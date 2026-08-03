So sánh những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong 10 năm qua

Singapore trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 192 điểm đến không cần thị thực vào năm 2026...

Sức mạnh của một hộ chiếu thường được đánh giá dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không phải xin thị thực nhập cảnh (visa) trước khi khởi hành.

Sử dụng dữ liệu từ Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) do công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners xây dựng, đồ họa thông tin dưới đây so sánh những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vào năm 2016 và 2026, qua đó cho thấy trật tự toàn cầu đã thay đổi như thế nào trong một thập kỷ.

Chỉ số này xếp hạng 199 hộ chiếu dựa trên khả năng tiếp cận 227 điểm đến mà không cần xin thị thực trước, sử dụng dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với nghiên cứu của Henley & Partners.

Theo đó, Singapore đã có bước tiến mạnh mẽ trong 10 năm qua. Số điểm đến mà người mang hộ chiếu nước này có thể nhập cảnh không cần xin thị thực trước tăng từ 173 vào năm 2016 lên 192 vào năm 2026, đưa Singapore trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cùng đứng thứ hai, với 188 điểm đến. Như vậy, 4 quốc gia châu Á đang nắm giữ 2 thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng năm 2026. Điều này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của khu vực đối với hoạt động đi lại quốc tế.

Trong khi đó, UAE ghi nhận sự thăng hạng đặc biệt ấn tượng. Theo Henley & Partners, hộ chiếu UAE đã được bổ sung thêm 153 điểm đến không yêu cầu thị thực trước trong 20 năm qua, mức cải thiện lớn nhất trong lịch sử của chỉ số. Sự vươn lên nhanh chóng của UAE phản ánh việc nước này không ngừng mở rộng mạng lưới thỏa thuận ngoại giao, củng cố quan hệ đối tác quốc tế và nâng cao vị thế kinh tế trên toàn cầu.

Dù các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã vươn lên dẫn đầu, hộ chiếu châu Âu vẫn chiếm phần lớn các vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Năm 2026, người mang hộ chiếu Na Uy có thể nhập cảnh 186 điểm đến mà không cần xin thị thực trước, trong khi con số của Thụy Sĩ là 185. Mức trung bình của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và hộ chiếu Anh đều đạt 184 điểm đến.

Hộ chiếu Bắc Mỹ cũng cho phép người sở hữu tiếp cận nhiều điểm đến hơn so với năm 2016, nhưng thứ hạng lại đi xuống do nhiều quốc gia khác tiến nhanh hơn. Canada hiện đạt 183 điểm đến, còn Mỹ đạt 180 điểm đến.

Diễn biến trong 10 năm qua cho thấy sức mạnh hộ chiếu không chỉ phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế, mà còn phản ánh mạng lưới quan hệ ngoại giao, mức độ hợp tác quốc tế và khả năng đàm phán các thỏa thuận miễn thị thực của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.