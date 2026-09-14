Tân Cảng Sài Gòn, kết nối nguồn lực quốc tế cho phát triển cảng biển và logistics

Hội nghị Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức với chủ đề “Đối ngoại địa phương – Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, diễn ra từ ngày 10 đến 12/9 tại phường Vũng Tàu, quy tụ gần 500 đại biểu đến từ 36 địa phương và đoàn quốc tế.

Tại chương trình lần này, Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của doanh nghiệp cảng – logistics hàng đầu, được TP.HCM tin tưởng giao tham gia công tác kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động tại cụm cảng Cái Mép, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các đại biểu quốc tế, đồng thời giới thiệu năng lực và tiềm năng phát triển cảng biển – logistics của Thành phố và Việt Nam.

FD 2026: TỪ KẾT NỐI QUAN HỆ ĐẾN KẾT NỐI NGUỒN LỰC

Hoạt động trọng tâm của Đối thoại Hữu nghị là Hội nghị Thị trưởng, nơi lãnh đạo các địa phương trong nước và quốc tế trao đổi về vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tham gia và phát huy hiệu quả các mạng lưới đô thị quốc tế.

Điểm nổi bật của FD 2026 là đối ngoại địa phương được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với các mục tiêu phát triển, chuyển từ kết nối quan hệ sang kết nối nguồn lực. Bên cạnh Hội nghị Thị trưởng, hai phiên thảo luận chuyên đề về đổi mới – sáng tạo và cảng biển – logistics đã tạo không gian trao đổi sâu về những vấn đề có tính thực tiễn, từ nghiên cứu – phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ đến quản lý, khai thác cảng biển và phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị Thị trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao chủ đề FD 2026, cho rằng chương trình thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động, tích cực cùng sự nhạy bén của TP.HCM trước những chuyển động của khu vực và quốc tế. Qua các hoạt động đối thoại, các đại biểu có cơ hội chia sẻ và ghi nhận nhiều kinh nghiệm, chính sách, mô hình thực tiễn, đồng thời tìm kiếm những hướng hợp tác có khả năng chuyển hóa thành các kết quả cụ thể.

Đáng chú ý, lần đầu tiên FD được tổ chức tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thuộc không gian phát triển mới của TP.HCM. Việc đưa chương trình đến khu vực cảng biển và kinh tế biển không chỉ tạo điểm nhấn mới cho FD 2026 mà còn giúp các đại biểu quốc tế trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển mới của Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, kinh tế biển và phát triển đô thị gắn với không gian biển.

Trên cơ sở những trao đổi tại chương trình, các đại biểu ủng hộ việc nghiên cứu, xúc tiến thành lập một cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về cảng biển và kinh tế biển. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy FD 2026 đang từng bước chuyển từ một diễn đàn giao lưu, kết nối thành nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất và huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển.

Sáng ngày 11/9/2026, Hội nghị Thị trưởng, tâm điểm của chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra tại Phường Vũng Tàu. Nguồn: Tân Cảng Sài Gòn.

Thông qua các hoạt động đối thoại, kết nối và hợp tác thực chất, sự kiện hướng tới huy động các nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM, đồng thời mở rộng và thúc đẩy hình thành các cơ chế hợp tác lâu dài giữa Thành phố với các đối tác quốc tế.

CẢNG BIỂN, LOGISTICS TRONG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TP.HCM

Trong không gian phát triển mới, cảng biển và logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế và quy hoạch phát triển của TP.HCM. Cảng biển không chỉ là hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu mà còn gắn kết với hệ thống logistics, giao thông liên vùng, các khu công nghiệp, thương mại – dịch vụ và các không gian phát triển mới của Thành phố.

Trong đó, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được đặt trong mối liên kết với mạng lưới logistics và không gian kinh tế của TP.HCM, đòi hỏi tăng cường kết nối đa phương thức, tổ chức hiệu quả dòng hàng và phát triển hệ sinh thái logistics phía sau cảng. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được trao đổi tại phiên thảo luận, bên cạnh yêu cầu chuyển đổi xanh và thích ứng với các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.

Trong khuôn khổ FD 2026, Tân Cảng Sài Gòn tham gia với tư cách hội viên Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM (HLA), với đại diện là ông Trương Tấn Lộc – Phó Chủ tịch HLA, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép – đảm nhiệm vai trò điều phối phiên thảo luận “Vai trò của chính quyền địa phương trong tăng cường hợp tác cảng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới”, hướng tới chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp hợp tác để phát triển cảng biển, logistics gắn với không gian đô thị và chuỗi cung ứng bền vững của TP.HCM.

Đại diện TCSG ông Trương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM ,Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép, điều phối phiên thảo luận “Vai trò của chính quyền địa phương trong tăng cường hợp tác cảng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới”. Nguồn: Tân Cảng Sài Gòn.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận còn có sự tham dự của Cảng logistics Vietnam SuperPort, Cảng Colombo (Sri Lanka), cùng đại diện một số địa phương và doanh nghiệp. Thông qua trao đổi, các bên cùng nhận diện những yêu cầu mới đối với phát triển cảng biển – logistics, từ kết nối đa phương thức, tổ chức hiệu quả dòng hàng, chuyển đổi xanh đến huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

TÂN CẢNG SÀI GÒN – ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH PHỐ QUA TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Lịch sử phát triển hệ thống cảng TP.HCM cũng cho thấy không gian cảng đã không ngừng mở rộng và điều chỉnh để đáp ứng sự phát triển của kinh tế và thương mại. Từ các khu vực cảng truyền thống như Khánh Hội, Nhà Rồng, Tân Thuận, hệ thống cảng từng bước hình thành những đầu mối mới. Khi container hóa và nhu cầu xuất nhập khẩu tăng nhanh, khu cảng Cát Lái - Phú Hữu được phát triển và trở thành một đầu mối container quan trọng của khu vực phía Nam, gắn với vùng hậu phương rộng lớn, mạng lưới khu công nghiệp tại Đông Nam Bộ, ĐBSCL và các trung tâm logistics trong khu vực.

Cùng với sự hình thành của khu cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, mạng lưới cảng TP.HCM ngày càng được tổ chức theo hướng đa đầu mối, mỗi khu vực đảm nhận một chức năng phù hợp, tạo nên hệ thống bổ trợ và mở rộng không gian logistics của toàn vùng. Trong hệ thống đó, TCSG hiện diện tại những vị trí có ý nghĩa chiến lược, từ Tân Cảng – Cát Lái – trung tâm khai thác gắn với vùng hàng hóa và hậu phương rộng lớn; Tân Cảng Hiệp Phước – mở rộng kết nối logistics về phía Nam; đến cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) và cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) – cửa ngõ kết nối với mạng lưới hàng hải quốc tế.

Từ đó, Tân Cảng Sài Gòn không chỉ đồng hành cùng quá trình mở rộng năng lực cảng biển của TP.HCM, mà còn góp phần định hình mạng lưới cảng – logistics đa đầu mối, hỗ trợ mở rộng không gian kinh tế và tạo nền tảng cho các cực phát triển mới của Thành phố.

Đoàn đại biểu của chương trình Đối thoại Hữu nghị 2026 tham quan và làm việc tại cụm cảng Cái Mép của Tân Cảng Sài Gòn. Nguồn: Tân Cảng Sài Gòn.

Trên nền tảng đồng hành cùng Thành phố qua nhiều giai đoạn, TCSG luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động lớn của TP.HCM, từ tham vấn chính sách, đầu tư, giao thương, xuất nhập khẩu, cảng biển, logistics đến các hoạt động đối ngoại và kết nối quốc tế. Với vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực cảng biển – logistics, TCSG không chỉ đóng góp vào sự phát triển của Thành phố mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM và ngành cảng biển – logistics Việt Nam tới bạn bè, đối tác quốc tế, thực hiện phương châm “Vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”.