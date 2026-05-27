Việt Nam và Liên Hợp Quốc khẳng định nâng tầm quan hệ đối tác phát triển
Phương Nhi
27/05/2026, 11:26
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị các cơ quan phía Việt Nam khẩn trương hoàn thiện ý kiến góp ý để Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban soạn thảo Liên Hợp Quốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam – Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031 trước thời hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt...
Chiều 26/5, tại trụ sở Bộ Tài chính
đã diễn ra Cuộc họp thường niên của Ban Chỉ đạo chung giữa Chính phủ Việt Nam – Liên
Hợp Quốc về chương trình hợp tác (JSC). Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần
Quốc Phương và bà Silvia Danailov,Quyền điều phối viên thường trú
Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì.
VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐỐI TÁC TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng
Trần Quốc Phương nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào
giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược dài hạn, đồng thời quan
hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc cũng đứng trước yêu cầu đổi mới cả về
nội dung lẫn phương thức triển khai.
Theo Thứ trưởng, đây là thời điểm có
ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết trọng
tâm của Đảng. Song song với đó, các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng
đang hoàn thiện dự thảo văn kiện quốc gia mới, hướng tới một chu kỳ hợp tác
hiệu quả, thực chất và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong
giai đoạn mới.
Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam
tiếp tục hoàn thiện các quy trình, thủ tục liên quan đến quản lý và sử dụng
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như viện trợ không hoàn lại,
trong đó có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Liên Hợp Quốc. Các cơ quan
Liên Hợp Quốc cũng chủ động tham vấn với phía Việt Nam và các đối tác phát
triển nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường cơ chế trao đổi linh hoạt và định hướng
hợp tác dài hạn.
Bà Silvia Danailov đánh giá cao mối
quan hệ hợp tác chặt chẽ, xây dựng và tin cậy giữa Chính phủ Việt Nam với Liên
Hợp Quốc trong thời gian qua, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy
các ưu tiên phát triển quốc gia của Việt Nam cũng như triển khai hiệu quả Khung
hợp tác hiện hành.
Theo bà Silvia Danailov, phiên họp
Ban Chỉ đạo chung lần này diễn ra vào thời điểm then chốt khi Việt Nam hướng
tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với định hướng
phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số, trong
bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động về khí hậu, địa chính
trị và tái cấu trúc nguồn lực phát triển toàn cầu.
Bà Silvia Danailov cho biết quá
trình xây dựng Khung hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã
đạt nhiều dấu mốc quan trọng kể từ khi khởi động từ tháng 8 năm ngoái. Liên Hợp
Quốc ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, ngành Việt Nam trong
quá trình tham vấn, qua đó góp phần hoàn thiện các ưu tiên chiến lược cho dự
thảo Khung hợp tác giai đoạn mới.
“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận
được các ý kiến đóng góp từ Chính phủ Việt Nam để hoàn thiện khuôn khổ hợp tác
mới theo hướng tạo ra tác động mạnh mẽ hơn, gia tăng giá trị và xây dựng quan
hệ đối tác vững chắc nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam”, bà
Silvia Danailov nhấn mạnh.
Tương tự, Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá
cao sự hỗ trợ, đồng hành của Liên Hợp Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước trong nhiều năm qua.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang,
trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc cần tiếp
tục được nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả và mang tính hai chiều hơn.
Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc mà
còn sẵn sàng đóng góp tích cực cho các mục tiêu chung của tổ chức này cũng như
cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững (SDGs).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng
Khung hợp tác phát triển giai đoạn 2027-2031 cần được thiết kế theo hướng vừa
hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, vừa tạo điều kiện
để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các quốc gia khác. Giai đoạn này
càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập Liên
Hợp Quốc.
HOÀN THIỆN KHUNG HỢP TÁC MỚI THEO HƯỚNG THỰC CHẤT, PHÙ HỢP
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM
Tại phiên họp, đại diện Liên Hợp
Quốc đã cập nhật kết quả triển khai Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026, đồng
thời trình bày các định hướng ưu tiên cho Khung hợp tác phát triển bền vững
Việt Nam – Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031.
Các nội dung trọng tâm bao gồm phát
triển bao trùm, chuyển đổi kinh tế hướng tới chia sẻ thịnh vượng, tăng cường
quản trị công, tiếp cận công lý và thúc đẩy thượng tôn pháp luật. Đại diện các
tổ chức như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng trình bày các cam kết hợp tác với Việt Nam trong giai
đoạn tới.
Bà Silvia Danailov bày tỏ cảm ơn Chính
phủ Việt Nam cùng các bộ, ngành đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến
thực chất cho quá trình xây dựng Khung hợp tác phát triển giai đoạn mới, đồng
thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam
để hoàn thiện dự thảo Khung hợp tác 2027-2031 theo đúng tiến độ đề ra.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá
cao nỗ lực của Ban soạn thảo phía Liên Hợp Quốc và các cơ quan Việt Nam trong
việc hoàn thiện báo cáo đánh giá Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026 cũng như dự
thảo Khung hợp tác mới giai đoạn 2027-2031.
Theo Thứ trưởng, dự thảo Khung hợp
tác cơ bản đã bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp và
chỉ số đo lường kết quả cụ thể.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị
các cơ quan phía Việt Nam khẩn trương hoàn thiện ý kiến góp ý để Bộ Tài chính
tổng hợp, phối hợp với Ban soạn thảo Liên Hợp Quốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo
trước thời hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Nhấn mạnh vấn đề nguồn lực sẽ là
thách thức lớn trong giai đoạn tới, Thứ trưởng cho rằng điều quan trọng là cần
lựa chọn các chương trình, dự án thực sự có ý nghĩa, tạo tác động thực chất và
phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.
Đồng thời, Việt Nam cũng đang
tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các quy định pháp lý liên quan đến tiếp nhận và
triển khai viện trợ của Liên Hợp Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc
huy động và triển khai các nguồn lực hỗ trợ phát triển.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Trần Quốc
Phương nhấn mạnh phương thức hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời
gian tới cần chuyển mạnh theo hướng đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế
và trình độ phát triển mới của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị
Khung hợp tác mới cần lồng ghép nội dung tổng kết việc thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030, coi đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận
thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc
14:50, 04/02/2026
Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
09:34, 27/05/2026
Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu phát triển và đổi mới sáng tạo
Hà Nội cần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số....
Việt Nam được trao giải thưởng cao nhất về xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số
Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 cho Việt Nam, ghi nhận những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương….
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
TP.HCM đề xuất di dời thêm 20.000 căn nhà ven sông, kênh rạch
TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng số lượng nhà cần di dời từ 20.000 lên 40.000 căn...
Sân bay Long Thành "bắt buộc phải thực hiện" việc khai thác thương mại trong năm 2026
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu toàn bộ các hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành đồng bộ để đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển “kinh tế sân bay” gắn với hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và trung chuyển hàng không quốc tế.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: