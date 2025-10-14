Tân Cảng Sài Gòn - Kiến tạo hệ sinh thái logistics xanh, kết nối bền vững toàn cầu

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế xanh và phát triển bền vững, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) không chỉ giữ vững vị thế số một về khai thác cảng container tại Việt Nam, mà còn tiên phong kiến tạo một hệ sinh thái cảng – logistics xanh dựa trên nền tảng số hóa và kết nối toàn diện.

Tại FIATA World Congress 2025 với chủ đề “Logistics xanh – Thích ứng nhanh”, Tân Cảng Sài Gòn mang đến câu chuyện về hành trình chuyển đổi, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác để cùng cộng đồng logistics toàn cầu hướng đến mục tiêu phát thải thấp, vận hành thông minh và phát triển bền vững.

HỆ SINH THÁI CẢNG – LOGISTICS KẾT HỢP CÙNG SỐ HÓA TẠO GIẢI PHÁP LOGISTICS TOÀN DIỆN

Với mạng lưới hơn 28 cơ sở thành viên và đơn vị trực thuộc trải dài trên khắp cả nước, Tân Cảng Sài Gòn đã xây dựng một hệ sinh thái logistics khép kín, tích hợp từ khai thác cảng biển (cảng feeder, cảng nước sâu), vận tải đa phương thức, cùng hơn 1 triệu mét vuông kho bãi, hệ thống cảng cạn, ICD/ Depot trên cả nước, dịch vụ logistics giá trị gia tăng cho tới các giải pháp công nghệ quản trị chuỗi cung ứng.

Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của Tân Cảng Sài Gòn chính là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào quản trị và vận hành. Các nền tảng như ePort, eDO, eBooking giúp khách hàng thực hiện thủ tục trực tuyến 24/7, giảm đáng kể thời gian, chi phí và lượng khí thải từ phương tiện vận tải. Hệ thống quản lý cảng thông minh (TOPX, TOPOVN), cổng thông minh(Autogate); định vị GPS phương tiện(OTM), giải pháp điều phối quản lý container và quản trị dữ liệu lớn (Big Data) đang được triển khai đồng bộ, hướng đến cảng thông minh và hệ sinh thái số.

Nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng cảng hiện đại và công nghệ số, Tân Cảng Sài Gòn cung cấp giải pháp logistics toàn diện từ điểm đầu đến điểm cuối, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Tân Cảng Sài Gòn hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính và góp phần xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu xanh hơn.

MỞ RỘNG HỢP TÁC - GIẢI PHÁP MỚI - TẬP QUÁN MỚI VỀ GIAO NHẬN TRỰC TIẾP CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Tân Cảng Sài Gòn chú trọng mở rộng hợp tác chiến lược để bổ sung nguồn lực và giải pháp cho cộng đồng logistics.

Một điểm nhấn nổi bật là hợp tác với Cảng Phước An (Đồng Nai) – là một cảng biển hiện đại và lớn nhất tỉnh Đồng Nai, được quy hoạch để trở thành một trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và logistics quan trọng của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi thế vượt trội trong việc kết nối hàng hóa từ các khu vực nội địa ra quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển logistics xanh khi rút ngắn hành trình vận tải và giảm phát thải.

Ngoài ra, Tân Cảng Sài Gòn còn đẩy mạnh hợp tác cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – đơn vị sở hữu mạng lưới vận tải biển, cảng biển và logistics rộng khắp. Sự phối hợp giữa hai “đầu tàu” ngành cảng – logistics sẽ mở ra khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp quy mô lớn, tăng cường năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh trong vận hành.

Ông Turgut Erkeskin - Chủ tịch FIATA và ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch VLA thăm quan triển lãm và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng Tân Cảng Sài Gòn.

Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, Tân Cảng Sài Gòn không chỉ mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ mà còn góp phần kết nối cộng đồng logistics Việt Nam với mạng lưới thương mại toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRÊN 5 TRỤ CỘT – ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bước vào giai đoạn mới, Tân Cảng Sài Gòn xác định chiến lược phát triển dựa trên 5 trụ cột: Khai thác cảng – Tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng khai thác tại các cảng trọng điểm như Tân Cảng-Cát Lái, cảng nước sâu khu vực Cái Mép – Thị Vải, cảng nước sâu khu vực Lạch Huyện - Hải Phòng…, hướng tới mô hình cảng xanh, cảng thông minh; Dịch vụ logistics – Mở rộng dịch vụ tích hợp, ứng dụng công nghệ và giải pháp tối ưu vận tải, kho bãi, phân phối hàng hóa;Vận tải và các ngành kinh tế biển – Tăng cường đội tàu, phương tiện vận tải thủy – bộ, kết hợp khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo;Đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mại tự do – Phát triển hạ tầng hỗ trợ chuỗi cung ứng, thu hút nhà đầu tư và tạo động lực phát triển vùng; Dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng tái tạo – Định hướng dài hạn gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, khai thác bền vững tài nguyên biển và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch.

Với 5 trụ cột này, Tân Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu không chỉ giữ vững vị thế tại Việt Nam mà còn trở thành thương hiệu logistics hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực cho mục tiêu giảm phát thải toàn cầu và phát triển bền vững.

ĐỒNG HÀNH CÙNG FIATA WORLD CONGRESS 2025 – CHIA SẺ GIẢI PHÁP, KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Đại hội Thế giới FIATA 2025 với chủ đề “Logistics xanh - Thích ứng nhanh” đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics. Đại hội do Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức, quy tụ hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, bao gồm lãnh đạo, chuyên gia và các tập đoàn logistics hàng đầu toàn cầu.

Với quy mô thị trường đạt 70–80 tỷ USD, Việt Nam đang khẳng định vai trò là trung tâm logistics năng động mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việc đăng cai tổ chức FIATA Worlrd Congress (FWC 2025) thể hiện cam kết của Việt Nam đối với phát triển xanh và tăng trưởng bền vững, phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Hoạt động kết nối TCSG cùng đại diện WCA – Liên minh Hàng hóa Thế giới.

Là Nhà tài trợ Bạc của Đại hội, TCSG tự hào đồng hành cùng cộng đồng logistics toàn cầu, lan tỏa thông điệp “Hệ sinh thái logistics xanh – Kết nối bền vững toàn cầu (Green Logistics Ecosystem – Bridging Global Sustainability).” Thông qua hệ sinh thái dịch vụ tích hợp và chiến lược phát triển bền vững, đây là cơ hội để Tân Cảng Sài Gòn giới thiệu những thành quả trong chuyển đổi xanh, chia sẻ kinh nghiệm triển khai giải pháp logistics toàn diện và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế.

Tân Cảng Sài Gòn mong muốn sẽ góp phần lan tỏa thông điệp: “Logistics xanh không chỉ là xu thế, mà là cam kết và hành động cụ thể” – từ ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng, đến mở rộng hợp tác và đổi mới mô hình kinh doanh.

Với nền tảng vững chắc từ hệ sinh thái logistics toàn diện, sự quyết tâm trong chuyển đổi xanh và định hướng phát triển trên 5 trụ cột, Tân Cảng Sài Gòn đang từng bước khẳng định vai trò người kiến tạo kết nối bền vững toàn cầu. Và tại FIATA World Congress 2025, Tân Cảng Sài Gòn không chỉ mang đến giải pháp cho hôm nay, mà còn kiến tạo hành trình xanh cho tương lai.