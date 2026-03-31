Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2
Phan Nam
31/03/2026, 19:11
Theo công bố của Bộ Xây dựng, với công trình chung cư đến 50 tầng, suất vốn đầu tư cao nhất năm 2025 là 19,912 triệu đồng/m2, chỉ nhỉnh hơn 406 nghìn đồng/m2 so với suất vốn đầu tư năm 2024.
Ngày
30/03/2026, Bộ Xây
dựng đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BXD về
việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2025.
Suất
vốn đầu tư được Bộ Xây dựng công bố hàng năm là một trong những cơ sở tham khảo, sử
dụng vào việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây
dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án
đối với một số công trình, dự án đầu tư xây dựng phổ biến (gồm các loại công trình dân dụng; công trình công
nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông; công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn).
“Suất
vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến,
với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến; phù hợp với các
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các hướng dẫn có liên quan tại thời
điểm tính toán. Suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước”, Bộ Xây dựng cho
biết.
Cũng theo Quyết định của Bộ Xây dựng thì suất vốn đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng; chi phí
thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản
mục chi phí khác theo quy định và thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí dự phòng và chi
phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình như: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật được tính
trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư; lãi vay trong thời gian thực hiện
đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay); vốn lưu động ban đầu
(đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh).
Một số
chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án (đánh giá, xử lý tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc
biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài; chi phí thực hiện
BIM; các chi phí có tính chất riêng biệt khác) cũng không tính vào suất vốn đầu tư xây dựng này.
Theo Quyết định số 425/QĐ-BXD, với công trình nhà chung cư, suất vốn đầu tư thấp nhất là 9,202 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình từ 5 tầng trở xuống, không có tầng hầm và cao nhất là
19,912 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình trên 45 tầng đến 50 tầng:
Trong khi đó, với công trình đa năng, suất đầu tư thấp nhất là 9,246 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình từ 5 tầng trở xuống, không có tầng hầm; cao nhất là 20,858 triệu đồng/m2, áp dụng cho công trình trên 45 đến 50 tầng và có 5 tầng hầm:
“Khi
sử dụng suất vốn đầu tư được công bố, cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời
điểm lập sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công
trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự
án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp”, Bộ Xây dựng lưu ý.
Quyết định của Bộ cũng nêu rõ các trường hợp có thể bổ sung, gồm: Bổ sung các
chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình; đối với suất vốn đầu tư công trình
dân dụng (công trình nhà ở, công trình công cộng) tại văn bản này được tính
toán ở mức độ hoàn thiện cơ bản, chủ
đầu tư quyết định lựa chọn chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị, giải pháp
hoàn thiện để đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài,
tránh lãng phí; có
những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình; dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với
những nội dung chi phí nêu trong công bố; mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư
xây dựng có sự khác biệt so với mặt bằng tính toán suất vốn đầu tư…
Các đại công trường đang tạo nên bức tranh sôi động của ngành xây dựng
15:24, 27/03/2026
Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt hoạt động M&A
Chính phủ yêu cầu tăng hiệu quả điều hành, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định đưa ra một loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành cung - cầu, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng...
LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng
LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng
Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương
Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương
Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm
Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: