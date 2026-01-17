Gần 500 hộ kinh doanh phường Cát Lái TP. Hồ Chí Minh tập huấn “doanh nghiệp số”

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 17/01/2026
Hồng Quang
17/01/2026, 09:55
Chương trình tương tác “Lên số - Lên đời” lần 5 được tổ chức ngày 15/1/2026 tại Thuế TP. Hồ Chí Minh dành cho gần 500 hộ kinh doanh, tiểu thương, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường Cát Lái...
Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, chương trình "Lên số - Lên đời" là một phần của dự án "Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số" 2025 được tổ chức bởi báo Tuổi Trẻ cùng các cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Thuế (Bộ Tài chính), và Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số một cách dễ dàng và hiệu quả. Thông qua các buổi tập huấn kết hợp trò chơi tương tác, các hộ kinh doanh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội thực hành và nhận phần thưởng từ ban tổ chức.
Chương trình tương tác “Lên số - Lên đời” lần này không chỉ là xu hướng mà còn là cơ hội để các hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc phổ biến Thông tư 152/2025/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán mới cho hộ kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Điều này giúp các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời các quy định mới về sổ sách kế toán và hóa đơn điện tử.
Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng chia sẻ về xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, giúp các hộ kinh doanh chuẩn bị tốt hơn cho việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử và kinh doanh đa kênh.
Ngoài ra, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi số. Với gần 346.000 hộ kinh doanh trên địa bàn, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, từ việc tuyên truyền chính sách mới đến hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc gặp khó khăn về công nghệ. Kết quả là đã có hơn 35.000 hộ khoán chuyển sang kê khai thuế điện tử, và 666 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên doanh nghiệp.
Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn lo ngại về chi phí tuân thủ và thay đổi thói quen kinh doanh đã tồn tại nhiều năm. Để giải quyết vấn đề này, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung vào việc triển khai chức năng hỗ trợ kê khai thuế thông minh, giúp giảm thời gian, chi phí và sai sót trong quá trình kê khai. Mục tiêu là đạt tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử tối thiểu 90% cho các hộ kinh doanh.
Trong bối cảnh này, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai cũng là một bước tiến quan trọng. Theo Luật Quản lý thuế, từ 1/1, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ phương thức thuế khoán sang thuế kê khai, với ngưỡng doanh thu chịu thuế nâng lên 500 triệu đồng/năm. Điều này không chỉ giúp hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch hơn mà còn giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức mới.
Thời gian qua, ngành thuế đã cam kết đồng hành cùng các hộ kinh doanh, tập trung vào hướng dẫn, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời thay vì kiểm tra, xử phạt. Thực tế, sau 15 ngày thực hiện chính sách thuế mới, nhiều hộ kinh doanh, nhất là những chủ hộ lớn tuổi vẫn lúng túng, chưa quen với kê khai, tính thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và làm sổ sách kế toán.
Để giải quyết vấn đề này, ngành thuế đã xác định rõ ngay từ khi triển khai: việc chuyển đổi sang thuế kê khai phải được thực hiện theo một lộ trình đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt trước, trong và sau chuyển đổi thì mới thực sự bền vững.
Cụ thể, chương trình hành động 3789 về "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế" đã được triển khai thống nhất trên toàn ngành thuế từ ngày 1/1/2026. Đây là lời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của cơ quan thuế nhằm hỗ trợ tối đa, giúp bà con yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, lâu dài và thực hiện tốt quy định của pháp luật về thuế.
Với sự hỗ trợ từ các chương trình và chính sách của nhà nước, các hộ kinh doanh đang từng bước chuyển mình, sẵn sàng cho một tương lai số hóa. Sự thành công của chương trình "Lên số - Lên đời" là minh chứng rõ ràng cho thấy chuyển đổi số không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng kinh doanh.
Sau hơn một thập kỷ kiên trì và âm thầm hành động, Betrimex đang mang lại những “trái ngọt” rõ nét cho ngành dừa Việt Nam.
Có những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của một hành trình và có những bước đi khẳng định bản lĩnh đổi mới. Giờ đây, Tập Đoàn VAS tự hào đánh dấu thời khắc ấy với sự ra đời của ứng dụng bán hàng VAS Sales Portal – biểu tượng của tinh thần tiên phong, của khát vọng kết nối và của một tương lai bền vững đang dần mở ra.
Sáng 16/01, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý 3 mốc thời hạn liên quan đến kê khai theo tháng, theo quý và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh phát sinh vi phạm và chi phí không cần thiết…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: