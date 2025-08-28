Tài chính Mirae Asset tăng tốc nửa đầu 2025, lợi nhuận bứt phá

Trong 6 tháng đầu 2025, Công ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) báo lãi trước thuế 100 tỉ đồng, tăng 534 tỉ so với cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp cho biết kết quả đến từ việc mở rộng tín dụng có chọn lọc và tăng cường quản trị rủi ro.

KẾT QUẢ KINH DOANH KHỞI SẮC, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) đã có lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, với mức báo lãi trước thuế 100 tỷ đồng, tăng 534 tỷ so với cùng kỳ năm tước. Doanh nghiệp đã đảo chiều từ lỗ sang lãi, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Đây là môt bước tiến quan trọng của Công ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam), khẳng định chiến lược phát triển của công ty đang phát huy hiệu quả.

Bên cạnh lợi nhuận, các chỉ số tài chính khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Dư nợ tín dụng tăng 15% so với cùng kỳ 2024, bắt nhịp làn sóng phục hồi nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh chính sách tiền tệ được nới lỏng. Biên lãi ròng (NIM) đạt 29,38%, tăng 3,47% so với cùng kỳ và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm thêm 5,57%, nằm trong nhóm Công ty tài chính có CIR thấp, “quả ngọt” của việc liên tục tối ưu hóa trong công tác quản trị chi phí.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN LIỀN VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO

Động lực tăng trưởng của Công ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) đến từ việc chuyển đổi mô hình bán hàng theo hướng bền vững: tập trung khai thác nhóm khách hàng hiện hữu có lịch sử tín dụng tốt, đồng thời mở rộng sang phân khúc cho vay có tài sản đảm bảo và phân khúc khách hàng doanh nghiệp thế chấp. Cách tiếp cận này giúp gia tăng quy mô tín dụng trong khi vẫn kiểm soát chất lượng khoản vay.

Công tác quản trị rủi ro được nâng cao nhờ mô hình thu hồi nợ được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm khách hàng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) duy trì ở mức 21,28%, vượt xa ngưỡng quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu giảm 2,11% so với cùng kỳ 2024, củng cố niềm tin vào sự ổn định và an toàn của hệ thống.

Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm tăng trưởng ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững dài hạn, cân bằng giữa mục tiêu mở rộng thị phần và quản trị rủi ro hiệu quả.

ĐỊNH HƯỚNG SỐ HÓA, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Song hành với tăng trưởng kinh doanh, Công ty Tài chính Mirae Asset coi chuyển đổi số là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển. Ứng dụng My Finance hiện đã thu hút hơn 4,1 triệu người dùng, cho phép khách hàng dễ dàng đăng ký khoản vay, quản lý lịch thanh toán và thực hiện giao dịch trả góp chỉ với vài thao tác đơn giản. Đáng chú ý, 98% hợp đồng hiện được ký kết điện tử, giúp tối ưu quy trình và mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở nền tảng giao dịch, công ty còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu định danh và đánh giá tín dụng. Điều này giúp quá trình thẩm định và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin được bổ trợ bởi các phần mềm nội bộ cùng hệ thống tra cứu tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả từ khâu tư vấn đến phê duyệt khoản vay.

Với định hướng “lấy khách hàng và công nghệ làm trung tâm”, Tài chính Mirae Asset đặt mục tiêu vừa mở rộng quy mô vừa nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nắm bắt cơ hội từ sự phục hồi của thị trường tài chính tiêu dùng trong giai đoạn tới.