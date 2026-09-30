Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài, thị trường từ từ “lịm” dần

Đà giảm chiều nay không nhanh, cũng không mạnh, mà giống như từ từ trượt dần và không có bất kỳ nỗ lực cản đỡ nào. VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,51% nhưng gần trăm cổ phiếu vẫn lỗ hơn 1% giá trị.

Vn-Index và các đường MA50 ngày, 200 ngày.

Mức giảm 9,11 điểm của chỉ số đại diện sàn HoSE cuối phiên cho thấy sự suy yếu đáng kể của thị trường. Chốt phiên sáng VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,41 điểm. Yếu tố đầu tiên là độ rộng rổ VN30 kém hơn, tiếp đến là số cổ phiếu giảm sâu quá 1% gia tăng. Cuối cùng, thanh khoản sàn này tăng 33% so với phiên sáng. Kết hợp 3 yếu tố này cho thấy các trụ đỡ đã suy yếu và áp lực bán tổng thể đã mạnh lên.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 22 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, trong khi chỉ 6 mã có cải thiện. Nhóm giảm bao gồm cả các trụ như VIC, VHM, trong đó VHM lao dốc đáng kể từ khoảng 1h30 trở đi, đóng cửa giảm 1,86% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm 1,15%. VCB cũng kém đánh mất toàn bộ mức tăng buổi sáng để lùi về tham chiếu. BID tuy còn xanh nhưng cũng đã trả lại gần hết, chỉ tăng 0,14%.

Hai mã dầu khí là GAS và BSR cũng lao dốc liên tục trong buổi chiều. GAS bốc hơi thêm 1,91% nữa, đóng cửa mất tổng cộng 3,42%. BSR giảm thêm 1,57%, chốt phiên giảm 3,38%.

Trong 6 cổ phiếu blue-chips có cải thiện giá phiên chiều, VPB là đáng kể duy nhất. Cổ phiếu này chốt buổi sáng mới tăng nhẹ 0,22%, sang phiên chiều lình xình đi ngang đến gần 1h30 thì bùng nổ. Thanh khoản chiều nay ghi nhận tăng đột biến tới 4,5 lần phiên sáng và giá cũng tăng thêm 1,74%. VPB đóng cửa tăng 1,96% trở thành cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30 và cũng là mã đỡ điểm nhiều nhất cho VN-Index.

Với số lượng cổ phiếu blue-chips tụt giá áp đảo, lại bao gồm nhiều trụ, VN30-Index đóng cửa giảm 0,39% trong khi chốt phiên sáng tăng 0,18%. Ngoài VPB, chỉ thêm LPB tăng 1,15% là đáng kể ở nhóm này, trong khi phía giảm có 7 mã giảm sâu hơn 1%, với SSB giảm 4,45%, GAS giảm 3,42%, BSR giảm 3,38%, STB giảm 2,37%.

Mặc dù VN-Index vẫn được một số cổ phiếu lớn “bù điểm” như BID, CTG, VPB, MBB còn xanh nên giảm ít nhưng cổ phiếu chịu áp lực bán riêng biệt. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 129 mã xanh và 178 mã đỏ, trong đó 93 mã giảm quá 1% tương đương 25,6% tổng số cổ phiếu có giao dịch. Số lượng này đã nhiều hơn đáng kể so với phiên sáng, với 68 mã và chỉ chiếm 19,7% số cổ phiếu có giao dịch.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng tăng 33% so với buổi sáng, nhưng là sức ép tăng từ bên bán. Điều này khiến khá nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn với mức giảm giá mạnh. Nhóm blue-chips xuất hiện VHM, BSR, STB, VJC, VNM khớp cả trăm tỷ đồng. Ngoài ra VIX giảm 1,2%, PVT giảm 4,61%, DGW giảm 1,31%, DCM giảm 3,87%, VSC giảm 2,95%, HAH giảm 1,32% cũng khớp trong ngưỡng trăm tỷ. Tính chung thanh khoản của 93 cổ phiếu yếu nhất lúc đóng cửa chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE.

Ở phía tăng giá, loanh quanh vẫn hơn chục cổ thu hút được dòng tiền từ sáng và không có dấu hiệu bị bán mạnh hơn. Ngoài VPB, cũng có POW tăng 2,36%, GEE tăng 5,14%, FRT tăng 3,52%, MSB tăng 1,07%, VGC tăng 4,65% đạt mức giao dịch trên trăm tỷ đồng. Đây là những cổ phiếu thực sự có lực cầu tốt. Toàn sàn HoSE chỉ ghi nhận 24 cổ phiếu tăng giá quá 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng, chiếm 15,9% sàn. Phần lớn mức thanh khoản này chỉ tập trung vào hơn 10 cổ phiếu hàng đầu.

Mặc dù cổ phiếu giảm sâu khá nhiều và tín hiệu gia tăng áp lực bán về cuối phiên, điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy cũng đỡ ở vùng giá sâu. Thống kê xấp xỉ 37% số cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù rất ít mã trong số này phục hồi đủ để tăng vượt tham chiếu, nhưng ít nhất giá cũng được nâng đỡ phần nào. Hoạt động mua bắt đáy quá thụ động và ở vùng giá sâu khiến cơ hội để giá quay đầu tăng là rất khó khăn.

VN-Index để mất thêm 9,11 điểm hôm nay đã rơi xuống mức 1768,62 điểm, đóng cửa thấp nhất 25 phiên. Hiện thị trường không tìm thấy yếu tố hỗ trợ nào đáng kể cho tới dịp cuối tuần khi công bố số liệu vĩ mô quý 3/2026.