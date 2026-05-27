Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình điện trọng điểm, đảm bảo an ninh năng lượng
Huyền Vy
27/05/2026, 11:45
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng trưởng nguồn điện là yêu cầu bắt buộc, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện cho phát triển khoa học, công nghệ, các trung tâm dữ liệu ngày càng lớn và đòi hỏi nguồn điện sạch”...
Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải
pháp thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện 8 Điều chỉnh) và tình hình thực
hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng diễn ra ngày
26/5/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, nêu rõ: Thời gian qua, một số
dự án năng lượng, điện trọng điểm triển khai chậm tiến độ; có dự án chưa thực
hiện đúng kế hoạch và định hướng của Quy hoạch Điện 8 Điều chỉnh, dẫn đến nguy
cơ không đáp ứng tiến độ đề ra.
Trước nguy cơ không đáp ứng tiến độ đề ra, Phó Thủ tướng yêu
cầu các bộ, ngành và tập đoàn tập trung rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc và
đề xuất giải pháp thúc đẩy các công trình, dự án trọng điểm, trong đó xác định
rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương và
Chính phủ, “không để các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng tiếp tục
chậm tiến độ”.
KHẨN TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐIỆN 8 ĐỂ BẢO ĐẢM CUNG ỨNG
ĐIỆN
Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn
mạnh: An ninh năng lượng không chỉ là bảo đảm đủ nguồn cung điện mà còn phải
duy trì vận hành hệ thống an toàn, liên tục trong các tình huống cực đoan; đồng
thời giá năng lượng phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân và doanh
nghiệp, không gây tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô.
Ngay sau khi Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh được phê duyệt,
Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo điều hành, đôn đốc tiến độ các
dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm
cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy
nhiều dự án nguồn và lưới điện vẫn không kịp tiến độ vận hành giai đoạn đến năm
2030. Điều này gây áp lực rất lớn lên khả năng cung ứng điện và an ninh năng lượng
quốc gia trong những năm tới.
Để khắc phục, Bộ Công Thương kiến nghị khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch Điện 8 nhằm bảo đảm tính khả thi và lập danh mục các dự án điện cấp bách triển khai ngay, nhất là các dự án nguồn điện nền tại trung tâm phụ tải lớn. Bộ cũng đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ như xây dựng khung giá phát điện hợp lý, khuyến khích năng lượng tái tạo kết hợp pin lưu trữ (BESS), triển khai chương trình quản lý nhu cầu và tiết kiệm điện. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế đột phá cho điện gió ngoài khơi, phát triển nhiệt điện than công nghệ hiện đại gắn với lộ trình thu giữ carbon (CCS) và ưu tiên các công trình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn
phòng Chính phủ thống nhất quan điểm điện là yếu tố đặc biệt quan trọng cho
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, do đó, phải bảo đảm vững
chắc an ninh năng lượng quốc gia.
Qua rà soát tình hình triển khai các dự án điện quy mô lớn,
cấp bách và Quy hoạch điện 8, các ý kiến cho rằng nếu không có giải pháp quyết
liệt ngay từ bây giờ thì nguy cơ thiếu điện là rất lớn; cần nghiên cứu bổ sung
chế tài để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các chủ đầu tư và địa phương
không thực hiện dự án điện đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao
hiệu quả công tác điều độ, vận hành hệ thống điện, bảo đảm sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả các nguồn điện.
Liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch Điện 8, các bộ ngành
đề nghị Bộ Công Thương làm rõ cơ sở, nguyên tắc và các yếu tố mới phát sinh để
bảo đảm danh mục dự án sát với thực tế. Việc điều chỉnh phải gắn liền với cơ chế
xử lý trách nhiệm cụ thể đối với từng trường hợp chậm triển khai.
Đối với các cơ chế đặc thù cho công trình, dự án trọng điểm,
cần làm rõ vướng mắc phát sinh từ quy định nào, thuộc nhóm dự án nào, ở khâu
nào của quy trình đầu tư và mức độ ảnh hưởng để đề xuất giải pháp phù hợp, bảo
đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ THIẾU ĐIỆN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Ghi nhận sự chủ động của Bộ Công Thương và các tập đoàn, Phó
Thủ tướng khẳng định: “Đảo đảm an ninh năng lượng là
điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, chuyển đổi xanh và
phát triển công nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
theo Kết luận số 18-KL/TW, việc cung ứng đủ điện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
và mang tính chiến lược, cấp bách, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước”.
Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực phối hợp thời gian qua nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế về thủ tục rườm rà, giải phóng mặt bằng chậm và tình trạng né tránh trách nhiệm ở một số đơn vị, địa phương.
Khẳng định mục tiêu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh
nào, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phát huy vai trò đầu mối, kịp thời
tham mưu cho Ban Chỉ đạo để xử lý các vấn đề liên ngành, liên địa phương. Cần
tăng cường kiểm tra thực tế tại các công trường, đặc biệt là các dự án thuộc
danh mục trọng điểm quốc gia theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của
Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai lựa
chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trong kế hoạch thực
hiện Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn
diện trước Thủ tướng nếu việc chậm triển khai giải pháp gây ảnh hưởng đến an
ninh năng lượng, đồng thời sẵn sàng áp dụng các cơ chế đặc thù và đơn giản hóa
thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Về rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Phó Thủ
tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương khẩn
trương rà soát các nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo
hướng đưa ra khỏi danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn
2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khác khả thi, phù hợp
với thực tế, nhất là nguồn điện nền. Trong đó tính đến việc phát triển nhiệt điện
than có quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải theo đúng chủ
trương tại Kết luận số 18-KL/TW. Trường hợp cần thiết, thực hiện cơ chế khẩn cấp
theo Luật Điện lực năm 2024.
Kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư dự án điện không đảm
bảo tiến độ theo cam kết, theo quy hoạch; quy định rõ trách nhiệm cụ thể của
các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tới việc thúc đẩy triển khai các dự án.
Trong đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng
kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương Bộ Công Thương rà soát,
cập nhật lại toàn bộ kịch bản cung - cầu điện quốc gia, đặc biệt là giai đoạn
2026-2030, trên cơ sở tiến độ thực tế các dự án nguồn điện; xây dựng kịch bản
điều hành tình huống thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, thiết
lập cơ chế định kỳ để phục vụ điều hành linh hoạt; giao rõ đầu mối chịu trách
nhiệm tổng hợp, cảnh báo sớm nguy cơ thiếu điện.
Đôn đốc UBND các tỉnh/thành phố có giải pháp kiên quyết xử
lý đối với chủ đầu tư các dự án không đảm bảo tiến độ theo quy hoạch, không để ảnh
hưởng đến bảo đảm cung ứng nguồn điện.
Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù cho
dự án đầu tư lưới điện, ưu tiên các tuyến truyền tải điện để giải tỏa công suất
và nhập khẩu điện; nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển hệ thống pin lưu trữ
điện (BESS); áp dụng quy trình rút gọn đối với việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh
Quy hoạch Điện 8; ban hành danh mục các dự án, công trình điện khẩn cấp.
Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026
07:25, 10/04/2026
Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026
07:36, 05/04/2026
Tính toán kỹ các kịch bản, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống
Hệ thống điện quốc gia đang chịu sức ép kỷ lục do nắng nóng gay gắt
Bộ Công Thương cho biết công suất sử dụng điện của miền Bắc mùa hè năm 2026 tăng 26% so với cùng kỳ chỉ trong vài tuần. Đỉnh phụ tải không còn xảy ra ban ngày mà dịch chuyển sang khung giờ tối, khi điện mặt trời đã tắt và nhiều hồ thủy điện cạn nước. Đây là tổ hợp áp lực mà ngành điện chưa từng đối mặt ở quy mô này....
Tăng cường hợp tác giao thương Việt Nam - Trung Quốc trong nông nghiệp
Trong xu thế nông nghiệp xanh, hiện đại, Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác về vật tư nông nghiệp. Mối quan hệ này tập trung vào chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và kết nối chuỗi giá trị với các đối tác quốc tế...
Doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh tìm sức bật từ sự "chuyển trục chiến lược"
Mặc dù luôn dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp năng động, song cộng đồng doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nghịch lý: thiếu vắng những tập đoàn lớn đầu đàn và quy mô vốn hóa sụt giảm mạnh. Để không bị tụt hậu, một sự "chuyển trục chiến lược" toàn diện từ cả phía chính quyền lẫn nội tại doanh nghiệp là yêu cầu sống còn...
Triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026
Nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp khơi thông logistics, tạo thuận lợi thông quan và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra…
Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP Việt Nam
Sản phẩm băng dính có xuất xứ từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: