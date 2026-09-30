Chứng khoán Mỹ mất điểm vì nỗi lo lãi suất tăng, giá dầu sụt giảm sau tin tốt từ Trung Đông

Giá cổ phiếu ở Phố Wall đang đương đầu áp lực giảm từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/9), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đạt mức cao mới. Giá dầu thô giảm khoảng 3% sau khi có tin xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh đang phục hồi mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 131,59 điểm, tương đương giảm 0,26%, còn 51.349,92 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, còn 7.670,84 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,09%, còn 26.797,54 điểm.

Dù chốt phiên ở mức cao hơn đáng kể so với đáy của phiên, cả ba chỉ số đều có phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Giá cổ phiếu ở Phố Wall đang đương đầu áp lực giảm từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Hoạt động bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ kéo dài phản ánh mối lo của nhà đầu tư về lạm phát cao và nợ công lớn.

Phiên này, lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 5,585%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này vượt 5,6%, cao nhất 24 năm.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, đạt 5,253%. Mức đỉnh của lợi suất kỳ hạn 10 năm trong phiên này là hơn 5,29%, cao nhất 19 năm.

Giá năng lượng cao do xung đột ở Trung Đông, áp lực lạm phát lớn, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng cao, tất cả những yếu tố này đang gây bất lợi đối với chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, thị trường cũng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các công ty niêm yết, và sự vững vàng của nền kinh tế trước các cú sốc thuế quan và giá năng lượng.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Ba mang tới những số liệu khá ảm đạm.

Trong báo cáo Khảo sát cơ hội việc làm và biến động lao động (JOLTS), Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm cần tuyển dụng - một thước đo nhu cầu lao động - đã giảm 256.000 xuống còn 7,079 triệu công việc trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo 7,225 triệu công việc mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Một báo cáo khác từ công ty nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong gần 12 năm rưỡi trong tháng 9. Theo báo, cáo, các hộ gia đình dự báo tình hình kinh doanh và thị trường lao động sẽ xấu đi trong 6 tháng tới do những lo ngại về nguy cơ chiến tranh liên quan đến Iran và việc lãi suất tăng cao.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho rằng Fed có thời gian để đánh giá dữ liệu trước khi đưa ra quyết định khi nào thì tăng lãi suất lần nữa. Quan điểm kiên nhẫn này của ông Williams khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 sụt xuống còn 50% từ ngưỡng gần 70% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng trên 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Khác với ông Williams, các nhà hoạch định chính sách khác của Fed có quan điểm cứng rắn hơn: Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng có thể cần tăng lãi suất thêm nữa, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, nhận định rằng việc để lạm phát duy trì trên mức mục tiêu của Fed trong suốt 5 năm rưỡi qua chẳng khác nào "đùa với lửa".

Nhà đầu tư ở Phố Wall cũng đang trở nên thận trọng hơn trong lúc chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu.

“Báo cáo PCE ngày mai sẽ rất quan trọng. Mức độ bi quan của người tiêu dùng đang lớn trong bối cảnh lãi suất cao và giá xăng cao. Cổ phiếu có thể bị bán, nhất là ở nhóm tiêu dùng”, chiến lược gia Tim Ghriskey của công ty Ingalls & Snyder nhận định với Reuters.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,6%, đóng cửa ở mức 102,59 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 3,5%, còn 89,38 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi có tin xuất khẩu dầu của Saudi Arabia từ Biển Đỏ đang hồi phục nhanh nhờ đường ống Đông - Tây nối lại hoạt động sau một thời gian phải đóng cửa vì bị tấn công trong tháng 9 này.

Theo một báo cáo của công ty dữ liệu vận tải biển Kpler vào ngày thứ Ba, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận sự "phục hồi hoạt động đáng kể" tại các trạm trung chuyển Yanbu và Muajjiz.

Số liệu từ Kpler cho thấy, tổng cộng 12,5 triệu thùng dầu đã được bơm lên 9 tàu chở dầu tại Yanbu trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến thứ Hai vừa rồi. Hoạt động xuất khẩu từ Yanbu trước đó đã bị gián đoạn do vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến đường ống Đông - Tây phải tạm ngừng hoạt động, làm dấy lên lo ngại về một cú sốc lớn khác đối với nguồn cung toàn cầu.

Tháng 9 này là một tháng tương đối ảm đạm của chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 và Dow lần lượt giảm 0,2% và 3,5% từ đầu tháng tới nay. Đối với chỉ số Dow, sự giảm điểm này sẽ chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 5 tháng. Nasdaq tăng hơn 1% tính từ đầu tháng.

Xét theo quý, cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng 2%, trong khi Dow Jones giảm gần 2% trong quý 3.