NVL điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế, giá chuyển đổi 34.000 đồng

Thứ Năm, 08/01/2026
Hà Anh
08/01/2026, 07:35
NVL cho biết, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi.
Cụ thể: HĐQT NVL đã thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi theo Phương án Tái cấu trúc đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 01.2024, trên cơ sở các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai liên quan đến khoản trái Phiếu trị giá 335.256.136 USD, lãi suất 5,25%/năm, đã được thông qua tại Nghị Quyết HĐQT45.2025.
Theo đó, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.
Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 165.195 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày 5/1/2026.
HĐQT Novaland đồng thời thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp thay mặt công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu trên.
Vừa qua, HĐQT NVL đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD.
Theo đó, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý, chốt phiên ngày 31/12/2025, giá cổ phiếu NVL giảm tới 3,96% xuống chỉ còn 13.350 đồng/cổ phiếu và mức giá này cao hơn 2,7 lần so với giá đóng cửa trên. Còn hiện đang là phiên chiều ngày 7/1/2026, giá cổ phiếu NVL giảm 1,12% xuống còn 13.200 đồng/cổ phiếu.
Theo danh sách mà NVL công bố, NVL ghi nhận có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu - trong đó, BNP Paribas Financial Markets được nhận 16,538 triệu cổ phiếu, Oclaner Asian Bond Fund được nhận 780.090 cổ phiếu, Oclaner Global Credit Opportunities nhận hơn 3,2 triệu cổ phiếu và Barclays Capital Securities nhận 156.018 cổ phiếu.
Ngoài ra, Novaland cũng công bố kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu, chiếm 7,99% để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn NovaGroup và Diamond Properties - trong đó, NovaGroup nhận 156.560.237 cổ phiếu và Diamond Properties nhận 7.098.154 cổ phiếu với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện, giảm phát thải...
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09-30/01, thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 26/12, thị trường ghi nhận 20,2 triệu cổ phiếu VIB được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 361 tỷ đồng, tương đương 17,874 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá trên, Unicap có thể thu về xấp xỉ 268 tỷ đồng.
