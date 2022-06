Sôi động thị trường laptop quý 3 với những tân binh mới

Tại sự kiện WWDC 2022 diễn ra vào rạng sáng ngày 7/6, Apple chính thức giới thiệu MacBook Air M2 và MacBook Pro M2. Hai mẫu MacBook mới của hãng có thiết kế mới hơn, hiện đại hơn, tích hợp cổng sạc MagSafe và đặc biệt được trang bị chipset Apple M2 mới nhất.

MACBOOK AIR/PRO M2 KHÓ TẠO ĐƯỢC CƠN SỐT

MacBook Air 2022 có màn hình 13,6 inch lớn hơn với các viền xung quanh nhỏ hơn. Apple cho biết màn hình này có độ sáng cao nhất là 500 nits. MacBook Air năm nay sẽ có thiết kế im lặng, không có quạt. Apple cũng cho biết mẫu máy này sẽ rằng nó nhanh hơn 40% so với đời máy trước đó, nhưng mức tăng hiệu suất đó có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng.

Bên cạnh đó, một số thông số kỹ thuật nhỏ, nhưng quan trọng đã được cập nhật trên MacBook Air mới bao gồm một webcam FaceTime HD 1080p, cũng như micrô và loa mới hỗ trợ Dolby Atmos. Apple đang cung cấp một bộ chuyển đổi nguồn mới có hai cổng USB-C, cho phép nó nhanh chóng sạc đến 80% chỉ trong 20 phút.

Là đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT dự báo MacBook Air M2 và MacBook Pro M2 chính hãng mới nhất sẽ được lên kệ vào khoảng thời gian cuối tháng 7/2022 tại Việt Nam.

“So với Macbook Air M2 thì phiên bản Pro M2 không có nhiều thay đổi về thiết kế, tính năng… điều khác biệt chỉ nằm ở con chip nhưng mức giá chênh với phiên bản cũ khoảng 6 triệu nên mức tiêu thụ có thể không cao." Đại diện CellPhoneS.

Đại diện của CellPhoneS chia sẻ, Macbook Air M1 có mức giá khởi điểm là 999 USD rẻ hơn 200 USD so với Macbook Air M2 và cũng không có điều chỉnh gì nhiều mặc dù Apple giảm thêm 100 USD cho học sinh, sinh viên còn 899 USD nhưng chính sách này chưa có tại Việt Nam.

Hiện, giá bán tham khảo Macbook Air M1 tại CellphoneS hiện tại là 22,9 triệu và được coi là lựa chọn hợp lý về cả giá cả, cấu hình lẫn thiết kế dành cho ai không quá chú trọng về thiết kế mới, màu sắc mới.

Về dòng sản phẩm Macbook Pro M1 hiện có giá bán tham khảo ở CellphoneS là 29,9 triệu còn bản Macbook Pro M2 có giá dự kiến là 35,99 triệu và thời gian hàng về từ 6-8 tuần. Theo nhận định của CellphoneS, Macbook Pro M1 vẫn là sự lựa chọn sáng giá khi mẫu Macbook M2 không có thay đổi về thiết kế chỉ thay đổi cấu hình.

Về dòng sản phẩm Macbook Air M2 sẽ có mức giá cao hơn 200 USD tương khoảng 5 triệu đồng (ở mức giá chưa có khuyến mãi). Bên cạnh thiết kế mới và màu sắc mới, Macbook Air M2 cũng sẽ có thêm nhiều nâng cấp như chip M2 mạnh hơn 20-40%; Hỗ trợ tới 24GB RAM (phiên bản tiêu chuẩn vẫn là 8GB RAM); Màn hình to hơn 13.6 inch, camera 1080p; Có cổng sạc magsafe…

Mức giá niêm yết của Macbook Air M2 dự kiến là 33,99 triệu cho bản tiêu chuẩn, thời gian dự kiến giao hàng là đầu tháng 7. Đây sẽ là sản phẩm dành cho những người dùng thích nhưng tính năng mới, thiết kế mới cũng như các màu sắc dễ phân biệt với phiên bản cũ, tuy nhiên mức giá cao hơn khá nhiều so với phiên bản cũ nên có thể sẽ không tạo ra được cơn sốt như Macbook Air M1 đã làm được.

Trong khi đó, Macbook Air M1 đang được khuyến mãi rất sâu, giảm khoảng 6 triệu (giá niêm yết 28,99 triệu) nên mức chênh lệch giữa Macbook Air M1 và M2 sẽ xấp xỉ 11 triệu (tương đương ⅓ giá trị máy).

“Macbook Pro M2 sẽ có mức giá dự kiến là 35,99 triệu. So với Macbook Air M2 thì phiên bản Pro M2 không có nhiều thay đổi về thiết kế, tính năng… điều khác biệt chỉ nằm ở con chip nhưng mức giá chênh với phiên bản cũ khoảng 6 triệu nên mức tiêu thụ có thể không cao. Còn các khách hàng cũ của phiên bản Pro M1 có thể sẽ lựa chọn Mac Air M2 do mức giá chênh lệch ít nhưng nhận lại được nhiều nâng cấp và cấu hình tốt hơn với con chip M2 mới”, đại diện CellPhoneS cho hay.

Ghi nhận tại Di Động Việt, lượng người dùng truy cập vào danh mục MacBook tăng 37% so với ngày trước đó. Sau vài giờ cho phép đăng kí nhận thông tin sớm, hệ thống ghi nhận 200 khách hàng để lại thông tin quan tâm về sản phẩm. Tại fanpage, các bài viết có liên quan đến MacBook Air M2 và MacBook Pro M2 cũng nhận được lượng tương tác rất cao.

SÔI ĐỘNG MÁY TÍNH CHO GAME THỦ

Tại sự kiện Rise Up: For Those Who Dare, ASUS Republic of Gamers (ROG) đã cho ra mắt loạt sản phẩm laptop hoàn toàn mới sử dụng AMD Ryzen 6000 Series, với nhiều công nghệ vượt trội, thiết kế đậm chất cá tính và hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của game thủ và giới sáng tạo nội dung.

ASUS ROG giới thiệu loạt laptop hoàn toàn mới sử dụng AMD Ryzen 6000 ngày 1/6/2022.

Một loạt sản phẩm laptop gaming có thể kể đến như ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus G15, ROG Flow X13, ROG XG Mobile, ROG Strix G15, ROG Strix G17, ASUS TUF Gaming A15, TUF Gaming A17…

Ngoài ra, Xiaomi cũng vừa ra mắt RedmiBook 15 với hai phiên bản, RedmiBook 15 được trang bị bộ vi xử lý 11th Generation Intel Core i3-1115G4 và bộ xử lý 11th Generation Intel Core i5-11300H, tương ứng với các mẫu i3 256GB và i5 512GB. Bộ nhớ 8GB DDR4 của cả hai sản phẩm laptop (lên đến 3.200MHz) cùng với Intel UHD Graphics i3 và Intel Iris Graphic i5, cung cấp đủ bộ nhớ tốc độ cao giúp máy vận hành trôi chảy làm việc từ xa và học trực tuyến.

Được biết, RedmiBook 15 có giá khởi điểm 12.990.000 đồng cho phiên bản 8+256GB và 15.990.000 đồng cho phiên bản 8+512GB. Dịp này, Xiaomi cũng công bố hợp tác chiến lược với DigiWorld. Qua đó, Digiworld sẽ là đại diện vận hành trên các nền tảng thương mại điện tử các cửa hàng chính hãng của Xiaomi.

Theo dự báo đà tăng trưởng của thị trường PC toàn cầu có dấu hiệu chậm lại bắt đầu từ năm nay. Theo IDC, thị trường PC khó có thể duy trình tăng trưởng ở mức 2 con số.

Tương tự IDC, báo cáo của ResearchAndMarkets cũng cho rằng thị trường PC năm 2022 sẽ chứng kiến sự suy giảm nhẹ. ResearchAndMarkets ước tính doanh số bán PC toàn cầu năm 2022 vẫn sẽ hết sức khả quan ở mức 320 triệu thiết bị (240 triệu laptop và 80 triệu máy tính để bàn).