Tầm nhìn của ASEAN trong quản lý, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Hằng Anh
16/10/2025, 15:00
Các nước ASEAN cùng thảo luận định hướng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết ngày 15/10, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, cùng Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận và các đại diện, đã tham dự Kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Quản lý thiên tai (AMMDM), Kỳ họp lần thứ 14 của Hội nghị các Bên tham gia Hiệp định AADMER, cùng các cuộc họp liên quan tại Campuchia.
Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách quản lý thiên tai các quốc gia thành viên ASEAN, đại diện Timor-Leste với tư cách quan sát viên, cùng các đối tác của ASEAN gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng Thư ký ASEAN và Giám đốc Điều hành Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN (AHA Centre) cùng tham dự.
Sự hiện diện của đoàn Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác khu vực về lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thiên tai trong khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 vừa qua, Việt Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão Wipha, Bualoi, Matmo cùng mưa lũ sau bão, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng.
Thứ trưởng bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm AHA đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong ngày 15 và 16/10, hai chuyến hàng cứu trợ từ kho dự trữ khu vực DELSA (Malaysia) sẽ được chuyển về Hà Nội, sau đó chuyển tiếp đến Cao Bằng- một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
“Sự hỗ trợ này là minh chứng cho tinh thần Một ASEAN- Một ứng phó mà các nhà lãnh đạo khu vực luôn khẳng định,” ông Hiệp nhấn mạnh.
AMMDM là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai cấp Bộ trưởng, nằm trong chương trình công tác đối ngoại năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Hội nghị tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các sáng kiến, chương trình hợp tác khu vực trong khuôn khổ Hiệp định AADMER, đồng thời thảo luận định hướng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
Đây cũng là dịp để các quốc gia thành viên ASEAN củng cố tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định vai trò tiên phong của ASEAN trong quản lý rủi ro thiên tai ở tầm khu vực và toàn cầu.
Với chủ đề “20 năm thực thi Hiệp định AADMER: Tầm nhìn của ASEAN về vai trò lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai”, hội nghị đánh dấu chặng đường hợp tác gần hai thập kỷ, thể hiện tầm nhìn của ASEAN về vai trò tiên phong toàn cầu trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
"Với tinh thần đoàn kết, hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, các quốc gia ASEAN hoàn toàn có thể nâng cao năng lực ứng phó, vượt qua thách thức của biến đổi khí hậu và thiên tai, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng chung cho toàn khu vực", ông Hiệp khẳng định.
11:38, 07/10/2025
Các sở ngành, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện năng lượng sạch, thân thiện với môi trường...
Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm; tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở theo quy định; hoàn thiện các quy định chi tiết về hoạt động đăng ký, cấp mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phù hợp với thời điểm sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận hành...
Từ du lịch sinh thái đến chi trả môi trường rừng, chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ- ERPA, Thành phố Huế đang hình thành một mô hình kinh tế rừng đa tầng, trong đó con người và rừng cùng phát triển bền vững, để vừa giữ được rừng, vừa làm giàu từ rừng...
Mỗi năm, trung bình có hơn 165 triệu tin nhắn khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Sáng kiến 'Thông tin Phòng, chống thiên tai' trên Zalo đã cảnh báo kịp thời tới hàng triệu người dân, giúp giúp nâng cao năng lực ứng phó khí hậu cực đoan...
Tình hình ô nhiễm môi trường không khí trong cả nước nói chung, các thành phố lớn nói riêng diễn biến phức tạp, nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí có xu hướng tăng. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh có nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao gấp 6 lần mức cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: