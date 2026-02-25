Tỷ lệ người không có khả năng mua nhà ở châu Âu

Trong số những người châu Âu chưa sở hữu nhà, gần một nửa không thể và không có ý định mua nhà...

Tỷ lệ này có sự khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực, một phần phản ánh áp lực từ tình trạng đắt đỏ của giá nhà - trang Euronews dẫn báo cáo Xu hướng nhà ở châu Âu 2025 của RE/MAX cho biết.

Khảo sát được RE/MAX thực hiện vào tháng 8/2025 đặt ra câu hỏi đơn giản: "Bạn nghĩ khi nào mình sẽ mua được một căn nhà, nếu có thể?"

Kết quả cho thấy, trong số những người chưa có nhà, trung bình có 29% chọn câu trả lời : “Không bao giờ. Tôi không nghĩ mình có thể mua được nhà”. Tỷ lệ này dao động từ 13% ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 44% ở Czech.

Ít nhất 1/3 số người chưa có nhà ở Slovenia, Italy, Malta, Ireland, Ba Lan và Hungary cũng có cùng quan điểm bi quan này. Những nước khác có tỷ lệ bằng hoặc cao hơn mức trung bình của châu Âu (29%) là Phần Lan (32%), Hy Lạp (30%), Thụy Sỹ (30%) và Áo (29%).

Ngược lại, những nước có tỷ lệ thấp nhất người chưa có nhà chọn câu trả lời không bao giờ mua được nhà gồm Luxembourg (17%), Thổ Nhĩ Kỳ (13%), và Lithuania (21%).

Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Italy là nước có tỷ lệ cao nhất (35%) những người chưa có nhà cho rằng sẽ không bao giờ mua được nhà. Tây Ban Nha và Pháp có tỷ lệ thấp nhất (25%), tiếp đó là Anh (26%) và Đức (28%), đều thấp hơn một chút so với mức trung bình của toàn châu Âu.

Một nguyên nhân quan trọng phía sau tình trạng này là sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp đã làm giảm tốc độ tăng trưởng thu nhập ở nhiều nơi tại châu Âu, trong khi giá bất động sản vẫn tiếp tục leo thang. Điều này khiến khả năng sở hữu nhà trở thành một thách thức lớn, đặc biệt đối với các thế hệ trẻ, ngay cả ở những thị trường có điều kiện việc làm tương đối ổn định.

Ông Michael Polzler, CEO của RE/MAX Europe, cho biết rằng các quốc gia như Đức, Áo và Czech đang chứng kiến ngày càng nhiều người từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà do giá cả tăng cao và thời gian cần thiết để tiết kiệm đủ tiền mua nhà ngày càng dài hơn.

Ngoài ra, có khoảng 15% trong số những người chưa có nhà tham gia khảo sát này cho biết họ không quan tâm đến việc mua nhà. Tỷ lệ này dao động từ 4% ở Ireland đến 31% ở Đức, và cũng vượt quá 20% ở Hà Lan, Áo và Thụy Sỹ.

Ông Polzler nhấn mạnh rằng không chỉ giá nhà mà còn có yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến quyết định này. Ở Đức và Áo, việc thuê nhà phổ biến hơn và được chấp nhận về mặt văn hóa. Sự ổn định lâu dài của thị trường nhà cho thuê, được hỗ trợ bởi các chính sách bảo vệ người thuê nhà, khiến các hộ gia đình cảm thấy ít áp lực hơn trong việc mua nhà sớm.

Tại một số quốc gia, tỷ lệ người chưa có nhà nhưng không quan tâm đến việc mua nhà chỉ ở mức một con số, như Thổ Nhĩ Kỳ (5%), Tây Ban Nha (7%), Bulgaria (7%), và Hungary (9%).

Khi kết hợp tỷ lệ những người cho rằng họ không bao giờ có thể mua nhà và những người không quan tâm đến việc mua nhà, gần một nửa (44%) số người châu Âu chưa sở hữu nhà cho rằng họ sẽ không bao giờ mua nhà.

Tỷ lệ này vượt quá 50% ở một số quốc gia như Đức, Áo, Czech, Hà Lan và Thụy Sỹ. Tỷ lệ ở Malta, Italy, Phần Lan và Slovenia cũng gần đạt mức này, trong khi Ba Lan và Anh có tỷ lệ ngang với mức trung bình của châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ là một ngoại lệ với tỷ lệ thấp nhất, chỉ có dưới 1/5 số người chưa có nhà, cụ thể là 18%, cho rằng họ không thể mua nhà hoặc không quan tâm đến việc mua nhà. Điều này có thể được lý giải bởi quan điểm phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng bất động sản là một phương tiện lưu trữ giá trị quan trọng.

Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Tây Ban Nha có tỷ lệ thấp nhất 32%, tiếp theo là Pháp với 40%. Đức đứng đầu với 59%, tiếp theo là Italy với 49%, trong khi Anh ở mức trung bình của châu Âu.

Ông Polzler cho biết Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự kiên cường của văn hóa sở hữu nhà. Ở nước này, việc có một căn nhà được coi là gắn liền với an ninh tài chính dài hạn và sự ổn định gia đình. Ngay cả khi điều kiện vay thế chấp thắt chặt và sự không chắc chắn về việc làm, khát vọng sở hữu nhà ở Tây Ban Nha vẫn cao, phản ánh niềm tin rộng rãi rằng việc có nhà cung cấp sự bảo vệ trước những bất ổn kinh tế trong tương lai.

Lý do khiến một số người châu Âu không muốn mua nhà rất đa dạng. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm 15% trong số những người hiện không sở hữu nhà. Trung bình trên 23 quốc gia, hơn một nửa trong số họ (53%) cho biết họ hài lòng với tình hình hiện tại và không thấy cần thiết phải mua nhà.

Một số khác không muốn gánh vác trách nhiệm liên tục đi kèm với việc sở hữu bất động sản. Gần 1/5 tin rằng sở hữu nhà không đáng với số tiền bỏ ra hoặc bất động sản bị định giá quá cao. Sự linh hoạt cũng là một lý do quan trọng, với 16% thích di chuyển dễ dàng và không bị ràng buộc vào một địa điểm, trong khi 13% cho biết họ có thể thuê ở những khu vực mà họ không thể mua. Chỉ có 5% lo ngại về việc giá bất động sản giảm.

Ông Polzler nhấn mạnh rằng sở hữu nhà vẫn là một mục tiêu có ý nghĩa đối với hầu hết người châu Âu. Tuy nhiên, vai trò của bất động sản đang dần thay đổi ở khu vực này. Các thế hệ trước coi sở hữu nhà như một cột mốc xã hội, ngày nay việc mua nhà chủ yếu được coi là một chiến lược tài chính.

Theo cơ quan thống kê Eurostat, gần 70% cư dân trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu nhà, trong khi 30% còn lại ở nhà thuê.