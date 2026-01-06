Sự phụ thuộc của Mỹ vào con chip nhập khẩu từ Đài Loan

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Đức Anh
06/01/2026, 18:23
Đài Loan đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng con chip cho Mỹ, với thặng dư thương mại tăng mạnh từ 51 tỷ USD lên 144 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2025...
Đài Loan hiện giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, nổi bật ở các dòng chip logic thế hệ mới và năng lực gia công con chip theo hợp đồng ở trình độ công nghệ cao. Đây là những linh kiện cốt lõi phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Trên thực tế, Mỹ chiếm ưu thế ở khâu thiết kế chip AI nhưng năng lực sản xuất con chip tiên tiến phát triển chậm hơn, khiến phần lớn công suất chế tạo các dòng chip tinh vi nhất tập trung tại Đài Loan.
Trong bối cảnh đó, Đài Loan trở thành nguồn cung quan trọng cho cơn sốt AI tại Mỹ. Diễn biến này góp phần thúc đẩy thặng dư thương mại của Đài Loan tăng mạnh, đặc biệt với Mỹ và các nhóm hàng liên quan AI.
Đồ thị thông tin dưới đây phác họa bức tranh thương mại chip giữa Đài Loan và Mỹ, cho thấy Mỹ ngày càng phụ thuộc vào nguồn con chip nhập khẩu từ vùng lãnh thổ này.
Trong giai đoạn từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2025, tổng thặng dư thương mại của Đài Loan tăng từ 51 tỷ USD lên 144 tỷ USD. Trong đó, thặng dư thương mại với Mỹ tăng từ 29 tỷ USD lên 138 tỷ USD. Thặng dư ở nhóm “thiết bị xử lý dữ liệu và mạch tích hợp” tăng từ 12 tỷ USD lên 150 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu con chip AI sản xuất tại Đài Loan của Mỹ tăng từ 6,8 tỷ USD lên 110 tỷ USD trong cùng giai đoạn.
Những năm qua, dù Mỹ đã tăng mạnh đầu tư để nâng năng lực sản xuất con chip AI trong nước thông qua trợ cấp theo Đạo luật CHIPS, nước này được dự báo chưa thể sớm đạt được sự tự chủ trong lĩnh vực.
Do đó, các nhà phân tích cho rằng nếu căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang, hệ sinh thái AI của Mỹ có thể đối mặt rủi ro mang tính hệ thống, như đứt gãy chuỗi cung ứng, cản trở đổi mới sáng tạo và làm suy yếu vai trò dẫn dắt về công nghệ của Mỹ ngay giữa thời điểm then chốt của cuộc đua AI toàn cầu.
Theo phân tích dữ liệu thương mại, Đông Nam Á vẫn trụ vững trước làn sóng áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhờ nhu cầu công nghệ từ Mỹ, lợi thế chi phí sản xuất và xu hướng doanh nghiệp chuyển hướng dòng chảy hàng hóa từ Trung Quốc...
Theo tờ báo Nikkei Asia, người tiêu dùng trên thế giới đang ngày càng ưa chuộng hàng hiệu đã qua sử dụng tại Nhật Bản, từ túi xách và đồng hồ xa xỉ đến thẻ bài hiếm, trong bối cảnh đồng yên yếu và chất lượng hàng hóa thường ở tình trạng rất tốt...
Citi nằm trong số các các công ty phương Tây duy trì hiện diện ở thị trường Nga lâu hơn kế hoạch ban đầu sau khi chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine...
Giá trái phiếu Venezuela tăng gần 30% sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, mang lại lợi nhuận lớn cho các quỹ phòng hộ như Broad Reach và Winterbrook Capital...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: