Tạm dừng lưu thông qua hầm chui cao tốc Long Thành, thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, đã khởi công ngày 30/6/2023. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng kéo dài 2 đầu hầm chui tiếp nối về hai phía của hầm chui dân sinh hiện trạng.

Công trình nằm tại lý trình Km24 + 178 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện mặt bằng thi công hầm chui phía trái tuyến đã được đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bàn giao và nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục liên quan đủ điều kiện để tổ chức thi công.

Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đáp ứng tiến độ dự án, Ban quản lý Dự án 85, chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải, đề nghị địa phương hỗ trợ, thông tin rộng rãi cho người dân về việc dừng lưu thông qua hầm chui nói trên từ ngày 01/01 – 25/3/2024. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo hồ sơ được phê duyệt.

Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị người dân tại khu vực ấp 1 và ấp 4, xã Long An và hai trường tiểu học Long An, trung học cơ sở Long An lựa chọn hướng tuyến khác, như đi vòng ra hướng quốc lộ 51 để đi lại trong thời gian đóng hầm chui phục vụ thi công dự án cao tốc.

Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km, tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, đi qua địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án gồm 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 dài 16 km đi qua địa phận Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản nhà nước về đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2 km đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; và dự án thành phần 3 dai 19,5 km đi qua Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Về vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án, tính toán của Bộ Giao thông vận tải cho biết, tổng khối lượng đá cần cho dự án khoảng 1,89 triệu m3; tổng khối lượng cát khoảng 0,87 triệu m3; tổng khối lượng đất đắp khoảng 6,4 triệu m3. Hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu của tư vấn, trữ lượng, nguồn cung cấp vật liệu hiện nay đủ cho nhu cầu các dự án thành phần; trong đó, đá các loại gồm 14 mỏ thương mại và một vị trí quy hoạch, tổng trữ lượng khoảng 140 triệu m3.

Cát các loại gồm một mỏ cát tự nhiên, một mỏ cát xay và một số bãi tập kết cát với tổng trữ lượng ước khoảng 9,2 triệu m3. Đất đắp nền đường gồm 5 mỏ đang khai thác, một mỏ đang thực hiện thủ tục khai thác, 3 vị trí quy hoạch làm mỏ đất đắp, tổng trữ lượng khoảng hơn 33 triệu m3.