Tân Á Đại Thành: 20 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao

Thu Ngân

08/04/2026, 10:08

Hai thập kỷ liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” không chỉ là dấu ấn về uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng làm nền tảng và niềm tin thị trường làm thước đo của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành 20 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: Tân Á Đại Thành.
Tập đoàn Tân Á Đại Thành 20 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: Tân Á Đại Thành.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ BẰNG NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ công bố và trao Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục được vinh danh. Đây là năm thứ 20 liên tiếp Tập đoàn giữ vững danh hiệu - cột mốc khẳng định vị thế thương hiệu được xây dựng bền bỉ từ niềm tin người tiêu dùng Việt Nam.

Kết quả năm nay đến từ khảo sát quy mô lớn với hơn 155.000 lượt bình chọn, gần 22.000 người tiêu dùng tham gia và hơn 4.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Từ hơn 4.400 doanh nghiệp được đề cử, danh sách đã trải qua nhiều vòng xác minh với sự tham gia của các cơ quan quản lý tại 23 tỉnh, thành phố cùng phản hồi từ báo chí và người tiêu dùng để chọn ra 581 doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong bối cảnh tiêu chí ngày càng khắt khe, việc duy trì danh hiệu suốt hai thập kỷ cho thấy năng lực ổn định vượt trội về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của Tân Á Đại Thành.

CHẤT LƯỢNG LAN TỎA TRONG TOÀN HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Các sản phẩm được chứng nhận năm nay gồm máy lọc nước, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời và bộ lọc đầu nguồn - những sản phẩm thiết yếu, đòi hỏi độ bền, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài. Việc tiếp tục được bình chọn là minh chứng cho chiến lược lấy chất lượng thực làm nền tảng và trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Các sản phẩm của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành như gạch Tuynel, xi măng Hà Tiên Kiên Lương và xi măng Hà Tiên Kiên Giang cũng được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026. Ảnh: Tân Á Đại Thành.
Các sản phẩm của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành như gạch Tuynel, xi măng Hà Tiên Kiên Lương và xi măng Hà Tiên Kiên Giang cũng được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026. Ảnh: Tân Á Đại Thành.

Không chỉ ở cấp Tập đoàn, các đơn vị thành viên như Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Gạch Ngói Kiên Giang cũng được vinh danh với gạch Tuynel, xi măng Hà Tiên Kiên Lương và xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Sự hiện diện đồng bộ này cho thấy chất lượng đã trở thành năng lực cốt lõi mang tính hệ thống, được chuẩn hóa xuyên suốt toàn Tập đoàn.

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tân Á Đại Thành đã đầu tư mạnh vào hệ thống sản xuất, đẩy mạnh công nghệ, nâng cao tự động hóa và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

Đáng chú ý, dự án nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ được triển khai với sự hợp tác cùng Sinoma International Engineering nhằm áp dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu năng lượng và giảm phát thải. Song song, các nhà máy gạch ngói cũng được nâng cấp để tăng hiệu suất và giảm tác động môi trường, thể hiện định hướng phát triển bền vững.

Hai mươi năm liên tiếp được bình chọn không chỉ là danh hiệu, mà còn là sự tích lũy của niềm tin và cam kết. Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục đổi mới để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu gia đình Việt.

Mở lối cho doanh nghiệp Việt gia tăng hiện diện ở thị trường quốc tế

Mở lối cho doanh nghiệp Việt gia tăng hiện diện ở thị trường quốc tế

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân hiện diện toàn diện trên toàn cầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030...

Việt Nam sẽ tham gia GREEN EXPO 2027 tại Nhật Bản, xúc tiến thương mại nông sản xanh

Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 tại Yokohama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động quảng bá nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, làng nghề và các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn. Nhà Triển lãm Việt Nam tại thành phố Yokohama sẽ hoạt động từ ngày 19/3/2027 đến ngày 26/9/2027.

AI đang thay đổi “luật chơi” trong quản trị nhân lực

Không còn dừng ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang từng bước định hình lại chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, làn sóng ứng dụng AI đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nguồn lực và thiết lập các chuẩn mực quản trị mới...

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng sản xuất tại Hoa Kỳ

Việc tham gia các sự kiện Expo Design-2-Part không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái sản xuất của Hoa Kỳ, mà còn tạo điều kiện để tìm hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất và xu hướng công nghệ mới...

Xuất khẩu thủy sản tháng 3/2026 đạt 927 triệu USD, tăng trưởng chậm lại so với 2 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với tháng 3/2025. Lũy kế quý I đạt 2,64 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

