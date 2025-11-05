Starbucks bán quyền kiểm soát hoạt động ở Trung Quốc lấy 4 tỷ USD

Chuỗi cửa hiệu cà phê toàn cầu Starbucks vừa cho biết đã bán lại quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho công ty quản lý tài sản Boyu Capital...

Trong thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD, Boyu sẽ nắm cổ phần 60% trong liên doanh với Starbucks. Về phần mình, Starbucks giữ lại cổ phần 40% và duy trì quyền cấp phép thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ cho liên doanh này.

Theo hãng tin CNBC, quyết định trên được đưa ra sau khi Starbucks tiến hành một cuộc đánh giá kéo dài nhiều tháng về các lựa chọn chiến lược, bao gồm cả việc tìm kiếm đối tác chiến lược cho thị trường Trung Quốc.

Starbucks định giá hoạt động của công ty tại thị trường Trung Quốc ở mức hơn 13 tỷ USD, bao gồm cả thỏa thuận bán cổ phần kiểm soát trong liên doanh, giá trị của cổ phần được giữ lại và các khoản phí cấp phép liên tục mà công ty sẽ nhận được trong tương lai.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 2 của năm tài chính 2026, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Starbucks mở cửa hiệu đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1999 và đến năm 2015, nước này đã trở thành thị trường lớn thứ hai của công ty, chỉ sau thị trường quê hương Mỹ. Hiện tại, Starbucks có khoảng 8.000 cửa hiệu tại Trung Quốc và có tham vọng mở rộng lên tới 20.000 hoặc thậm chí 30.000 cửa hiệu ở quốc gia tỷ dân này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Starbucks đã chứng kiến doanh thu tại Trung Quốc giảm sút, đầu tiên là do đại dịch và các hạn chế chống dịch, sau đó là do sự cạnh tranh gia tăng. Đối thủ địa phương Luckin Coffee hiện có nhiều cửa hàng hơn Starbucks tại Trung Quốc và rất hút khách với các loại đồ uống có giá thấp hơn so với chuỗi cà phê đến từ Mỹ.

Trong báo cáo tài chính quý gần nhất, Starbucks cho biết doanh thu tại Trung Quốc đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước nhờ lưu lượng khách tăng 9%. Tuy nhiên, khi Starbucks phải giảm giá để cạnh tranh với các đối thủ địa phương, dẫn tới giá trị trung bình của mỗi hóa đơn tại các cửa hiệu của hãng ở Trung Quốc giảm xuống, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Mặc dù các nhà điều hành của Starbucks liên tục bày tỏ lạc quan về triển vọng dài hạn tại Trung Quốc, nhưng hiệu suất yếu kém tại thị trường này đã ảnh hưởng đến kết quả tài chính tổng thể của công ty.

Trong nhiều thập kỷ, dân số đông và nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến thị trường này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu nội địa đã khiến một số doanh nghiệp Mỹ phải đánh giá lại chiến lược tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chẳng hạn, trong năm nay, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Burger King là Restaurant Brands International đã mua lại hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn của chính mình tại Trung Quốc từ TFI Asia Holdings với mục tiêu bán lại cho một đơn vị khác. Ngược lại, một chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh khác là McDonald's đã tăng cổ phần thiểu số của mình trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc từ 20% lên 48% cách đây 2 năm nhằm tận dụng sự tăng trưởng của thị trường này.

Theo dữ liệu từ công ty Euromonitor International, thị phần của Starbucks trên thị trường cửa hiệu cà phê ở Trung Quốc đã giảm mạnh còn 14% vào năm ngoái, từ mức 34% vào năm 2019.