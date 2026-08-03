BSides Hanoi - Security Hub cho cộng đồng bảo mật Việt

Tiếp nối mùa đầu tiên với chủ đề “AI Hack YOU” thu hút gần 200 người tham dự, BSides Hanoi 2026 tiếp tục khuyến khích những “tiếng nói” mới của cộng đồng bảo mật thông qua các nghiên cứu chuyên sâu, thực tiễn theo tiêu chuẩn của chuỗi sự kiện BSides toàn cầu. Với chủ đề “No Human”, 6 phiên tham luận của chương trình phản ánh những vấn đề nổi bật trong an ninh mạng hiện nay, góp phần khẳng định chất lượng chuyên môn và tầm vóc quốc tế của sự kiện, đồng thời gợi mở góc nhìn về vai trò của AI và con người trong hoạt động bảo mật.
Tuân thủ các nguyên tắc của BSides toàn cầu với nội dung hoàn toàn không mang tính thương mại, Hội đồng Chuyên môn (Program Committee) quốc tế gồm 7 chuyên gia đến từ Việt Nam, Singapore, Úc, Hoa Kỳ... do TS. Nguyễn Anh Quỳnh (NTU Singapore) làm Trưởng ban, cùng sự tham gia của các chuyên gia đến từ VSEC, Verichains, Galah Cyber, Division Zero, runZero và AWS cùng nhau thực hiện đánh giá.
Các tiêu chí đánh giá trọng tâm của Hội đồng Chuyên môn bao gồm mức độ phù hợp với chủ đề hội nghị, chất lượng và chiều sâu nghiên cứu, tính logic của nội dung, cũng như năng lực và khả năng truyền tải của diễn giả. Bên cạnh đó, những bài chia sẻ với chất lượng chuyên môn và nghiên cứu sâu cũng được đánh giá kỹ lưỡng. Đặc biệt, Hội đồng chuyên môn cũng quyết định nâng tổng số bài trình bày dự kiến từ 5 lên 6 nhằm thúc đẩy việc mang đến những chia sẻ có giá trị cho cộng đồng.
Các phiên tham luận của BSides Hanoi 2026 tập trung vào việc khai thác những góc nhìn mới về cách AI đang thay đổi cuộc đối đầu giữa tấn công và phòng thủ, những thách thức bảo mật trên blockchain và Apple Intelligence, cũng như các phương pháp Threat Intelligence, phân tích mã độc và reverse engineering trong việc phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp. Đây cũng là không gian để diễn giả và người tham dự cùng trao đổi, phản biện và mở rộng các hướng tiếp cận mới từ thực tiễn nghiên cứu.
Điểm chung của các phiên trình bày không nằm ở công nghệ được nhắc đến, mà ở cách các diễn giả chia sẻ quá trình nghiên cứu, phương pháp phân tích và những bài học rút ra từ các tình huống thực tế. Đó cũng là điều khiến BSides trở thành nơi nhiều chuyên gia tìm đến để học cách tư duy về một vấn đề, thay vì chỉ cập nhật thêm một công cụ hay một kỹ thuật mới.
Ông Boris So, thành viên Hội đồng Chuyên môn của BSides Hanoi 2026 nhận định: "Đây là cơ hội tuyệt vời để trao đổi ý tưởng với các tài năng an ninh mạng tại Việt Nam. Người tham dự sẽ khám phá nhiều điều thú vị, từ vận hành bảo mật truyền thống đến cách ứng dụng những công nghệ an ninh mạng mới nhất, thông qua các diễn giả luôn sẵn sàng chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng."
Bên cạnh các phiên tham luận, BSides Hanoi 2026 còn mang đến hoạt động Cybersecurity Mini Test, giúp người tham dự tiếp cận các chuẩn năng lực quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua những bài kiểm tra đề cao tư duy phân tích, xử lý tình huống thay vì ghi nhớ kiến thức.
Đặc biệt, người chiến thắng sẽ nhận voucher trị giá 275 GBP cho kỳ thi CREST Practitioner Security Analyst (CPSA). Đây là chứng chỉ nền tảng của CREST dành cho các chuyên gia kiểm thử và đánh giá an ninh mạng, được nhiều tổ chức trên thế giới sử dụng như một chuẩn tham chiếu về năng lực chuyên môn. Với các kỹ sư đang xây dựng lộ trình trong lĩnh vực bảo mật, cơ hội này không chỉ mang lại giá trị về mặt tài chính mà còn giúp tiếp cận hệ thống chứng chỉ quốc tế, hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn trong tương lai.
Là đơn vị tổ chức BSides Hanoi 2 năm liên tiếp, Công ty CP An ninh mạng Việt Nam (VSEC - một thành viên của Tập đoàn Công nghệ G-Group) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và các đối tác đồng hành đưa mô hình BSides đến Việt Nam với mong muốn xây dựng một không gian nơi các nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn chuyên môn được chia sẻ cởi mở giữa cộng đồng an ninh mạng.
Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT VSEC chia sẻ: “Việc đưa mô hình BSides – chuỗi sự kiện bảo mật quốc tế uy tín về Việt Nam cũng là cách để giới thiệu một mô hình tổ chức mới mẻ, chất lượng, cộng đồng và bền vững, đồng thời khẳng định rằng cộng đồng kỹ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những sân chơi chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà”.
Với 23 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, VSEC không chỉ cung cấp các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực. Đồng hành cùng BSides Hanoi là một trong những mục tiêu quan trọng của VSEC không chỉ cho cộng đồng, mà còn nhằm góp phần đưa các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn đến gần hơn với các chuyên gia và kỹ sư an ninh mạng trong nước, nâng cao năng lực của đội ngũ trong tương lai.
* Thông tin sự kiện:
BSides Hanoi 2026 - NO HUMAN | Attack & Defense.
Thời gian: 5/8/2026
Địa điểm: Elite Business Center - 18 Phạm Hùng, Hà Nội
Website chính thức và đăng ký: https://www.bsideshanoi.net
Email: contact@bsideshanoi.net
Điện thoại: (+84) 91 800 2056.
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