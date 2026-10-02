Chứng khoán Mỹ chuyển xanh khi lợi suất trái phiếu quay đầu giảm, giá dầu thô giữ đà tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (1/10), đảo ngược xu thế giảm vào đầu phiên, nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trở lại sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô duy trì đà tăng do mối lo ngại về tình trạng thắt chặt của nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,19%, đạt 7.666,45 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,04%, đạt 26.871,6 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 20,51 điểm, tương đương tăng 0,04%, đạt 50.926,56 điểm.

Các chỉ số đã giảm điểm vào đầu phiên, khi bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đẩy lợi suất tăng cao, gây áp lực lên giá cổ phiếu. Sau đó, thị trường trái phiếu hồi phục, lợi suất quay đầu giảm, mở đường cho các chỉ số chứng khoán xanh trở lại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 rồi kết thúc phiên với mức giảm 5 điểm cơ bản, còn 5,243%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất 24 năm, sau đó giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,613%.

“Tôi cho rằng thị trường trái phiếu đã có chút mệt mỏi sau khi bán tháo liên tục thời gian qua. Lợi suất đã biến động 50 điểm cơ bản trong 18 phiên giao dịch kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu tăng lãi suất tại hội nghị của Fed ở Jackson Hole. Tôi cũng nghĩ đã có một chút lạc quan rằng việc lợi suất của kỳ hạn 10 năm vượt mức 5% sẽ không kéo dài. Nhưng để lợi suất giảm trở lại, cần phải có một giải pháp cho vấn đề Iran”, CEO Jeff Kilburg của công ty KKM Financial nhận định với hãng tin CNBC.

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về cuối phiên bị hạn chế phần nào khi giá dầu thô tiếp tục tăng cao, dẫn tới mức tăng của các chỉ số không lớn.

Giá dầu thô Brent giao tháng 12 tại thị trường London tăng 4,28 USD/thùng, tương đương tăng 4,4%, đóng cửa ở mức 102,31 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,45 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%, chốt ở mức 92,78 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi có tin Mỹ điều thêm binh sỹ và tàu sân bay tới Trung Đông và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các sản phẩm từ dầu - những thông tin này đẩy cao mối lo về tình trạng thắt chặt kéo dài của nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một bài báo của tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ đang điều động thêm một tàu sân bay thứ ba cùng tới 10.000 binh sĩ nữa đến Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11 tới

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 1/10, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc các phương án đối với Iran. "Giờ đây, tôi phải đưa ra quyết định. Hoặc là họ sẽ ký một thỏa thuận rất công bằng, hoặc là họ sẽ không còn tồn tại nữa”, ông nói.

Những phát biểu này, cùng với việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu, đã góp phần tạo nên một phiên giao dịch đầy biến động. Giá dầu ban đầu giảm 1% nhưng sau đó đảo chiều tăng trở lại sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu cho đến khi có thông báo mới.

"Lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc cho thấy những lo ngại về nguồn cung sản phẩm trong nước”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định. Ông nói thêm rằng cần chờ xem liệu các biện pháp này có thúc đẩy nhập khẩu dầu thô hay không, sau khi lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Trung Quốc đều đã sụt giảm trong thời gian gần đây.

Trong khi nguồn cung dầu thô ra thị trường toàn cầu tiếp tục cải thiện, nguồn cung dầu diesel và các sản phẩm tinh chế khác lại đang khan hiếm do cơ sở hạ tầng lọc dầu tại Vùng Vịnh và Nga do các cuộc tấn công.

Lượng tồn trữ dầu diesel toàn cầu vốn đã ở mức thấp sau khi Nga - quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới loại nhiên liệu này - ban hành lệnh cấm xuất khẩu kéo dài đến hết tháng 10. Các nhà tham gia thị trường cho rằng tình trạng khan hiếm này khó có thể chấm dứt trước năm 2027.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không cung cấp dầu diesel cho thị trường năng lượng toàn cầu chừng nào các lệnh trừng phạt áp lên Moscow chưa được dỡ bỏ.

"Tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sẽ không lớn bằng sự sụt giảm nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế từ Nga và Trung Đông. Tuy nhiên, đây lại là một yếu tố gây áp lực khác lên thị trường nhiên liệu toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung đang bị thắt chặt nghiêm trọng", ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty Capital Economics, nhận định.

Nhóm công tác về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về khả năng xả dự trữ khẩn cấp dầu diesel - theo tiết lộ của các nhà ngoại giao EU với Reuters.

Tình trạng gián đoạn kéo dài trên thị trường dầu thô và nhiên liệu toàn cầu đã thúc đẩy các chuyên gia tham gia một cuộc khảo sát của Reuters nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình năm 2026 lên mức 89,05 USD/thùng, mặc dù họ cũng ghi nhận những dấu hiệu cải thiện dần về hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động tải dầu lên tàu chở dầu tại cảng Yanbu vào ngày thứ Ba tuần này, sau khi tái khởi động vận hành đường ống dẫn dầu Đông-Tây.

Trong một báo cáo công bố trong tuần này, ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh đã phục hồi lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương với mức trung bình của năm 2025, nhờ khối lượng xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng 9 vừa qua.