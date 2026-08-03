Tân Cảng Sài Gòn tham gia VILOG 2026: Kiến tạo hệ sinh thái logistics thông minh, xanh và kết nối bền vững

Tiếp nối dấu ấn tại các kỳ triển lãm trước, sự hiện diện của Tân Cảng Sài Gòn tại VILOG 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp hàng đầu trong kết nối hệ sinh thái cảng biển – logistics, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng Việt Nam.
Triển lãm VILOG là sự kiện thường niên, có thể xem là nơi Việt Nam định vị lại vai trò trên bản đồ logistics thế giới, là một nền tảng quan trọng dành cho các chuyên gia trong ngành tìm kiếm các giải pháp tiên tiến và thiết lập mạng lưới kết nối kinh doanh giá trị.
Với chủ đề “Kiến tạo thông minh và bền vững”, VILOG 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, phát triển logistics xanh và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Triển lãm năm nay dự kiến quy tụ khoảng 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 550 gian hàng, đồng thời thu hút trên 25.000 lượt khách tham quan và làm việc.
Thông qua không gian kết nối tại triển lãm, Tân Cảng Sài Gòn giới thiệu đến khách hàng, hãng tàu và đối tác trong, ngoài nước năng lực khai thác hệ thống cảng, ICD, depot, trung tâm logistics cùng mạng lưới vận tải kết nối các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.
Với 15 cảng, hơn 1 triệu m² kho bãi, 1.500 xe đầu kéo, gần 150 sà lan,... Tân Cảng Sài Gòn khẳng định năng lực logistics hàng đầu Việt Nam, tạo nền tảng để cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện, linh hoạt và hiệu quả. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, gian hàng của Tân Cảng Sài Gòn đã thu hút được hơn 8000 lượt khách đến tham quan và kết nối.
Không chỉ sở hữu quy mô hạ tầng lớn, Tân Cảng Sài Gòn xây dựng một hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối xuyên suốt từ cảng biển, ICD, depot, kho bãi đến vận tải đa phương thức và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng. Điểm nhấn của gian hàng Tân Cảng Sài Gòn tại VILOG năm nay là sự hội tụ của các đơn vị thành viên, mang đến bức tranh toàn diện về năng lực của hệ sinh thái Tân Cảng Sài Gòn.
Bên cạnh SNP Logistics – thương hiệu đại diện cho Tân Cảng Sài Gòn trong lĩnh vực logistics và Tân Cảng STC – đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuỗi cung ứng, gian hàng còn có sự hiện diện, sát cánh của ICD Tân Cảng Long Bình, ICD Tân Cảng Sóng Thần, Tân Cảng Logistics – những đơn vị thành viên chủ lực cung cấp hệ sinh thái dịch vụ logistics toàn diện và Tân Cảng Gantry – đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cẩu RTG tại Việt Nam.
Tại VILOG 2026, TCSG tiếp tục nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong quản trị và vận hành thông qua trải nghiệm thực tế ảo VR360, đưa khách tham quan khám phá hai cảng trọng điểm trong hệ thống là cảng Tân Cảng – Cát Lái và cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), qua đó mang đến góc nhìn trực quan về năng lực khai thác, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái cảng – logistics tích hợp của Tổng Công ty.
Song song với chương trình triển lãm, TCSG cũng tích cực tham gia và đồng hành cùng Chương trình giao thương 1-1 (B2B Matching) tại sự kiện. Đại diện ban lãnh đạo TCT TCSG có Đại tá Phùng Ngọc Minh – Phó Tổng Giám đốc tham dự chương trình cùng lãnh đạo của tổ chức.
Từ nền tảng khai thác cảng, TCSG đang từng bước mở rộng khả năng kết nối hệ sinh thái dịch vụ, hướng đến cung cấp cho khách hàng những giải pháp toàn diện hơn, gắn kết chặt chẽ giữa cảng biển – vận tải – logistics – công nghệ. Đây cũng là nền tảng để Tổng Công ty tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế, đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng hiệu quả, linh hoạt và bền vững.
Thông qua sự hiện diện tại VILOG 2026, TCSG tiếp tục truyền tải thông điệp về tinh thần kết nối để cùng phát triển, chủ động đổi mới để thích ứng với những thay đổi của thị trường và chung tay xây dựng một hệ sinh thái cảng – logistics Việt Nam hiện đại, thông minh, xanh và có năng lực kết nối ngày càng sâu rộng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
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