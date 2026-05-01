Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể, hướng tới tạo bứt phá trong thu hút nguồn lực, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu thu hút trên 50 dự án đầu tư, với tổng vốn trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 550 triệu USD. Đồng thời, Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới hơn 1.800 doanh nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân trên 10%, đi đôi với cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cùng các chỉ số cải cách hành chính.

Chương trình xác định rõ định hướng thu hút đầu tư theo chiều sâu, chú trọng hiệu quả và phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Các dự án được ưu tiên là những dự án có tính đột phá, tạo động lực lan tỏa, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Những lĩnh vực trọng điểm được Hà Tĩnh tập trung kêu gọi đầu tư gồm công nghiệp sản xuất thép, ô tô điện, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là các trụ cột quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Về không gian phát triển, tỉnh tiếp tục định vị các khu vực động lực như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hệ thống các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút dòng vốn lớn, đặc biệt là các dự án quy mô và công nghệ cao.

Song song với đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ; đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác với các địa phương trọng điểm trong nước để mở rộng không gian phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định sẽ chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư chiến lược và các tập đoàn đa quốc gia nhằm thu hút dòng vốn mới. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng linh hoạt, chủ động, kết hợp giữa xúc tiến bên ngoài và xúc tiến tại chỗ.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu, khai thác tiềm năng tăng vốn, mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Với định hướng rõ ràng và giải pháp đồng bộ, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.