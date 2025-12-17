Sony Music HK rót vốn vào hệ sinh thái Yeah1

Giá vàng trong nước và thế giới
Dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK vào 1Label.
Cụ thể: HĐQT YEG đã thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (“Sony Music HK”) tại công ty con là Công ty cổ phần 1Label, đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.
Theo đó, dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần rập đoàn YeaHl.
Theo YEG, việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu.
Theo công bố từ YEG, Sony Music HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment. Sony Music Entertainment tôn vinh hành trình sáng tạo. Những nhà sáng tạo của Sony Music Entertainment định hình các phong trào, văn hóa, cộng đồng, thậm chí cả lịch sử. Và Sony Music Entertainment đã đóng vai trò tiên phong trong lịch sử âm nhạc, từ việc thành lập hãng thu âm dầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng. Sony Music Entertainment đã nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của âm nhạc và sản xuất ra những bàn thu có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện, Sony Music Entertainment hoạt động tại hơn 100 quốc gia.
Trước đó, HĐQT YEG đã thông qua việc giải thể Công ty con Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl nắm giữ phần vốn góp tưomg ứng 51% vốn điều lệ.
Theo YEG, Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số được thành lập vào năm 2020 nhằm mục đích thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ trong bổi cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mảng kinh doanh này không còn là định hướng chiến lược của YeaHl.
Do đó, nhằm tinh giản hệ thống các công ty thành viên, HĐQT công ty quyết định giải thể Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi số để tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Theo nhận định từ VCSC, YEG là công ty truyền thông lớn với hệ sinh thái từ sản xuất đến thương mại hóa nội dung, sở hữu giá trị bản quyền cao và hợp đồng quảng cáo bền vững. YEG đồng thời mở rộng sang mảng biên lợi nhuận cao như cung cấp giải pháp, quản lý tài năng, và tổ chức sự kiện để đa dạng hóa doanh thu và giảm phụ thuộc vào quảng cáo.
Thành công của các chương trình chủ lực như “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã giúp doanh thu/lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng +149%/ +363% so với cùng kỳ. Với danh mục các chương trình lớn đã được lên kế hoạch cho 7 tháng cuối 2025 và tính chu kỳ của ngành quảng cáo, YEG có vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, hoàn thành kế hoạch doanh thu 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng cho năm 2025.
VCSC cho biết YEG đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc 2020-2022, thoái vốn khỏi các công ty con, thành công tăng vốn điều lệ, và giảm thiểu nợ vay với sức khỏe tài chính hiện tại rất lành mạnh với tỷ lệ nợ thấp, sẵn sàng cho chu kỳ đầu tư và tăng trưởng mới.
Tuy nhiên rủi ro đầu tư đối với YEG là gia tăng các đối thủ cạnh tranh; Mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thị hiếu khán giả; Quản lý vi phạm bản quyền và rủi ro về cơ cấu cổ đông và quyền kiểm soát.
