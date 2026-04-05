SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Báo cáo nhấn mạnh: Việt Nam đang đi đúng lộ trình để được FTSE nâng hạng lên Thị trường Mới nổi vào năm 2026, trong khi việc nâng hạng bởi MSCI được kỳ vọng sẽ là mục tiêu tiếp theo trong trung và dài hạn.

SSI Research kỳ vọng Việt Nam sẽ vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE tới đây (công bố vào sáng ngày 8/4/2026) và bắt đầu đón nhận dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9/2026.

Ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào Việt Nam lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này khó có khả năng được giải ngân trong một đợt duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo ba đến năm đợt, tương tự như trường hợp nâng hạng của Saudi Arabia vào năm 2019. Mỗi đợt dự kiến sẽ được triển khai theo chu kỳ hàng quý, nhằm giảm thiểu xáo trộn đối với thị trường.

Các cổ phiếu tiềm năng có khả năng thu hút dòng vốn từ thị trường mới nổi (EM Flows) gồm: VIC, SSI, MSN, VCI, KBC, DGC, VND, HCM... Ngoài ra danh sách theo dõi gồm BSR, SAB, HUT, PDR, DXG.

Danh sách cập nhật đến ngày 20/3/2026.

Ngoài ra, SSI Research cũng hực hiện nghiên cứu và so sánh về tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán tại các quốc gia từng được FTSE nâng hạng từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Kết quả cho thấy các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn.

Đánh giá về các ngành tiềm năng, SSI Research cho rằng nhóm đầu tiên là Ngân hàng. Ngành ngân hàng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong năm 2026, nhờ nhu cầu tín dụng được duy trì, biên lãi ròng (NIM) ổn định trở lại sau khi giảm mạnh trong 2025 và áp lực về chất lượng tài sản vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

SSI ưu tiên CTG và MBB nhờ tiềm năng tăng trưởng tích cực, trong khi VCB là lựa chọn phòng thủ cho năm 2026 nhờ mô hình kinh doanh thận trọng và chất lượng tài sản vượt trội.

Tiêu dùng: Nhóm cổ phiếu tiêu dùng được dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhờ việc mở rộng mạng lưới cửa hàng giúp gia tăng thị phần và các chính sách hỗ trợ, đáng chú ý là việc nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế có hiệu lực từ tháng 01/2026. Tuy nhiên, đà tăng gần đây của giá dầu có thể gây áp lực lên tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng.

Vật liệu xây dựng: Các doanh nghiệp trong phân khúc này đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ hoạt động xây dựng sôi động; điều này giúp thúc đẩy nhu cầu về vật liệu xây dựng, đồng thời cho phép các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào tăng thêm vào giá bán. Tập đoàn Hòa Phát (HPG), nhà sản xuất thép hàng đầu, cũng được hưởng lợi từ việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc mới được ban hành gần đây, cùng với sự phục hồi của giá thép thế giới.

Công nghệ thông tin: Các cổ phiếu công nghệ như FPT có thể ghi nhận sự phục hồi trong năm 2026 sau một năm 2025 tương đối trầm lắng, trong bối cảnh định giá đã điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn.

Các ngành hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn: Việc lãi suất tăng gần đây tạo động lực tích cực cho các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp nhà nước (SOE) sở hữu lượng tiền mặt lớn, với tỷ trọng thu nhập từ tiền gửi cao trong cơ cấu lợi nhuận ròng. Các doanh nghiệp này có khả năng tận dụng lợi suất cao hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như dầu khí, phân bón và hàng tiêu dùng, các ngành có bảng cân đối kế toán vững mạnh và lượng tiền mặt dồi dào đóng vai trò quan trọng.

Cuối cùng, báo cáo cho rằng thị trường duy trì xu hướng tích cực và đã tiệm cận mục tiêu cơ sở năm 2026 ở mức 1.920 điểm chỉ trong hai tháng đầu năm, trước khi chịu áp lực chốt lời trong tháng 3 do lo ngại về xu hướng tăng lãi suất trong nước và bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Trong thời gian tới, SSI Research. kỳ vọng thị trường sẽ được hỗ trợ bởi một số động lực mang tính cấu trúc và chu kỳ sau: Mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số: Việt Nam đặt mục tiêu tham vọng với tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 5 năm tới. Phát triển hạ tầng được xem là động lực trọng yếu, với các khoản đầu tư quy mô lớn vào giao thông, năng lượng và các dự án đô thị, vừa tạo hiệu ứng kích thích ngắn hạn, vừa nâng cao năng suất dài hạn của nền kinh tế.

Ổn định tỷ giá: Áp lực trên thị trường ngoại hối có thể hạ nhiệt so với các năm trước trong bối cảnh chênh lệch giữa đồng VND và USD có xu hướng thu hẹp.

Tính hấp dẫn tương đối so với các kênh đầu tư khác: Sự chững lại gần đây của thị trường bất động sản và thị trường vàng sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trong hai năm qua, cùng với việc chính phủ tăng cường giám sát đối với lĩnh vực tiền mã hóa, có thể thúc đẩy dòng vốn nội chảy vào thị trường chứng khoán.

Các đợt IPO sắp tới của những doanh nghiệp như Highlands Coffee, CP Vietnam, Dienmayxanh, HDBS, LPBS được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn hàng mới và thu hút thêm sự quan tâm của nhà đầu tư. Những thương vụ niêm yết này sẽ góp phần đa dạng hóa cơ hội đầu tư và gia tăng chiều sâu của thị trường.