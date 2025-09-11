S&P 500 cao nhất mọi thời đại sau báo cáo PPI, giá dầu giữ đà tăng

Phiên ngày thứ Tư chứng kiến sự hưng phấn của nhà đầu tư tăng cao vào buổi sáng, sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới còn Dow Jones giảm điểm, sau khi báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy giá bán buôn bất ngờ giảm. Dữ liệu này củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tuần tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu thô tăng hơn 1,5% do những tin tức căng thẳng địa chính trị từ Trung Đông tới châu Âu.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,3%, đạt 6.532,04 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng có của chỉ số, được thiết lập sau khi thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall ghi nhận một kỷ lục nội phiên mới trong phiên này. Ở thời điểm lập đỉnh của phiên, S&P 500 tăng 0,7%.

Nasdaq nhích thêm 0,03%, đóng cửa ở mức 21.886,06 điểm, cũng là mức điểm chốt phiên cao kỷ lục. Trong phiên, Nasdaq cũng thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Riêng Dow Jones mất 220,42 điểm, tương đương giảm 0,48%, còn 45.490,92 điểm. Gây áp lực giảm lên chỉ số blue-chip trong phiên này là cổ phiếu Apple với mức giảm hơn 3,2%, khi những phiên bản điện thoại iPhone mới mà “táo khuyết” công bố ngày 9/9 dường như không đủ sức gây ấn tượng với nhà đầu tư.

Trước phiên này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên ngày thứ Ba nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9.

Phiên ngày thứ Tư chứng kiến sự hưng phấn của nhà đầu tư tăng cao vào buổi sáng, sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7, thay vì tăng 0,3% như dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones. Chỉ số PPI lõi, thước đo không tính đến các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, cũng giảm 0,1%, so với dự báo là tăng 0,3%.

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI toàn phần tháng 8 tăng 2,6% và PPI lõi tăng 2,8%.

Dữ liệu này được xem là một chỉ báo tốt trước khi Bộ lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một thước đo lạm phát được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn. Thị trường đang kỳ vọng báo cáo CPI cũng cho thấy lạm phát trong nền kinh tế Mỹ dịu đi.

Trong một cuộc khảo sát Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo CPI toàn phần và CPI lõi của tháng 8 đều tăng 0,3% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI toàn phần và CPI lõi được dự báo tăng tương ứng 2,9% và 3,1%.

Nếu các số liệu được công bố không có sự chênh lệch lớn so với dự báo, Fed sẽ có thêm dư địa để hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới - theo nhà phân tích Sam Stovall của công ty nghiên cứu CFRA. Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược 100% Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Với số liệu PPI bất ngờ thấp hơn so với dự báo, các số liệu việc làm gần đây cũng yếu hơn nhiều so với kỳ vọng, điều đó về cơ bản có nghĩa là Fed có một lý do để hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Điều Fed muốn làm là đảm bảo rằng họ không hành động quá chậm trễ như những gì mà Tổng thống Donald Trump nói về Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ít nhất Fed sẽ bắt kịp hoặc thậm chí là đi trước xu hướng đang suy yếu nói chung của nền kinh tế”, ông Stovall nói với hãng tin CNBC.

Chiến lược gia này nói rằng một động thái giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm của Fed vào tuần tới có thể “tiếp lửa” cho xu hướng tăng của thị trường cho tới cuối năm.

Đến buổi chiều, đà tăng của thị trường yếu đi và các chỉ số không giữ được trọn vẹn thành quả tăng trước đó trong phiên. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư chuyển sang thận trọng trước khi báo cáo CPI được công bố.

Cổ phiếu Oracle là điểm sáng nhất của toàn thị trường trong phiên ngày thứ Tư, với mức tăng 36%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1992. Cú tăng ấn tượng này diễn ra sau khi Oracle công bố doanh thu quý 2 và dự báo doanh thu tương lai tốt hơn nhiều so với dự báo nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng hạ tầng đám mây phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hãng dự kiến sẽ đạt 144 tỷ USD doanh thu hạ tầng đám mây trong năm tài chính 2030, tăng gấp nhiều lần so với mức 10,3 tỷ USD trong tài khóa 2025.

Giao dịch cổ phiếu AI tiếp tục “nóng” ở Phố Wall, thể hiện qua xu hướng tăng của các cổ phiếu chip. Nvidia và AMD ghi nhận mức tăng tương ứng 3,9% và 2,4% trong phiên này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,1 USD/thùng, tương đương tăng 1,66%, đóng cửa ở mức 67,49 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,04 USD/thùng, tương đương tăng 1,66%, đạt 63,67 USD/thùng.

Hôm thứ Ba, giá dầu đã tăng sau khi Israel tuyên bố tấn công vào căn cứ của phiến quân Hamas ở thủ đô Doha của Qatar. Ngày thứ Tư, các tin tức căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá dầu, bao gồm tin Ba Lan bắn rơi thiết bị bay không người lái bị nghi là của Nga trong không phận Ba Lan, và tin Mỹ kêu gọi châu Âu trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga.

Những diễn biến này làm gia tăng mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu, đẩy giá dầu tăng. Dù vậy, giá dầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ những dự báo cho rằng thế giới có thể thừa dầu trong năm 2026.

Số liệu do Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày thứ Tư cũng cho thấy sự gia tăng của nguồn cung. Theo báo cáo này, lượng tồn trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng trong tuần kết thúc vào ngày 5/9. Trong đó, tồn trữ dầu thô tăng 3,9 triệu thùng, thay vì giảm 1 triệu thùng như dự báo của giới phân tích. Tồn trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng, và tồn trữ các sản phẩm chưng cất tăng 4,7 triệu thùng, đều vượt dự báo.

“Báo cáo này rất không có lợi cho giá dầu… Xét tới các số liệu kinh tế Mỹ gần đều cho thấy sự giảm tốc, nhất là thị trường lao động, dữ liệu phản ánh nhu cầu tiêu thụ xăng dầu yếu có thể là một chỉ báo khác về một nền kinh tế đang giảm tốc, không chỉ ở Mỹ mà có thể trên toàn cầu”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận xét với Reuters.

Hôm thứ Ba, EIA đã cảnh báo giá dầu có thể đương đầu áp lực giảm trong những tháng tới do lượng tồn trữ tăng vì OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.