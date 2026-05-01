Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

Nguyễn Thuấn

01/05/2026, 07:00

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể, hướng tới tạo bứt phá trong thu hút nguồn lực, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu thu hút trên 50 dự án đầu tư, với tổng vốn trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 550 triệu USD. Đồng thời, Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới hơn 1.800 doanh nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân trên 10%, đi đôi với cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cùng các chỉ số cải cách hành chính.

Chương trình xác định rõ định hướng thu hút đầu tư theo chiều sâu, chú trọng hiệu quả và phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Các dự án được ưu tiên là những dự án có tính đột phá, tạo động lực lan tỏa, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Những lĩnh vực trọng điểm được Hà Tĩnh tập trung kêu gọi đầu tư gồm công nghiệp sản xuất thép, ô tô điện, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là các trụ cột quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Về không gian phát triển, tỉnh tiếp tục định vị các khu vực động lực như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hệ thống các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút dòng vốn lớn, đặc biệt là các dự án quy mô và công nghệ cao.

Song song với đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ; đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác với các địa phương trọng điểm trong nước để mở rộng không gian phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định sẽ chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư chiến lược và các tập đoàn đa quốc gia nhằm thu hút dòng vốn mới. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng linh hoạt, chủ động, kết hợp giữa xúc tiến bên ngoài và xúc tiến tại chỗ.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu, khai thác tiềm năng tăng vốn, mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Với định hướng rõ ràng và giải pháp đồng bộ, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung thông xe

TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới

Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm logistics chiến lược tại khu vực. Tuy nhiên, thách thức về chi phí vận hành chuỗi logistics vẫn là “nút thắt” cần tháo gỡ...

Loạt các tuyến cao tốc tại phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các trục quốc lộ và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Sau hơn 3 năm triển khai, cầu vượt cửa biển Thuận An – công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, giữ kỷ lục dài nhất khu vực miền Trung, đã chính thức thông xe, mở ra trục kết nối ven biển quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - du lịch của thành phố Huế.

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Huỳnh Đạt Vũ Khoa, Giám đốc Mạng lưới Năng lượng và Biển AVSE Global, đồng thời là Cố vấn cao cấp tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy, nhấn mạnh để hành lang sông Sài Gòn phát huy hiệu quả, Thành phố cần một bài toán tài chính linh hoạt và cơ chế quản trị vượt ra khỏi những tư duy ngắn hạn.

Sáng 29/4, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm; đồng thời, trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy