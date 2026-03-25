So sánh mức độ đủ sống nhờ lương hưu ở các nước châu Âu

Ở châu Âu, sự khác biệt về mức độ đáp ứng chi phí sinh hoạt từ lương hưu giữa các quốc gia là rất lớn...

Trang Euronews dẫn một nghiên cứu của công ty Moorepay cho biết trong số 39 quốc gia châu Âu mà công ty này khảo sát, có tới 20 quốc gia mà lương hưu không đủ để đáp ứng chi phí sinh hoạt cơ bản, chưa bao gồm tiền thuê nhà. Nếu tính cả tiền thuê nhà, con số này có thể tăng lên đáng kể.

Tại Luxembourg, lương hưu trung bình hàng năm đạt mức 28.790 euro, trong khi chi phí sinh hoạt cơ bản chỉ là 12.791 euro, tạo ra một khoản dôi dư lên tới 15.989 euro. Điều này có nghĩa là lương hưu ở Luxembourg cao hơn gấp đôi so với chi phí sinh hoạt.

Tương tự, lương hưu ở Italy và Phần Lan cũng vượt xa chi phí sinh hoạt, lần lượt đạt 210% và 208%. Các quốc gia như Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng có tỷ lệ tương tự, với lương hưu gần gấp đôi chi phí sinh hoạt.

Ở một số quốc gia khác như Iceland, Na Uy, Đức, Bỉ, Áo, Pháp, Hà Lan và Thụy Điển, lương hưu có thể đáp ứng từ 150% đến 180% chi phí sinh hoạt, vẫn là mức khá cao.

Tuy nhiên, có 6 quốc gia mà lương hưu chỉ đủ để đáp ứng chi phí sinh hoạt, với tỷ lệ từ 100% đến 150%. Những quốc gia này bao gồm Thụy Sỹ, Ireland, Anh, Ba Lan, Czech và Hy Lạp.

Ngược lại, có 20 quốc gia mà lương hưu không đủ để đáp ứng chi phí sinh hoạt.

Trong số này, một số quốc gia vẫn có thể đáp ứng hơn 80% chi phí sinh hoạt như Slovenia, Slovakia, Estonia, Bồ Đào Nha, Montenegro, Litva, Croatia và Hungary.

Tuy nhiên, ở các quốc gia như Albania, Ukraine và Moldova, lương hưu chỉ đáp ứng dưới 50% chi phí sinh hoạt. Tại Georgia, tỷ lệ này chỉ đạt 22%, thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Mức độ đáp ứng chi phí sinh hoạt của lương hưu ở các nước châu Âu - Nguồn: Moorepay/Euronews.

Sự khác biệt rõ rệt này phản ánh sự chênh lệch về mức sống và khả năng tài chính của các quốc gia châu Âu.

Ở Bắc và Tây Âu, bao gồm các nước Bắc Âu, lương hưu thường đủ hoặc vượt quá chi phí sinh hoạt cơ bản. Trong khi đó, ở Trung Âu, lương hưu chỉ đáp ứng một phần chi phí sinh hoạt, và ở Đông Âu và Balkan, lương hưu thường chỉ đủ để trang trải một phần nhỏ chi phí này.

Ông Noel Whiteside, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Oxford, cho rằng một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nghèo hơn các quốc gia khác và cần sự hỗ trợ từ gia đình để bổ sung thêm thu nhập người cao tuổi.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 2/3 thu nhập của người từ 65 tuổi trở lên ở châu Âu đến từ lương hưu và các khoản trợ cấp khác của nhà nước. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, lương hưu tư nhân cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng.