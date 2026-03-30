Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu chủ đầu tư, chủ sở hữu có nhu cầu thì nhà chung cư sẽ được phân hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên các tiêu chí cụ thể...

Ngày 30/3/2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản hợp nhất số 21/VBHN - BXD: hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Một trong những nội dung tại văn bản được nhiều người quan tâm là việc phân hạng nhà chung cư. Trích dẫn Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ -CP, Bộ Xây dựng cho biết việc phân hạng nhà chung cư được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà chung cư. Việc phân hạng do các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chức năng, chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản thực hiện khi nhà chung cư đáp ứng các tiêu chí phân hạng theo quy định.

Khi đó, nhà chung cư được phân làm 3 hạng (1, 2,3). Các hạng phải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng và các tiêu chí sau:

Căn cứ các tiêu chí phân hạng nhà chung cư quy định, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chức năng, chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản ban hành các tiêu chí cụ thể và các tiêu chí bổ sung (nếu có) làm cơ sở để thực hiện xác định và phân hạng đối với từng nhà chung cư theo quy định tại Điều 82 của Nghị định này.

Các tổ chức thực hiện việc phân hạng nhà chung cư phải chịu trách nhiệm về việc phân hạng nhà chung cư. Việc công bố thông tin, quảng cáo liên quan đến hạng nhà chung cư khi kinh doanh căn hộ phải đúng với nội dung đã được phân hạng.

Cũng theo Nghị định, trường hợp xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ để cho thuê, để bán hoặc kết hợp bán, cho thuê, cho thuê mua hoặc có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê thì phải thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan;

Trường hợp xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ mà có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê thì việc xây dựng nhà ở này phải thực hiện theo quy định về xây dựng nhà ở riêng lẻ của cá nhân, bao gồm yêu cầu về thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng, quản lý, giám sát thi công xây dựng và các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ cách xác định số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam. Cụ thể, đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà…