Việt Nam và Liên Hợp Quốc khẳng định nâng tầm quan hệ đối tác phát triển

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị các cơ quan phía Việt Nam khẩn trương hoàn thiện ý kiến góp ý để Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban soạn thảo Liên Hợp Quốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam – Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031 trước thời hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt...

Chiều 26/5, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Cuộc họp thường niên của Ban Chỉ đạo chung giữa Chính phủ Việt Nam – Liên Hợp Quốc về chương trình hợp tác (JSC). Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Silvia Danailov, Quyền điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì.

VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐỐI TÁC TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược dài hạn, đồng thời quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc cũng đứng trước yêu cầu đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức triển khai.

Theo Thứ trưởng, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết trọng tâm của Đảng. Song song với đó, các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng đang hoàn thiện dự thảo văn kiện quốc gia mới, hướng tới một chu kỳ hợp tác hiệu quả, thực chất và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: CTT Bộ Tài chính)

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các quy trình, thủ tục liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như viện trợ không hoàn lại, trong đó có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Liên Hợp Quốc. Các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng chủ động tham vấn với phía Việt Nam và các đối tác phát triển nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường cơ chế trao đổi linh hoạt và định hướng hợp tác dài hạn.

Bà Silvia Danailov đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, xây dựng và tin cậy giữa Chính phủ Việt Nam với Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các ưu tiên phát triển quốc gia của Việt Nam cũng như triển khai hiệu quả Khung hợp tác hiện hành.

Theo bà Silvia Danailov, phiên họp Ban Chỉ đạo chung lần này diễn ra vào thời điểm then chốt khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động về khí hậu, địa chính trị và tái cấu trúc nguồn lực phát triển toàn cầu.

Bà Silvia Danailov cho biết quá trình xây dựng Khung hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng kể từ khi khởi động từ tháng 8 năm ngoái. Liên Hợp Quốc ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, ngành Việt Nam trong quá trình tham vấn, qua đó góp phần hoàn thiện các ưu tiên chiến lược cho dự thảo Khung hợp tác giai đoạn mới.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp từ Chính phủ Việt Nam để hoàn thiện khuôn khổ hợp tác mới theo hướng tạo ra tác động mạnh mẽ hơn, gia tăng giá trị và xây dựng quan hệ đối tác vững chắc nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam”, bà Silvia Danailov nhấn mạnh.

Tương tự, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Liên Hợp Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc cần tiếp tục được nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả và mang tính hai chiều hơn. Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc mà còn sẵn sàng đóng góp tích cực cho các mục tiêu chung của tổ chức này cũng như cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng Khung hợp tác phát triển giai đoạn 2027-2031 cần được thiết kế theo hướng vừa hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, vừa tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các quốc gia khác. Giai đoạn này càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

HOÀN THIỆN KHUNG HỢP TÁC MỚI THEO HƯỚNG THỰC CHẤT, PHÙ HỢP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

Tại phiên họp, đại diện Liên Hợp Quốc đã cập nhật kết quả triển khai Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026, đồng thời trình bày các định hướng ưu tiên cho Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam – Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031.

Các nội dung trọng tâm bao gồm phát triển bao trùm, chuyển đổi kinh tế hướng tới chia sẻ thịnh vượng, tăng cường quản trị công, tiếp cận công lý và thúc đẩy thượng tôn pháp luật. Đại diện các tổ chức như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng trình bày các cam kết hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bà Silvia Danailov,Quyền điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Bà Silvia Danailov bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam cùng các bộ, ngành đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến thực chất cho quá trình xây dựng Khung hợp tác phát triển giai đoạn mới, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để hoàn thiện dự thảo Khung hợp tác 2027-2031 theo đúng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo phía Liên Hợp Quốc và các cơ quan Việt Nam trong việc hoàn thiện báo cáo đánh giá Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026 cũng như dự thảo Khung hợp tác mới giai đoạn 2027-2031.

Theo Thứ trưởng, dự thảo Khung hợp tác cơ bản đã bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp và chỉ số đo lường kết quả cụ thể.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các cơ quan phía Việt Nam khẩn trương hoàn thiện ý kiến góp ý để Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban soạn thảo Liên Hợp Quốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước thời hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nhấn mạnh vấn đề nguồn lực sẽ là thách thức lớn trong giai đoạn tới, Thứ trưởng cho rằng điều quan trọng là cần lựa chọn các chương trình, dự án thực sự có ý nghĩa, tạo tác động thực chất và phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các quy định pháp lý liên quan đến tiếp nhận và triển khai viện trợ của Liên Hợp Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động và triển khai các nguồn lực hỗ trợ phát triển.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh phương thức hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời gian tới cần chuyển mạnh theo hướng đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế và trình độ phát triển mới của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Khung hợp tác mới cần lồng ghép nội dung tổng kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030, coi đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua.