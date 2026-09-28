VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng giữa áp lực bán

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/9/2026.

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm từ vùng 1760 điểm và đóng cửa trở lại trên ngưỡng 1775 điểm, cho thấy quán tính giảm chưa hoàn toàn chi phối.

Kết phiên ngày 28/9, VN-Index giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25% xuống mốc 1780,68 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,90 điểm, tương đương 0,33% xuống mốc 271,31 điểm.

Xuất hiện dòng tiền nâng đỡ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt phần bi quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực quanh vùng 1765 điểm đã giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm và tạo ra tín hiệu rút chân khá khả quan. Mặc dù áp lực bán vẫn còn hiện hữu mỗi khi chỉ số tiến lên các vùng giá cao, nhưng sự xuất hiện của dòng tiền nâng đỡ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt phần bi quan.

Khả năng cao thị trường sẽ cần thêm thời gian để dao động tích lũy và củng cố nền tảng giá vững chắc hơn trong vùng 1770 đến 1800 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò với tỷ trọng nhỏ tại các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền, tuy nhiên vẫn nên hạn chế việc mua đuổi trong các nhịp hưng phấn cho đến khi thị trường bứt phá dứt khoát khỏi mốc 1800 điểm”.

Thị trường đang có xu hướng lấp gap tăng tại vùng 1768 – 1778

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay khi mở cửa phiên sáng. Chỉ số giằng co trên ngưỡng 1763 điểm trước khi hồi phục trong phiên chiều. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1780,68 điểm, giảm hơn 4 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm và Dầu khí tăng hơn 5%.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Thị trường đang có xu hướng lấp gap tăng tại vùng 1768 – 1778; tuy nhiên, lực cầu bắt đáy quanh ngưỡng 1765 đã hỗ trợ chỉ số, dù vẫn còn yếu. Tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng và diễn biến ngắn hạn vẫn khó đoán định”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index kỳ vọng vẫn sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm.

Dưới áp lực từ thị trường thế giới, giá dầu ở mức cao, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu tiếp tục bị rút ròng mạnh. Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 tiếp tục giao dịch kém tích cực dưới các vùng kháng cự mạnh. Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn khi thị trường không có nhiều cơ hội sinh lợi, áp lực dừng lỗ ngắn hạn tăng. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với thị trường chung khi hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài, ngoại trừ nhóm năng lượng - dầu khí và bảo hiểm vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng khá tích cực.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Độ rộng thị trường tiếp tục âm sâu cho thấy áp lực bán duy trì tại hầu hết các nhóm ngành

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 4,4 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1780,7 điểm. Thị trường giảm điểm xuyên suốt phiên sáng và hồi phục trở lại về gần mức tham chiếu trong phiên chiều nhờ lực kéo đến từ nhóm cổ phiếu ngành dầu khí (BSR và GAS). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên liền trước, đạt 15,095.9 tỷ VND.

Với diễn biến VN-Index hôm nay, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1730 - 1735 với tác động chính vẫn đến từ rủi ro điều chỉnh của nhóm Vingroup. Độ rộng thị trường tiếp tục âm sâu cho thấy áp lực bán duy trì tại hầu hết các nhóm ngành. Ở chiều ngược lại, sự hồi phục của nhóm Dầu khí có thể giúp hạn chế mức giảm của thị trường trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại, tạm thời chưa nên mở mua mới cho đến khi VN-Index xác định điểm cân bằng”.

VN-Index ổn định tại hỗ trợ nhưng chất lượng vẫn kém khả quan

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng và thu hẹp về mức (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH)”.

Lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay tạo nến giảm điểm tạo 1 nến búa với bóng nến dưới dài đi cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI vẫn hướng xuống và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho thấy VN-Index vẫn đang nằm trong sóng hiệu chỉnh với hỗ trợ ngắn hạn quanh khu vực 1770 - 1780 tương ứng với đường Senkouspan B. Nếu đánh mất vùng điểm này, hỗ trợ tiếp theo sẽ ở vùng 1730

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI tạo đáy phân kì dương hướng lên tuy nhiên với diễn biến hiện tại xác suất phục hồi mạnh là khá thấp khi VN-Index vẫn đang nằm dưới dải mây kumo hướng xuống. Vùng điểm 1780 - 1800 vẫn đang được coi là kháng cự ngắn hạn của thị trường và áp lực bán có thể xuất hiện bất ngờ.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 5 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và dao động trong biên lớn. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân nếu VN-Index có thể lấy lại đà tăng trong những phiên tới. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”.

VN-Index thu hẹp đà giảm cho thấy quán tính giảm chưa hoàn toàn chi phối

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm từ vùng 1760 điểm và đóng cửa trở lại trên ngưỡng 1775 điểm, cho thấy quán tính giảm chưa hoàn toàn chi phối. Tín hiệu này tạo điều kiện để chỉ số hình thành nhịp hồi kỹ thuật về vùng 1790–1795 điểm trong phiên 29/09. Hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn hiện tại nằm tại vùng 1760–1775 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.