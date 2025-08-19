Khởi công dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình gần 2.000 tỷ đồng

Tuyến đường dây được xây dựng mới với quy mô 2 mạch 500kV, tổng chiều dài 38,3 km và được xem là 1 trong 250 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình đã chính thức được khởi công xây dựng với sự phối hợp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Đây là công trình được EVNNPT đăng ký với Chính phủ để khởi công và khánh thành đồng loạt cùng 250 dự án, công trình trọng điểm khác, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.983 tỷ đồng, do EVNNPT làm chủ đầu tư, được xếp hạng công trình năng lượng cấp đặc biệt. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) được giao quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Tuyến đường dây được xây dựng mới với quy mô 2 mạch 500kV, tổng chiều dài 38,3 km, nối từ thanh cái 500kV của Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng đến thanh cái 500 kV của TBA 500kV Thái Bình. Trong đó, đoạn qua Hải Phòng dài 18,7 km với 51 vị trí móng và 22 khoảng néo hành lang tuyến; đoạn qua Hưng Yên dài 19,6 km với 48 vị trí cột và 15 khoảng néo.

Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình vào ngày 17/8 vừa qua. Ảnh: VGP

Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ bảo đảm truyền tải công suất đầy đủ và ổn định cho TBA 500kV Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Hải Phòng, Hưng Yên và các vùng lân cận. Công trình còn giúp nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất kỹ thuật, đồng thời tăng cường khả năng liên kết, vận hành linh hoạt lưới điện truyền tải 500kV khu vực miền Bắc theo tiêu chí N-1.

Theo ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm cung cấp điện cho một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động bậc nhất đồng bằng Bắc Bộ. Ông nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quản lý chặt chẽ chất lượng công trình.

Tổng giám đốc cũng đề nghị các đơn vị thi công và tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đóng điện trong quý 4 năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện đơn vị thi công cam kết huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm chất lượng và tiến độ, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Việc triển khai thành công dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình không chỉ góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia, mà còn mở rộng dư địa phát triển cho khu vực Bắc Bộ, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của EVNNPT trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng truyền tải điện quốc gia.