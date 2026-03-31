Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2

Theo công bố của Bộ Xây dựng, với công trình chung cư đến 50 tầng, suất vốn đầu tư cao nhất năm 2025 là 19,912 triệu đồng/m2, chỉ nhỉnh hơn 406 nghìn đồng/m2 so với suất vốn đầu tư năm 2024.

Ngày 30/03/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BXD về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025.

Suất vốn đầu tư được Bộ Xây dựng công bố hàng năm là một trong những cơ sở tham khảo, sử dụng vào việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án đối với một số công trình, dự án đầu tư xây dựng phổ biến (gồm các loại công trình dân dụng; công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn).

“Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến; phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các hướng dẫn có liên quan tại thời điểm tính toán. Suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước”, Bộ Xây dựng cho biết.

Cũng theo Quyết định của Bộ Xây dựng thì suất vốn đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác theo quy định và thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình như: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật được tính trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư; lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay); vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh).

Một số chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án (đánh giá, xử lý tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài; chi phí thực hiện BIM; các chi phí có tính chất riêng biệt khác) cũng không tính vào suất vốn đầu tư xây dựng này.

Theo Quyết định số 425/QĐ-BXD, với công trình nhà chung cư, suất vốn đầu tư thấp nhất là 9,202 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình từ 5 tầng trở xuống, không có tầng hầm và cao nhất là 19,912 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình trên 45 tầng đến 50 tầng:

Trong khi đó, với công trình đa năng, suất đầu tư thấp nhất là 9,246 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình từ 5 tầng trở xuống, không có tầng hầm; cao nhất là 20,858 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình trên 45 đến 50 tầng và có 5 tầng hầm:

“Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố, cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp”, Bộ Xây dựng lưu ý.

Quyết định của Bộ cũng nêu rõ các trường hợp có thể bổ sung, gồm: Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình; đối với suất vốn đầu tư công trình dân dụng (công trình nhà ở, công trình công cộng) tại văn bản này được tính toán ở mức độ hoàn thiện cơ bản, chủ đầu tư quyết định lựa chọn chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị, giải pháp hoàn thiện để đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, tránh lãng phí; có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình; dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố; mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt so với mặt bằng tính toán suất vốn đầu tư…