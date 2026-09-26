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Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù lợi suất trái phiếu vẫn cao, giá dầu tụt hơn 2%

B Bình Minh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô giảm trong phiên này do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc thảo luận ở New York, hoàn tất một tuần đi xuống.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,51%, đạt 7.743,41 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,5%, đạt 27.068,72 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 478,64 điểm, tương đương tăng 0,93%, đạt 51.828,62 điểm.

Phiên này chứng kiến tâm lý của nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn khi giá dầu giảm nhờ hy vọng rằng eo biển Hormuz có thể sẽ sớm được mở cửa trở lại. Trong các cuộc thảo luận bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York, các quan chức Iran đã đề nghị phía Mỹ quay trở lại với bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6 nhưng đổ vỡ không lâu sau đó.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London, giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu, giảm 2,14%, đóng cửa ở mức 104,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,33%, còn 92,41 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu WTI giảm 7,9% còn giá dầu Brent đi ngang. Trong tuần, có thời điểm giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng, nhưng mốc giá chủ chốt này đã nhanh chóng được tái lập do nhà đầu tư thất vọng khi nhận thấy Mỹ và Iran khó đạt được một thỏa thuận ở New York ngay trong tuần này.

Dow Jones tăng 0,3% cả tuần, S&P 500 tăng 1,2%, và Nasdaq tăng 2%.

Sự tăng điểm này diễn ra bất chấp xu hướng leo thang không ngừng của lợi suất trái phiếu. Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cần tiếp tục bán tháo, đẩy lợi suất lên những mức cao mới của hàng thập kỷ trở lại đây. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng có lúc mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, còn lợi suất của kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong 1 năm qua. Đơn vị: % - Nguồn: Trading Economics.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong 1 năm qua. Đơn vị: % - Nguồn: Trading Economics.

Những “chất xúc tác” cho sự leo thang của lợi suất trong tuần này bao gồm phát biểu cứng rắn của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Michael Barr, giá năng lượng cao dai dẳng, và báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) nóng hơn dự báo của Mỹ. Thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng 66% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 93% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Ông Eric Diton, Chủ tịch công ty The Wealth Alliance, nhận định tâm lý của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đã suy yếu đáng kể do lợi suất trái phiếu tăng. Dù vậy, ông tin rằng thị trường đang “vững vàng một cách khó tin” trước những diễn biến này, thể hiện qua việc S&P 500 và Nasdaq hiện chỉ thấp hơn khoảng 1% so với các mức cao gần đây.

“Nếu lãi suất tiếp tục tăng, thị trường sẽ chịu tác động lớn hơn tại một thời điểm nào đó trong tương lai”, ông nói với hãng tin CNBC.

Vào ngày thứ Sáu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm chính thức tới Mỹ. Trao đổi với CNBC vào cùng ngày, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết sẽ có “thêm nhiều chi tiết” về cuộc đàm phán Mỹ - Trung trong tuần này được công bố vào đầu tuần tới. Trước đó trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói hai nước đã nhất trí gia hạn 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại.

Thành quả tăng của chứng khoán Mỹ trong tuần này có sự đóng góp lớn của nhóm công nghệ thông tin với mức tăng 3,1%, mạnh nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500. Trong đó, cổ phiếu Meta Platforms tăng gần 13% cả tuần nhờ lạc quan về tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Muse của công ty này.

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