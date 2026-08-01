Khoa học ngày càng xác định rõ mức độ tác động của biến đổi khí hậu với thời tiết cực đoan
TTrọng Hoàng
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Những tiến bộ trong dữ liệu khí hậu, mô hình dự báo và phương pháp phân tích đang giúp các nhà khoa học ngày càng xác định rõ mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các kết quả này không chỉ nâng cao hiểu biết về rủi ro khí hậu mà còn cung cấp cơ sở quan trọng cho hoạch định chính sách, đầu tư hạ tầng và tăng cường khả năng thích ứng trước các thiên tai ngày càng khốc liệt…
Khi một đợt nắng nóng lịch sử, cơn
bão dữ dội hay vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra, câu hỏi thường được đặt ra: liệu biến đổi khí hậu do con người gây ra đã góp phần khiến sự kiện đó trở nên
nghiêm trọng hơn đến mức nào? Nếu như trước đây khoa học chỉ có thể đưa ra
những nhận định mang tính tổng quát, thì hiện nay các nhà nghiên cứu đã có thể
định lượng tác động của biến đổi khí hậu đối với từng hiện tượng cụ thể với độ
chính xác ngày càng cao.
Đây là kết luận nổi bật trong báo
cáo mới của Ủy ban thuộc Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa
Kỳ (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine), đánh giá những
tiến bộ của lĩnh vực "quy kết hiện tượng thời tiết cực đoan" (Extreme
Event Attribution) - một ngành khoa học phát triển mạnh trong thập kỷ qua.
KHOA
HỌC ĐANG "GIẢI MÃ" VAI TRÒ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Theo các nhà khoa học, mục tiêu của
các nghiên cứu quy kết không phải là xác định liệu biến đổi khí hậu có
"gây ra" một cơn bão, đợt nắng nóng hay trận lũ hay không. Bởi mọi
hiện tượng thời tiết đều hình thành từ sự tương tác của nhiều yếu tố khí quyển
và đại dương.
Điều mà các nhà nghiên cứu muốn trả
lời là: nếu không có lượng khí nhà kính do con người phát thải, hiện tượng đó
sẽ khác như thế nào? Liệu nó có bớt dữ dội hơn, lượng mưa ít hơn hay nhiệt độ
thấp hơn?
Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học sử dụng hai phương pháp
chính.
Phương pháp thứ nhất, so sánh xác
suất xảy ra của một hiện tượng trong điều kiện khí hậu hiện nay với xác suất
xảy ra trong một "thế giới giả định" không có tác động của biến đổi
khí hậu do con người gây ra.
Phương pháp thứ hai, tập trung phân
tích xem các đặc điểm của hiện tượng đã thay đổi ra sao dưới tác động của khí
hậu nóng lên. Chẳng hạn, một cơn bão có tạo ra nhiều mưa hơn hay một đợt nắng
nóng có đạt mức nhiệt cao hơn vì nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng.
Để thực hiện các phân tích này, các
nhà khoa học kết hợp dữ liệu quan trắc từ trạm khí tượng, vệ tinh, hiểu biết về
cơ chế vận hành của hệ thống khí hậu và các mô hình máy tính hiện đại. Kết quả
từ nhiều phương pháp độc lập sẽ được đối chiếu nhằm kiểm chứng mức độ nhất quán
trước khi đưa ra kết luận.
Một ví dụ điển hình là siêu bão
Harvey đổ bộ vào bang Texas (Mỹ) năm 2017. Hàng loạt nghiên cứu độc lập đều kết
luận biến đổi khí hậu đã làm gia tăng đáng kể lượng mưa mà cơn bão tạo ra, qua
đó củng cố độ tin cậy của kết quả.
NẮNG
NÓNG LÀ LOẠI HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH RÕ NHẤT
Báo cáo cho thấy mức độ chắc chắn
của các nghiên cứu không giống nhau đối với mọi hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong
số đó, các đợt nắng nóng cực đoan là loại hiện tượng mà khoa học có thể quy kết
với độ tin cậy cao nhất. Khi nồng độ khí nhà kính tăng lên do quá trình đốt
nhiên liệu hóa thạch, gần như mọi khu vực trên thế giới đều ghi nhận số lượng
và cường độ các đợt nắng nóng gia tăng rõ rệt.
Các nhà khoa học hiện đã hiểu khá
đầy đủ cơ chế khiến khí nhà kính làm nóng bầu khí quyển và khiến các đợt nắng
nóng xuất hiện thường xuyên hơn cũng như gay gắt hơn. Nhờ vậy, việc xác định
vai trò của biến đổi khí hậu đối với từng đợt nắng nóng cụ thể ngày càng chính
xác.
Các nhà khoa học cũng lưu ý rằng thiên tai ngày càng có xu hướng xảy ra theo chuỗi, trong đó một hiện tượng có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hiện tượng khác. Chẳng hạn, hạn hán kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, trong khi cháy rừng lại khiến đất suy thoái và tăng nguy cơ lũ quét khi mưa lớn xuất hiện.
Ngoài nắng nóng, mức độ tin cậy cũng
tương đối cao đối với các hiện tượng mưa lớn trên diện rộng, bão nhiệt đới và
hạn hán tại nhiều khu vực. Nguyên nhân là bầu khí quyển ấm hơn có khả năng giữ
nhiều hơi nước hơn, làm tăng lượng mưa khi bão hình thành, đồng thời khiến quá
trình bốc hơi diễn ra mạnh hơn, góp phần kéo dài và làm trầm trọng thêm các đợt
hạn hán.
Ngược lại, việc đánh giá ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu đối với dông mạnh, lốc xoáy, mưa đá cỡ lớn hay gió giật
vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những hiện tượng này chịu tác động của các quá
trình khí quyển quy mô nhỏ mà các mô hình khí hậu hiện nay vẫn chưa mô phỏng
đầy đủ. Bên cạnh đó, dữ liệu quan trắc còn hạn chế cũng khiến việc phát hiện xu
hướng dài hạn trở nên phức tạp hơn.
CÔNG
CỤ QUAN TRỌNG CHO HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG
So với báo cáo đánh giá gần nhất
được công bố năm 2016, lĩnh vực quy kết hiện tượng thời tiết cực đoan đã đạt
được nhiều bước tiến đáng kể. Các nhà nghiên cứu hiện có trong tay chuỗi dữ
liệu quan trắc dài hơn, chất lượng cao hơn từ các trạm khí tượng, vệ tinh và
nhiều hệ thống giám sát hiện đại. Đồng thời, các mô hình khí hậu cũng ngày càng
tinh vi hơn, giúp mô phỏng sát thực tế hơn các quá trình hình thành thời tiết
cực đoan.
Số lượng các nghiên cứu cũng tăng
nhanh trong những năm gần đây, bao phủ nhiều loại hình thiên tai hơn. Nhiều
nhóm nghiên cứu quốc tế hiện có thể hoàn thành các nghiên cứu quy kết chỉ trong
vài ngày sau khi thiên tai xảy ra, cung cấp cơ sở khoa học kịp thời cho các cơ
quan quản lý và công chúng.
Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá cường độ của
thiên tai, các nghiên cứu hiện còn phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối
với thiệt hại thực tế, bao gồm số người tử vong, quy mô ngập lụt, tổn thất kinh
tế và suy giảm hệ sinh thái.
Một lần nữa, siêu bão Harvey là minh
chứng rõ nét. Báo cáo cho biết biến đổi khí hậu đã làm lượng mưa của cơn bão
tăng khoảng 20-38%. Tuy nhiên, phần lượng mưa gia tăng này lại khiến số lượng
nhà cửa bị ngập tăng với tỷ lệ còn lớn hơn, cho thấy chỉ một thay đổi tương đối
nhỏ về cường độ thiên tai cũng có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế - xã hội tăng
mạnh.
Theo các chuyên gia, việc xác định
chính xác mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với từng hiện tượng cực
đoan không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn cung cấp cơ sở quan trọng để
các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá rủi ro, quy hoạch hạ tầng,
nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và xây dựng các chiến lược thích ứng
hiệu quả. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng
cả về tần suất lẫn cường độ, những tiến bộ của khoa học quy kết được kỳ vọng sẽ
đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định chính sách.
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