Gần 500 hộ kinh doanh phường Cát Lái TP. Hồ Chí Minh tập huấn “doanh nghiệp số”

Chương trình tương tác “Lên số - Lên đời” lần 5 được tổ chức ngày 15/1/2026 tại Thuế TP. Hồ Chí Minh dành cho gần 500 hộ kinh doanh, tiểu thương, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường Cát Lái...

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, chương trình "Lên số - Lên đời" là một phần của dự án "Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số" 2025 được tổ chức bởi báo Tuổi Trẻ cùng các cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Thuế (Bộ Tài chính), và Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số một cách dễ dàng và hiệu quả. Thông qua các buổi tập huấn kết hợp trò chơi tương tác, các hộ kinh doanh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội thực hành và nhận phần thưởng từ ban tổ chức.

Chương trình tương tác “Lên số - Lên đời” lần này không chỉ là xu hướng mà còn là cơ hội để các hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc phổ biến Thông tư 152/2025/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán mới cho hộ kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Điều này giúp các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời các quy định mới về sổ sách kế toán và hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng chia sẻ về xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, giúp các hộ kinh doanh chuẩn bị tốt hơn cho việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử và kinh doanh đa kênh.

Ngoài ra, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi số. Với gần 346.000 hộ kinh doanh trên địa bàn, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, từ việc tuyên truyền chính sách mới đến hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc gặp khó khăn về công nghệ. Kết quả là đã có hơn 35.000 hộ khoán chuyển sang kê khai thuế điện tử, và 666 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn lo ngại về chi phí tuân thủ và thay đổi thói quen kinh doanh đã tồn tại nhiều năm. Để giải quyết vấn đề này, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung vào việc triển khai chức năng hỗ trợ kê khai thuế thông minh, giúp giảm thời gian, chi phí và sai sót trong quá trình kê khai. Mục tiêu là đạt tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử tối thiểu 90% cho các hộ kinh doanh.

Trong bối cảnh này, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai cũng là một bước tiến quan trọng. Theo Luật Quản lý thuế, từ 1/1, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ phương thức thuế khoán sang thuế kê khai, với ngưỡng doanh thu chịu thuế nâng lên 500 triệu đồng/năm. Điều này không chỉ giúp hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch hơn mà còn giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức mới.

Thời gian qua, ngành thuế đã cam kết đồng hành cùng các hộ kinh doanh, tập trung vào hướng dẫn, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời thay vì kiểm tra, xử phạt. Thực tế, sau 15 ngày thực hiện chính sách thuế mới, nhiều hộ kinh doanh, nhất là những chủ hộ lớn tuổi vẫn lúng túng, chưa quen với kê khai, tính thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và làm sổ sách kế toán.

Để giải quyết vấn đề này, ngành thuế đã xác định rõ ngay từ khi triển khai: việc chuyển đổi sang thuế kê khai phải được thực hiện theo một lộ trình đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt trước, trong và sau chuyển đổi thì mới thực sự bền vững.

Cụ thể, chương trình hành động 3789 về "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế" đã được triển khai thống nhất trên toàn ngành thuế từ ngày 1/1/2026. Đây là lời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của cơ quan thuế nhằm hỗ trợ tối đa, giúp bà con yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, lâu dài và thực hiện tốt quy định của pháp luật về thuế.

Với sự hỗ trợ từ các chương trình và chính sách của nhà nước, các hộ kinh doanh đang từng bước chuyển mình, sẵn sàng cho một tương lai số hóa. Sự thành công của chương trình "Lên số - Lên đời" là minh chứng rõ ràng cho thấy chuyển đổi số không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng kinh doanh.