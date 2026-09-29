VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/9/2026

Theo YSVN, VN-Index rung lắc tại vùng hỗ trợ quanh vùng 1760 – 1770 điểm kèm chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan và lượng cổ phiếu phá đáy vẫn cao.

Kết phiên ngày 29/9, VN-Index giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17% xuống mốc 1777,73 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,40 điểm, tương đương 0,52% xuống mốc 269,91 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để dao động tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Lực bán đã cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm, đồng thời dòng tiền nâng đỡ tiếp tục xuất hiện khi thị trường lùi về kiểm định mốc hỗ trợ 1770 điểm.

Mặc dù đà giảm đã tạm thời chững lại thông qua tín hiệu rút chân khá tích cực, VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để dao động tích lũy và củng cố nền tảng giá vững chắc hơn trong vùng 1770 đến 1800 điểm.

Chiến lược ưu tiên trong giai đoạn này là nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng, giữ tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn và kiên nhẫn quan sát diễn biến cung cầu. Việc mở mới các vị thế mua chỉ nên được cân nhắc khi thị trường cho thấy sự bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự 1800 điểm đi kèm sự xác nhận đồng thuận và bùng nổ từ thanh khoản”.

Tâm lý thận trọng vẫn chủ yếu chi phối thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co dưới ngưỡng 1,782 trong suốt phiên hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1777,73 điểm, giảm gần 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tiện ích và Hóa chất tăng lần lượt 1,09% và 2,28%. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm gần 3%, trong khi các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên sàn HNX. Cây nến rút chân cho thấy VN-Index có thêm một phiên kiểm tra thành công đường SMA50; tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn chủ yếu chi phối thị trường”.

VN-Index kỳ vọng vẫn sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực dưới kháng cự mạnh quanh 1800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index kỳ vọng vẫn sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1.800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm.

Thị trường đang dần kết thúc quí 3/2026 và đón nhận các thông tin vĩ mô quý 3/2026 trong tuần sau. Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn yếu kém. Tuy nhiên chất lượng ngắn hạn thị trường dần cải thiện. Nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng vào tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quí 3 của các doanh nghiệp. Theo quan điểm của chúng tôi các nhóm ngành đang có tăng trưởng lợi nhuận tốt trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục kỳ vọng duy trì tăng trưởng tốt trong quí 3/2026 là: Nhóm Năng lượng - Dầu khí khi giá dầu trung bình quí 3/2026 vẫn duy trì ở mức cao. Nhóm Cảng - Vận tải biển tăng trưởng tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng tốt, giá cước vận tải biển áp sát kỷ lục thời dịch COVID-19. Nhóm cao su thiên nhiên khi giá cao su duy trì ở mức cao, vượt lên đỉnh 10 năm. Tiếp đến là Bảo hiểm, biên lợi nhuận có thể cải thiện khi lãi suất duy trì ở nền cao.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản ở mức thấp tiếp tục cho thấy dòng tiền bắt đáy rất hạn chế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3 điểm (-0.2%), đóng cửa tại mức 1777,8 điểm. Thị trường duy trì giằng co trong vùng 1,770 - 1,780 xuyên suốt phiên giao dịch.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên liền trước, đạt 12,338 tỷ VND. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới với mục tiêu quanh 1730 - 1735. Áp lực điều chỉnh tại nhóm Vingroup tiếp tục diễn ra đặc biệt tại 2 cổ phiếu VIC và VHM đã trở nên rõ hơn trong phiên hôm nay, có thể kéo thị trường giảm sâu hơn. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường ở mức thấp tiếp tục cho thấy dòng tiền bắt đáy rất hạn chế ở vùng giá này. Nhóm Dầu khí vẫn có diễn biến tích cực tuy nhiên chúng tôi đánh giá tác động từ nhóm ngành này ở mức hạn chế đối với VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ vị thế ở mức thận trọng, chưa nên mở mua mới ở thời điểm hiện tại và theo dõi sát diễn biến VN-Index tại vùng mục tiêu nêu trên”.

Cơ hội đầu tư có hiện hữu nhưng không phân tán

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index rung lắc tại vùng hỗ trợ quanh vùng 1760 – 1770 điểm kèm chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan và lượng cổ phiếu phá đáy vẫn cao. Vì vậy, cơ hội đầu tư có hiện hữu nhưng không phân tán mà chủ yếu chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức mức thận trọng (40% cổ phiếu/30% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như các nhóm trên nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi khi VN-Index ổn định quanh vùng 1760 điểm hoặc cân bằng lại sau khi giảm về 1720 điểm nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ 1760 điểm”.

VN-Index vẫn có thể rung lắc, giằng co biên độ 10-15 điểm sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên nến Hammer cho thấy nỗ lực củng cố hỗ trợ 1170-1780 của thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang trong diễn biến kiểm tra hỗ trợ 1770-1780, tương đương đường biên mây Senkou-span B. Chỉ báo MACD chưa cho tín hiệu hình thành đáy và chỉ báo RSI đi ngang ở vùng trung tính nên vận động rung lắc, giằng co biên độ 10-15 điểm sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD hình thành đáy và dải Bollinger có xu hướng bo hẹp cho thấy VN Index sẽ tiếp tục vận động bo cung với nhịp hồi phục trong phiên như nhận định nêu trên.

VN Index đang trong nỗ lực củng cố hỗ trợ cũng như cân bằng sau nhịp điều chỉnh từ vùng 1820-1840. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang kiểm tra lại hỗ trợ cứng với diễn biến cân bằng cung-cầu cùng sự tham gia đáng chú ý của dòng tiền so với thị trường chung và cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu đã ở vùng giá cao, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ”.

Bối cảnh chung của VN-Index vẫn chưa ghi nhận nhiều chuyển biến mới, trước sự suy yếu của dòng tiền và độ rộng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vùng 1770 – 1775 tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nâng đỡ VN-Index về mặt điểm số. Tuy vậy, bối cảnh chung vẫn chưa ghi nhận nhiều chuyển biến mới, trước sự suy yếu của dòng tiền và độ rộng. Vùng 1790 – 1800 là mục tiêu hướng đến của chỉ số trong các nhịp hồi phục tiềm năng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.