Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Ngày 29/9, Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian
ED) và Công ty Cổ phần Shinec đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc
triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp.
Theo thỏa thuận, Stavian ED - với kinh nghiệm và chuyên môn
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, giải pháp tiết kiệm năng lượng và hạ tầng điện
- sẽ cùng Shinec - đơn vị tiên phong trong phát triển các khu công nghiệp theo
mô hình xanh, sinh thái – triển khai các giải pháp tiên tiến tại Cụm công nghiệp
Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), bao gồm: hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống lưu
trữ năng lượng “BESS FARM” - thiết bị do Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng
Stavian sản xuất, hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời, cung
cấp điện xanh qua cơ chế DPPA và giải pháp chuyển đổi năng lượng thông qua hệ
thống cung cấp khí hóa lỏng (LNG) được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Khí Stavian.
Đây không chỉ là bước đi tiên phong về ứng dụng năng lượng sạch
trong các khu công nghiệp, mà còn góp phần tạo ra nền tảng vững chắc cho các
nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất gắn liền với tiêu chuẩn phát triển bền vững
toàn cầu, đạt chứng chỉ “LEED GOLD” trong lĩnh vực sản xuất.
Để hiện thực hóa thỏa thuận, hai bên thống nhất thành lập
Công ty Cổ phần phân phối điện công nghiệp Stavian (Stavian IPD). Đây sẽ là
pháp nhân liên doanh chịu trách nhiệm triển khai các dự án năng lượng và hạ tầng
công nghiệp cung cấp giải pháp giảm phát thải toàn diện, đưa giải pháp năng lượng
xanh và mô hình khu công nghiệp sinh thái vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu
quả hợp tác và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng
Shinec trong việc xây dựng một cụm công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
Stavian ED và Stavian IPD nói riêng, cũng như Tập đoàn Stavian nói chung, cam kết
mang tới những giải pháp năng lượng toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu
Net Zero của quốc gia, đồng thời gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.”
Về phía Shinec, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc Tập đoàn Shinec, cũng bày tỏ: “Shinec đang triển khai đầu tư 10 khu/cụm
công nghiệp mới trên khắp cả nước, tất cả đều được định hướng xây dựng theo mô
hình sinh thái – tuần hoàn. Việc hợp tác cùng Stavian ED không chỉ giúp các
khu/cụm công nghiệp này sớm hoàn thiện tiêu chí xanh nhờ sử dụng nguồn năng lượng
tái tạo, mà còn tạo ra lợi ích kép: vừa giảm phát thải carbon, vừa mở ra cơ hội
thu lợi từ thị trường tín chỉ carbon. Với bước đi này, Shinec mong muốn khẳng định
vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt
Nam, đồng thời cùng Stavian ED tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên trở thành điểm
đến của dòng vốn đầu tư xanh trong khu vực.”