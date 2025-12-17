Thứ Tư, 17/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Sony Music HK rót vốn vào hệ sinh thái Yeah1

Hà Anh

17/12/2025, 08:19

Dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl.

Sơ đồ giá cổ phiếu YEG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu YEG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK vào 1Label.

Cụ thể: HĐQT YEG đã thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (“Sony Music HK”) tại công ty con là Công ty cổ phần 1Label, đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.

Theo đó, dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần rập đoàn YeaHl.

VnEconomy
VnEconomy

Theo YEG, việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu. 

Theo công bố từ YEG, Sony Music HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment. Sony Music Entertainment tôn vinh hành trình sáng tạo. Những nhà sáng tạo của Sony Music Entertainment định hình các phong trào, văn hóa, cộng đồng, thậm chí cả lịch sử. Và Sony Music Entertainment đã đóng vai trò tiên phong trong lịch sử âm nhạc, từ việc thành lập hãng thu âm dầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng. Sony Music Entertainment đã nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của âm nhạc và sản xuất ra những bàn thu có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện, Sony Music Entertainment hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Trước đó, HĐQT YEG đã thông qua việc giải thể Công ty con Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl nắm giữ phần vốn góp tưomg ứng 51% vốn điều lệ.

Theo YEG, Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số được thành lập vào năm 2020 nhằm mục đích thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ trong bổi cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mảng kinh doanh này không còn là định hướng chiến lược của YeaHl. 

Do đó, nhằm tinh giản hệ thống các công ty thành viên, HĐQT công ty quyết định giải thể Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số để tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo nhận định từ VCSC, YEG là công ty truyền thông lớn với hệ sinh thái từ sản xuất đến thương mại hóa nội dung, sở hữu giá trị bản quyền cao và hợp đồng quảng cáo bền vững. YEG đồng thời mở rộng sang mảng biên lợi nhuận cao như cung cấp giải pháp, quản lý tài năng, và tổ chức sự kiện để đa dạng hóa doanh thu và giảm phụ thuộc vào quảng cáo.

Thành công của các chương trình chủ lực như “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã giúp doanh thu/lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng +149%/ +363% so với cùng kỳ. Với danh mục các chương trình lớn đã được lên kế hoạch cho 7 tháng cuối 2025 và tính chu kỳ của ngành quảng cáo, YEG có vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, hoàn thành kế hoạch doanh thu 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng cho năm 2025.

VCSC cho biết YEG đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc 2020-2022, thoái vốn khỏi các công ty con, thành công tăng vốn điều lệ, và giảm thiểu nợ vay với sức khỏe tài chính hiện tại rất lành mạnh với tỷ lệ nợ thấp, sẵn sàng cho chu kỳ đầu tư và tăng trưởng mới.

Tuy nhiên rủi ro đầu tư đối với YEG là gia tăng các đối thủ cạnh tranh; Mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thị hiếu khán giả; Quản lý vi phạm bản quyền và rủi ro về cơ cấu cổ đông và quyền kiểm soát.

Pyn Elite Fund tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại YEG lên hơn 7%

13:32, 02/08/2025

Pyn Elite Fund tiếp tục nâng sở hữu tại YEG lên 6,39%

14:34, 20/06/2025

Pyn Elite Fund làm cổ đông lớn của YEG

08:40, 04/05/2025

Từ khóa:

1Label 1Talents chứng khoán công ty liên kết Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited nhận vốn góp SME Sony Music HK YEG

Đọc thêm

Giá vàng giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Giá vàng giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Không phải nhà dự báo nào cũng lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới...

Vì sao cú sụp đổ bất động sản Trung Quốc phải được “giữ kín”?

Vì sao cú sụp đổ bất động sản Trung Quốc phải được “giữ kín”?

Trong khi doanh số bán nhà tại Trung Quốc tiếp tục lao dốc, chính quyền Bắc Kinh ngày càng siết chặt việc công bố các số liệu độc lập về thị trường bất động sản...

Kinh tế Trung Quốc đang yếu đi trên nhiều phương diện

Kinh tế Trung Quốc đang yếu đi trên nhiều phương diện

Những số liệu thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc mất đà trên diện rộng trong tháng 11...

Mỹ đẩy mạnh tích trữ, giá đồng không ngừng leo thang

Mỹ đẩy mạnh tích trữ, giá đồng không ngừng leo thang

Giá kim loại đồng đã tăng mạnh trong năm nay, thiết lập một loạt kỷ lục, do sự khan hiếm nguồn cung và mối lo ngại về thuế quan Mỹ dẫn đến nhu cầu tích trữ cao. Xu hướng tăng này của giá đồng được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2026...

Lạm phát tại các nền kinh tế G20, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì gần 0%

Lạm phát tại các nền kinh tế G20, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì gần 0%

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện lạm phát tháng 10 tại các nền kinh tế trong G20, cho thấy bức tranh giá cả phân hóa rõ rệt...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Thế giới

2

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường

Thị trường

3

Nâng cao giá trị và đáp ứng chuẩn xanh: “Lời giải” cho xuất khẩu bền vững

Thị trường

4

Việt Nam vẫn nằm trong nhóm bị ETF rút ròng tại châu Á

Chứng khoán

5

Thái Nguyên hướng tới mô hình khai thác than an toàn và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy