Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7% trong năm 2022

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7%. Ngân hàng này cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 lên 7% và nhận định Việt Nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn.

Dự báo này được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu do Ngân hàng mới xuất bản gần đây mang tựa đề “Tiếp tục chống chọi với các thách thức” (Still battling headwinds) và báo cáo kinh tế vĩ mô chuyên sâu về Việt Nam mang tựa đề “Việt Nam – quay trở lại với mức tăng trưởng cao” (Vietnam – Moving back to high growth).

Cụ thể, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Standard Chartered cho rằng, nền kinh tế sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh trên toàn cầu cải thiện. Tốc độ gia tăng thu nhập tại Việt Nam trong những năm gần đây cao hơn chi tiêu, từ đó mang đến một nguồn dự trữ tiết kiệm giúp chống chọi với đại dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, dịch Covid-19 tiếp tục là một rủi ro lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Quý 1/2022 là giai đoạn các nhà máy có thể sẽ quay trở lại hoạt động hết công suất cũng như chính phủ đưa ra chương trình kích thích kinh tế.

"Chúng ta có thể nhận thấy sự phục hồi một cách rõ ràng hơn trong tháng 3 năm nay", ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered bình luận.

Cũng theo các chuyên gia của ngân hàng Standard Chartered, môi trường thương mại toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 mặc dù nhập khẩu có thể sẽ vẫn tăng cao.

Lạm phát có thể sẽ trở thành một mối quan ngại đối với Việt Nam trong năm 2022. Các yếu tố về nguồn cung (giá cả hàng hóa cao hơn do tác động của dịch bệnh) sẽ là nguyên nhân chính trong ngắn hạn. Nhu cầu sẽ gia tăng khi nền kinh tế tiếp tục hồi phục và phát triển. Tình hình dịch bệnh kéo dài có thể sẽ dẫn đến những rủi ro lạm phát do vấn đề nguồn cung. Dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ đạt lần lượt 4,2% và 5,5% trong năm 2022 và 2023.

Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ duy trì mức lãi suất chính sách ở mức 4% trong năm 2022 để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và kiểm soát lạm phát và có thể sẽ thực hiện bình thường hóa chính sách vào năm 2023 với việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 4,5% vào quý 4 năm 2023.

Ngân hàng Standard Chartered duy trì triển vọng trung hạn tích cực đối với Việt Nam đồng (VND) trong bối cảnh cán cân thanh toán tiếp tục mạnh mẽ. Mức tăng giá của VND kể từ tháng 7 năm 2021 cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã quản lý tỷ giá một cách linh động hơn. VND là một trong số những đồng tiền đang nổi ổn định nhất trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Standard Chartered cũng dự đoán mức độ tăng giá của VND sẽ chậm lại do: (i) tài khoản vãng lai của Việt Nam đang bị thâm hụt; (ii) tỷ giá USD-VND đang tiếp cận những giới hạn của biên độ tỷ giá. Thặng dự cán cân thanh toán và sự linh động trong chính sách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ VND trong trung hạn. Ngân hàng Standard Chartered dự báo tỷ giá USD-VND sẽ đạt 22.500 vào giữa năm 2022 và 22.300 vào cuối năm 2022