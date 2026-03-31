Bất động sản

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt hoạt động M&A

Hoàng Bách

31/03/2026, 06:00

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều thương vụ có quy mô và giá trị đáng kể, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, bất động sản là lĩnh vực dẫn dắt hoạt động M&A với 5 thương vụ, phản ánh xu hướng tái cấu trúc và chuyển nhượng tài sản đang diễn ra mạnh mẽ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Công ty Grant Thornton Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2026, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 27 thương vụ được công bố, với tổng giá trị ước tính khoảng 554,9 triệu USD. Cụ thể, tháng 1/2026 có 16 thương vụ với tổng giá trị 444,7 triệu USD, tháng 2 có 11 thương vụ với tổng giá trị 110,2 triệu USD.

NHỮNG THƯƠNG VỤ NỔI BẬT

Lĩnh vực ghi nhận giao dịch bao gồm: bất động sản, công nghệ, hàng tiêu dùng, F&B, chăm sóc sức khỏe, du lịch & lưu trú, tiện ích công cộng. Trong đó, bất động sản tiếp tục dẫn dắt hoạt động M&A với 5 thương vụ, tuy nhiên chỉ 3 giao dịch có thông tin được công bố, giá trị đạt khoảng 392,7 triệu USD. Những giao dịch này chủ yếu tập trung vào tái cấu trúc và chuyển nhượng các dự án thành phần, phản ánh xu hướng đầu tư và sắp xếp lại tài sản trong lĩnh vực bất động sản.

Các thương vụ gồm Công ty cổ phần Everland An Giang mua lại phân khu 7.1 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (DIC Đại Phước City Đồng Nai) với diện tích 14,3ha từ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG), giá trị giao dịch hơn 489 tỷ đồng. Cùng tại dự án này, Công ty cổ phần TNT Phú Hòa cũng mua lại các phân khu 1, 2 và 3 với tổng diện tích 30,7ha, giá trị chuyển nhượng hơn 2.465 tỷ đồng.

Tương tự, Diamond Realty Investment La Pura thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản, thông qua liên doanh Công ty TNHH Đầu tư bất động sản cao tầng Thuận An 1, mua lại toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển Cao ốc Thiên Long - chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (1,81ha) ở Thành phố Thuận An, Bình Dương cũ, từ Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR). Giá trị thanh toán đợt đầu khoảng 1.901,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Địa ốc First Real (FIR) cũng thông qua nghị quyết thoái vốn toàn diện khỏi Công ty cổ phần Thương mại - dịch vụ - khách sạn Bạch Đằng, bằng cách chuyển nhượng 10 triệu cổ phần, tương đương 22,22% vốn điều lệ. Giá trị chuyển nhượng dự kiến tối thiểu 300 tỷ đồng, First Real sẽ chính thức rút lui khỏi dự án Bạch Đằng Complex - tổ hợp bất động sản hạng sang tọa lạc trên khu đất rộng gần 6.900m2 ven sông Hàn, Đà Nẵng. 

TRIỂN VỌNG M&A TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ

Bên cạnh phân khúc nhà ở, bất động sản công nghiệp và logistics cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn M&A. JLL Việt Nam cho biết, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng đang kéo theo nhu cầu lớn về kho bãi, trung tâm logistics và hạ tầng công nghiệp.

Tuy nhiên, ngoài bất động sản, thị trường M&A Việt Nam vẫn đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn ở các lĩnh vực khác, phản ánh sức sống chung và xu hướng đa dạng hóa hoạt động giao dịch.

Chuyên gia từ Grant Thornton nhận định Việt Nam bước vào năm mới 2026 với đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu bền bỉ, dòng vốn FDI duy trì ở mức cao, các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn, cùng với hàng loạt cải cách cơ cấu được triển khai trong năm 2025. Đặc biệt, những đổi mới về chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao tính dự báo của khung pháp lý và cải thiện tiêu chuẩn minh bạch tài chính… được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng triển khai giao dịch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Mặt khác, việc nâng cấp thị trường vốn, sự khởi sắc trở lại của hoạt động IPO, cùng kỳ vọng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi trong 2026, tiếp tục mở rộng các kênh thoái vốn và hỗ trợ mặt bằng định giá cho các bên tham gia M&A. Dù vậy, đơn vị lưu ý thị trường sẽ diễn ra có chọn lọc. Nhà đầu tư chiến lược tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động giao dịch M&A, còn nhà đầu tư tài chính duy trì nhịp độ giải ngân vốn thận trọng và có kỷ luật.

Song song với đó, giao dịch M&A cũng dự kiến tăng nhờ sự chuyển giao thế hệ tại các doanh nghiệp gia đình do nhà sáng lập điều hành, nhu cầu thoái vốn từ các khoản đầu tư tư nhân thực hiện trong giai đoạn 2019–2020, cùng với các chương trình thoái vốn nhà nước. Những yếu tố này kỳ vọng có thể tạo ra một tập hợp cơ hội giao dịch rộng hơn và khả thi hơn.

Các lĩnh vực y tế, năng lượng, giáo dục, công nghiệp và logistics dự kiến là nhóm ngành tâm điểm của hoạt động M&A trong năm 2026, được hỗ trợ bởi những động lực mang tính cấu trúc, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các yếu tố thuận lợi từ chính sách. 

Một số rủi ro bên ngoài, bao gồm biến động nhu cầu toàn cầu, bất ổn địa chính trị và sự thay đổi của điều kiện tiền tệ, nhiều khả năng cũng ảnh hưởng đến yêu cầu về định giá và cấu trúc giao dịch, tuy nhiên, những yếu tố này được đánh giá là không làm chệch hướng đà phục hồi chung của thị trường.

Nhìn chung, triển vọng M&A tại Việt Nam trong năm 2026 vẫn ở trạng thái tích cực, đặc trưng bởi việc phân bổ vốn kỷ luật, sự chọn lọc theo ngành và xu hướng dịch chuyển liên tục sang các giao dịch chất lượng cao, mang tính chiến lược rõ nét.

Theo Savills Việt Nam, xu hướng hợp tác dưới hình thức liên doanh hoặc nắm giữ cổ phần thiểu số đang gia tăng. Đây là chiến lược thận trọng nhưng hiệu quả, đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài khi cho phép họ từng bước tìm hiểu thị trường, đồng thời chia sẻ rủi ro với đối tác trong nước.

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

10:33, 30/03/2026

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023

13:29, 27/03/2026

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh

16:37, 25/03/2026

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh

Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án…

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu chủ đầu tư, chủ sở hữu có nhu cầu thì nhà chung cư sẽ được phân hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên các tiêu chí cụ thể...

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho 28 doanh nghiệp triển khai thí điểm các dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15, mở thêm cơ chế tiếp cận quỹ đất và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất đống sản

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Theo một số khảo sát, giá vật liệu xây dựng nhìn chung đang đà tăng mạnh: tháng 3/2026, nhiều loại vật liệu đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, gây khó khăn lớn cho các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án...

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy