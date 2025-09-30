Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Anh Nhi

30/09/2025, 06:58

Stavian ED và Shinec vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050…

Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp giữa Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED) và Công ty Cổ phần Shinec.
Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp giữa Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED) và Công ty Cổ phần Shinec.

Ngày 29/9, Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED) và Công ty Cổ phần Shinec đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp.

Theo thỏa thuận, Stavian ED - với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, giải pháp tiết kiệm năng lượng và hạ tầng điện - sẽ cùng Shinec - đơn vị tiên phong trong phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, sinh thái – triển khai các giải pháp tiên tiến tại Cụm công nghiệp Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), bao gồm: hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống lưu trữ năng lượng “BESS FARM” - thiết bị do Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Stavian sản xuất, hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời, cung cấp điện xanh qua cơ chế DPPA và giải pháp chuyển đổi năng lượng thông qua hệ thống cung cấp khí hóa lỏng (LNG) được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Khí Stavian.

Đây không chỉ là bước đi tiên phong về ứng dụng năng lượng sạch trong các khu công nghiệp, mà còn góp phần tạo ra nền tảng vững chắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất gắn liền với tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu, đạt chứng chỉ “LEED GOLD” trong lĩnh vực sản xuất.

Để hiện thực hóa thỏa thuận, hai bên thống nhất thành lập Công ty Cổ phần phân phối điện công nghiệp Stavian (Stavian IPD). Đây sẽ là pháp nhân liên doanh chịu trách nhiệm triển khai các dự án năng lượng và hạ tầng công nghiệp cung cấp giải pháp giảm phát thải toàn diện, đưa giải pháp năng lượng xanh và mô hình khu công nghiệp sinh thái vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Shinec trong việc xây dựng một cụm công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Stavian ED và Stavian IPD nói riêng, cũng như Tập đoàn Stavian nói chung, cam kết mang tới những giải pháp năng lượng toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia, đồng thời gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.”

Về phía Shinec, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Shinec, cũng bày tỏ: “Shinec đang triển khai đầu tư 10 khu/cụm công nghiệp mới trên khắp cả nước, tất cả đều được định hướng xây dựng theo mô hình sinh thái – tuần hoàn. Việc hợp tác cùng Stavian ED không chỉ giúp các khu/cụm công nghiệp này sớm hoàn thiện tiêu chí xanh nhờ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, mà còn tạo ra lợi ích kép: vừa giảm phát thải carbon, vừa mở ra cơ hội thu lợi từ thị trường tín chỉ carbon. Với bước đi này, Shinec mong muốn khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, đồng thời cùng Stavian ED tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư xanh trong khu vực.”

Việt Nam xây dựng thị trường carbon: Từ cam kết Net Zero đến "tiền tệ xanh" của tương lai

15:36, 21/07/2025

Việt Nam xây dựng thị trường carbon: Từ cam kết Net Zero đến

Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh Top 219 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025

18:00, 18/06/2025

Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh Top 219 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025

đầu tư đầu tư xanh giảm phát thải carbon khu công nghiệp sinh thái Net Zero

