong đợt dịch vào mùa đông năm ngoái. Hiện bang này chỉ đứng sau bang Louisiana về số ca nhiễm tính trên 100.000 dân trong 7 ngày gần nhất, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ngày 3/8, Thống đốc Ron DeSantis, một nhân vật thuộc Đảng Cộng hoà, nói rằng giới truyền thông đang chĩa vào số ca nhiễm và gây hoang mang. Ông DeSantis khẳng định chiến lược tiêm chủng tập trung sớm vào việc tiêm cho người cao tuổi sẽ giúp giảm thiệt hại về người trong đợt dịch này so với những đợt dịch trước.

“Các bệnh viện của chúng tôi vẫn mở”, ông DeSantis nói, kêu gọi mọi người không nên tránh đến bệnh viện nếu có những vấn đề khác về sức khoẻ.

Số ca tử vong do Covid ở Florida trong 7 ngày gần nhất bình quân 61 ca mỗi ngày, theo CDC Mỹ. Con số này bằng chưa đầy 1/3 so với mức đỉnh của bang, thiết lập cách đây 1 năm, nhưng đã tăng gấp gần 3 lần so với hồi trung tuần tháng 7.

Trong suốt thời gian đại dịch, ông DeSantis luôn gạt bỏ những nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của Covid như quy định bắt buộc đeo khẩu trang hay chứng nhận đã tiêm vaccine. “Về chuyện đóng cửa, chúng tôi sẽ không đóng cửa”, ông nói ngày 3/8.

Các thành phố, tiểu bang và doanh nghiệp ở Mỹ đang vội vã áp dụng trở lại một số hạn chế nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, trong khi nhà chức trách tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng. Thành phố New York ngày 3/8 ra quy định người dân phải có chứng nhận tiêm chủng mới được tham gia một số hoạt động trong nhà. Một số địa phương khác yêu cầu hoặc khuyến cáo việc đeo khẩu trang.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông DeSantis ký một sắc lệnh điều hành cấm các trường học đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang, sau khi một số trường ở bang này ban hành hoặc xem xét ban hành quy định như vậy.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích việc một số bang không cho phép đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Ông nói rằng doanh nghiệp và các trường học nên được trao quyền lớn hơn để hành động.

“Tôi xin gửi lời đến các vị Thống đốc này rằng: xin hãy giúp đỡ. Nhưng nếu các ngài không giúp, thì ít nhất hãy tránh sang một bên để nhường đường cho những người đang cố gắng làm điều đúng đắn. Hãy sử dụng quyền lực của các ngài để cứu sinh mạng”, ông Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng.