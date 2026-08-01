Nhu cầu điện toàn cầu sẽ tăng tốc khi hệ thống điện thích ứng với các cú sốc mới
LLinh Ngọc
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Công nghiệp, xe điện, điều hòa không khí và trung tâm dữ liệu tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng điện trên toàn thế giới...
Theo báo cáo Electricity Mid-Year Update công bố mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện toàn cầu được dự báo sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay so với năm trước, bất chấp việc các hệ thống điện trên thế giới đang phải đối mặt với những biến động trên thị trường năng lượng và giá cả tăng mạnh.
NHU CẦU ĐIỆN TĂNG MẠNH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO SẼ TRỞ THÀNH NGUỒN PHÁT ĐIỆN LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Mặc dù những gián đoạn gần đây đối với thị trường khí tự nhiên toàn cầu do xung đột tại Trung Đông đã làm gia tăng chi phí sản xuất điện ở nhiều khu vực, nhu cầu cơ bản từ ngành công nghiệp, thiết bị điện, nhu cầu làm mát, xe điện và các trung tâm dữ liệu vẫn được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh của tiêu thụ điện trên toàn cầu.
IEA dự báo nhu cầu điện toàn cầu sẽ tăng 3,6% trong năm 2026 và tiếp tục tăng 3,8% trong năm 2027, cao hơn mức tăng 3% của năm 2025. Tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu được dự báo đạt 30.700 terawatt-giờ (TWh) vào năm 2027, so với 28.600 TWh vào năm 2025.
Những gián đoạn đối với dòng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi quaeo biển Hormuzđã tạo áp lực lớn lên thị trường điện toàn cầu, đẩy giá khí tự nhiên tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng giai đoạn 2022-2023, đồng thời buộc một số khu vực phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm cắt giảm tiêu thụ năng lượng.
Tuy nhiên, nhìn chung các hệ thống điện vẫn chống chịu khá tốt trước những tác động của cuộc khủng hoảng này, nhờ nguồn cung LNG bổ sung, đặc biệt từ Bắc Mỹ, góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường.
Dẫu vậy, giá khí tăng cao đã khiến nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu chuyển một phần từ khí tự nhiên sang than để phát điện. Song song đó, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo gia tăng đã giúp đa dạng hóa nguồn cung điện tại nhiều quốc gia, qua đó tăng cường an ninh năng lượng và giảm thiểu tác động của cú sốc nguồn cung.
IEA dự báo năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn phát điện lớn nhất thế giới vào năm 2026, vượt qua than đá sau khi gần đạt mức ngang bằng trong năm 2025. Sản lượng điện từ năng lượng tái tạo dự kiến tăng hơn 8% trong năm 2026, nâng tỷ trọng trong tổng sản lượng điện toàn cầu từ 33% năm 2025 lên 37% vào năm 2027.
Điện mặt trời tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nguồn cung điện toàn cầu. Sản lượng điện từ năng lượng mặt trời (PV) được dự báo sẽ tăng mạnh trong hai năm tới và vượt điện gió vào năm 2026 để trở thànhnguồn điện tái tạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau thủy điện.
Riêng trong năm 2026, sản lượng điện mặt trời toàn cầu dự kiến tăng khoảng600 TWh, tương đương mức tăng kỷ lục của năm 2025, và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong năm 2027.
Các nền kinh tế lớn trên thế giới được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể về nhu cầu điện. TạiTrung Quốc, nhu cầu điện dự kiến tăng5,5% trong năm 2026, nhờ hoạt động sản xuất phục hồi và nhu cầu sạc xe điện mở rộng.
TạiẤn Độ, nhu cầu điện được dự báo tăng trở lại7%, sau khi chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong năm 2025. Ở các nền kinh tế phát triển, nhu cầu điện vẫn tăng ổn định, gần2% tại Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
Ngược lại, chi phí nhiên liệu tăng mạnh cùng với gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực lên nhu cầu điện tại các quốc gia châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu LNG nhưPakistanvàBangladesh.
NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ
Báo cáo cũng lưu ý rằng các yếu tố thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tiêu thụ điện, khiến triển vọng trở nên khó dự báo hơn.
Theo đó, nếu hiện tượngEl Niñotrong năm 2026 diễn biến mạnh hơn dự kiến, nhu cầu điện có thể tiếp tục tăng do nhu cầu làm mát gia tăng, đồng thời sản lượng thủy điện và điện gió tại một số khu vực có thể suy giảm, làm tăng sự phụ thuộc vào các nguồn phát điện khác.
Lượng phát thảiCO₂từ hoạt động sản xuất điện trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng khoảng1% trong năm 2026, trước khi ổn định vào năm 2027. Giá khí tự nhiên tăng cao đã thúc đẩy sản lượng điện than tăng lên, tuy nhiên sự mở rộng liên tục của năng lượng tái tạo cùng với mức tăng mạnh của điện hạt nhân được kỳ vọng sẽ ngăn phát thải tiếp tục gia tăng trong năm 2027.
Cú sốc giá LNG do gián đoạn tại eo biển Hormuz cũng khiếngiá điện bán buôntăng cao tại những thị trường phụ thuộc nhiều vào LNG. Trong quý II/2026, giá điện giao ngay trung bình tạiLiên minh châu ÂuvàNhật Bảntăng hơn30%so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá điện bán buôn tạiHoa Kỳnhìn chung vẫn ổn định, còn tạiẤn Độchỉ tăng dưới10%trong cùng giai đoạn.
Báo cáo cũng cho thấy khi sản lượng điện từ năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng trên toàn cầu, tình trạnggiá điện bán buôn âmxuất hiện ngày càng thường xuyên tại một số thị trường. Hiện tượng này phản ánh sự thiếu linh hoạt của hệ thống điện do các rào cản về kỹ thuật, quy định hoặc hợp đồng.
Bên cạnh đó, biên độ dao động giá điện trong ngày ngày càng lớn cũng làm nổi bật vai trò của các giải pháp tăng tính linh hoạt, nhưhệ thống lưu trữ bằng pinvàđiều chỉnh phụ tải điện (demand response), nhằm duy trì hệ thống điện vận hành ổn định và hiệu quả.
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