Tân Á Đại Thành: 20 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao
Thu Ngân
08/04/2026, 10:08
Hai thập kỷ liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” không chỉ là dấu ấn về uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng làm nền tảng và niềm tin thị trường làm thước đo của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ BẰNG NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG
Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ công bố và trao Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục được vinh danh. Đây là năm thứ 20 liên tiếp Tập đoàn giữ vững danh hiệu - cột mốc khẳng định vị thế thương hiệu được xây dựng bền bỉ từ niềm tin người tiêu dùng Việt Nam.
Kết quả năm nay đến từ khảo sát quy mô lớn với hơn 155.000 lượt bình chọn, gần 22.000 người tiêu dùng tham gia và hơn 4.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Từ hơn 4.400 doanh nghiệp được đề cử, danh sách đã trải qua nhiều vòng xác minh với sự tham gia của các cơ quan quản lý tại 23 tỉnh, thành phố cùng phản hồi từ báo chí và người tiêu dùng để chọn ra 581 doanh nghiệp tiêu biểu.
Trong bối cảnh tiêu chí ngày càng khắt khe, việc duy trì danh hiệu suốt hai thập kỷ cho thấy năng lực ổn định vượt trội về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của Tân Á Đại Thành.
CHẤT LƯỢNG LAN TỎA TRONG TOÀN HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
Các sản phẩm được chứng nhận năm nay gồm máy lọc nước, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời và bộ lọc đầu nguồn - những sản phẩm thiết yếu, đòi hỏi độ bền, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài. Việc tiếp tục được bình chọn là minh chứng cho chiến lược lấy chất lượng thực làm nền tảng và trải nghiệm người dùng làm trung tâm.
Không chỉ ở cấp Tập đoàn, các đơn vị thành viên như Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Gạch Ngói Kiên Giang cũng được vinh danh với gạch Tuynel, xi măng Hà Tiên Kiên Lương và xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Sự hiện diện đồng bộ này cho thấy chất lượng đã trở thành năng lực cốt lõi mang tính hệ thống, được chuẩn hóa xuyên suốt toàn Tập đoàn.
ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tân Á Đại Thành đã đầu tư mạnh vào hệ thống sản xuất, đẩy mạnh công nghệ, nâng cao tự động hóa và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.
Đáng chú ý, dự án nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ được triển khai với sự hợp tác cùng Sinoma International Engineering nhằm áp dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu năng lượng và giảm phát thải. Song song, các nhà máy gạch ngói cũng được nâng cấp để tăng hiệu suất và giảm tác động môi trường, thể hiện định hướng phát triển bền vững.
Hai mươi năm liên tiếp được bình chọn không chỉ là danh hiệu, mà còn là sự tích lũy của niềm tin và cam kết. Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục đổi mới để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu gia đình Việt.
