VN-Index giảm điểm, áp lực bán gia tăng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/10/2026.

Theo BVSC, việc thanh khoản gia tăng trong một phiên thị trường giảm điểm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang dâng cao trước những rủi ro ngắn hạn.

Kết phiên ngày 30/9, VN-Index giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51% xuống mốc 1768,62 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 1,73 điểm, tương đương 0,64% lên mốc 271,64 điểm.

Áp lực bán chủ động từ các vùng giá cao vẫn đang chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Dù lực cầu đã xuất hiện quanh mốc 1760 điểm giúp thu hẹp đà giảm, áp lực bán chủ động từ các vùng giá cao vẫn đang chiếm ưu thế. Việc thanh khoản gia tăng trong một phiên thị trường giảm điểm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang dâng cao trước những rủi ro ngắn hạn.

Chiến lược ưu tiên lúc này là tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ, giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn và tuyệt đối không vội vàng bắt đáy khi thị trường chưa xác nhận được vùng cân bằng mới. Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc giải ngân thăm dò khi VN-Index bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự 1790 điểm đi kèm sự bùng nổ mạnh mẽ của dòng tiền”.

Khả năng VN-Index có thể tiếp tục lùi về ngưỡng quanh 1740

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co theo chiều giảm trong phiên hôm nay, mất hơn 9 điểm và đóng cửa tại mốc 1768,62 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng, Tiện ích, Bất động sản… Đa số các ngành khác không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường đã đóng cửa dưới đường SMA50. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước khả năng VN-Index có thể tiếp tục lùi về ngưỡng quanh 1740, tương đương mức thoái lui Fibonacci 23.6% của nhịp tăng từ cuối tháng 7”.

Thị trường chính thức được FTSE Russell nâng hạng nhưng diễn biến thị trường chưa như kỳ vọng của nhà đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm.

Thị trường đã kết thúc quí 3/2026. Đây là quí đặc biệt khi thị trường Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Secondary Emerging Market ngày 21/9/2026. Tuy nhiên diễn biến thị trường chưa như kỳ vọng của nhà đầu tư.

Kết thúc quí 3, VN-Index ở mức 1768,62 điểm, giảm -4,91% so với quí 2, giá trị giao dịch trên HOSE giảm -22,3% so với quí 2/2026 và vẫn trong xu hướng giảm. Thị trường sẽ bắt đầu quí 4 và sẽ đón nhận các thông tin vĩ mô quý 3/2026. Ở thời điểm kết thúc quí 3, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 408 tỉ USD, tương ứng 79% GDP 2025. Vốn hóa nhóm VinGroup khoảng 101 tỉ USD. Phần còn lại của thị trường vốn hóa 307 tỉ USD, tương ứng mức P/E 10,1; P/B 1,57. Chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô quí 3, tổng quan thị trường, nhóm ngành, doanh nghiệp và triển vọng quí 4/2026 trong báo cáo chiến lược tháng 10/2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực điều chỉnh có dấu hiệu lan rộng tại nhiều nhóm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 9,1 điểm (-0,5%), đóng cửa tại mức 1768,6 điểm. Thị trường giằng co trong biên độ hẹp trong suốt phiên sáng trước khi xuất hiện lực bán mạnh vào phiên chiều, chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) và (GAS và BSR). Thanh khoản thị trường tăng 23.2% so với phiên liền trước, đạt 15,231 tỷ VND.

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước của chúng tôi. Áp lực điều chỉnh có dấu hiệu lan rộng tại nhiều nhóm và dẫn dắt bởi nhóm Vingroup là nguyên nhân kéo giảm VN-Index trong các phiên tới. Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ MA50 ngày khiến chỉ số hiện tại không còn hỗ trợ mạnh nào và có thể thúc đẩy việc điều chỉnh về các mốc dưới. Do đó, chúng tôi giữ mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh vùng 1730 - 1735 điểm và xa hơn là quanh hỗ trợ 1700 điểm. Nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến chỉ số tại các vùng hỗ trợ nêu trên và chưa mở mua mới cho đến khi VN-Index xác nhận được điểm cân bằng”.

VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên cuối tuần hoặc rung lắc quanh vùng 1760 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên cuối tuần hoặc rung lắc quanh vùng 1760 điểm khi chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu dù không dàn trải và chủ yếu tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức mức thận trọng (30% cổ phiếu). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như các nhóm trên nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi khi VN-Index ổn định quanh vùng 1.760 điểm hoặc cân bằng lại sau khi giảm về 1720 điểm nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ 1760 điểm”.

Thị trường ghi nhận diễn biến giằng co ở vùng hỗ trợ 1760-1780 khi cung-cầu chưa tìm được điểm cân bằng

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên nến tương tự Spinning top thể hiện sự giằng co cũng như nỗ lực cân bằng cung-cầu trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung rung lắc và lùi xuống khu vực hỗ trợ 1760. Đường -DI dâng cao và chỉ báo MACD chưa có tín hiệu hình thành đáy nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn để VN Index cân bằng và củng cố lại động lực ở vùng 1760-1780.

Ở khung đồ thị giờ, tuy chỉ báo MACD và RSI trước đó đã hình thành 2 đáy ngắn hạn nhưng áp lực bán vẫn liên tục xuất hiện khiến 2 chỉ báo này suy yếu. Bên cạnh đấy DI- tiếp tục dâng cao. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ quanh 1770 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh khu vực 1730.

Thị trường ghi nhận diễn biến giằng co ở vùng hỗ trợ 1760-1780 khi cung-cầu chưa tìm được điểm cân bằng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn, giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên cơ cấu danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã vi phạm và giảm dưới hỗ trợ và đợi chờ những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn từ thị trường”.

Đà giảm đang chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần 1750–1760 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vi phạm hỗ trợ 1775 điểm, khiến vùng 1770–1775 điểm trở thành kháng cự trong phiên 01/10. Đà giảm đang chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần 1750–1760 điểm”

Kịch bản mở rộng đà giảm cần được tính đến nếu VN-Index không sớm lấy lại cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nỗ lực hồi phục liên tục gặp khó khiến VN-Index đảo chiều và đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1770 – 1775 của xu hướng Tăng Trung và dài hạn. Kịch bản mở rộng đà giảm cần được tính đến nếu VN-Index không sớm lấy lại cân bằng trên khu vực này. Vùng 1730 là hỗ trợ kế tiếp của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.