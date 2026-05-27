Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần

Kim Phong

27/05/2026, 12:05

Nhóm cổ phiếu được kỳ vọng lớn nhất sẽ dẫn dắt thị trường phục hồi sau diễn biến hôm qua là ngân hàng, đã không đủ mạnh trong sáng nay. Trong khi VIC, VHM tiếp tục lao dốc nặng, sự “rã đám” của các blue-chips khác khiến giao dịch từ từ “lịm dần” ở số lớn cổ phiếu còn lại.

Không có nhóm cổ phiếu nào giữ nhịp cho VN-Index sáng nay.

VN-Index chỉ duy trì được sắc xanh trong khoảng 1 phút sau khi có giá mở cửa, toàn thời gian còn lại là đỏ. Thậm chí chỉ số càng về cuối càng yếu. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,84% tương đương -15,75 điểm. Độ rộng bắt đầu mất cân bằng từ khoảng 10h10, cuối phiên còn 127 mã tăng/140 mã giảm.

Sức ép lên chỉ số dĩ nhiên vẫn dồn vào nhóm Vin: VIC giảm 2,86%, VHM giảm 3,19%, VPL giảm 3,24%, VRE giảm 2,91%. 4 cổ phiếu này đã lấy đi hơn 15 điểm. Cổ phiếu ngân hàng chứng kiến VCB giảm 0,78%, BID giảm 0,57%, MBB giảm 0,39%. Trong Top 10 vốn hóa chỉ có CTG tăng 0,14%, TCB tăng 0,61% và VPB tham chiếu.

Các cổ phiếu này ban đầu cũng không quá tệ. VIC trong vài giao dịch đầu tiên có lúc tăng 0,47% so với tham chiếu trước khi bổ nhào xuống. VHM cũng trượt giảm tối đa tới 3,75% so với giá cao nhất đầu ngày. VCB trượt giảm 0,93%, BID trượt 1,14%... Thống kê toàn rổ VN30 không mã nào còn giữ được giá cao nhất, trong đó 13 mã trượt giảm quá 1%.

VN30-Index chốt phiên sáng cũng giảm 0,42% với 10 mã tăng/16 mã giảm. 3 mã duy nhất tăng tốt là MWG tăng 1,8%, TPB tăng 1,3%, LPB tăng 1,1%. Trong khi đó phía giảm sâu nhất vẫn là nhóm Vin, còn lại chỉ thêm GVR giảm 1,1%. Với trạng thái đỏ của chỉ số kéo dài gần trọn phiên, biến động này có thể coi là khá nhẹ.

Với phần còn lại của thị trường, quá trình trượt giảm kéo dài cũng chưa dẫn đến những thiệt hại lớn. Trong 140 mã đỏ mới có 47 mã giảm quá 1%, tập trung 20,5% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 127 mã xanh có 42 mã tăng hơn 1%, tập trung 18% thanh khoản sàn. Như vậy đại đa số cổ phiếu lẫn thanh khoản vẫn đang tập trung ở nhóm dao động hẹp.

Ở phía tăng giá, dòng tiền không tạo được “điểm nóng” đáng chú ý nào. Chỉ có 16 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài MWG, TPB, LPB thuộc rổ VN30, chỉ có MSB tăng 1,71%, GEE tăng 3,9%, POW tăng 2,93%, EVF tăng 1,08%, OCB tăng 3,96%, GEL 2,34% là có thanh khoản vượt trội hẳn số còn lại.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ngay cả ở nhóm mạnh nhất, có dòng tiền tốt nhất này, giá cũng đã “lịm” dần rõ rệt. GEE trượt dốc tới 2,61%, EVF phải trả lại 3,1%, OCB để mất 2,48%... so với giá đỉnh đầu ngày. Với mức thanh khoản không lớn, hiện tượng trượt giá phản ánh sức cầu đang hao hụt dần.

Phía giảm giá ngoài nhóm Vin cũng rất ít cổ phiếu thực sự bị xả lớn. NVL là mã duy nhất giao dịch vượt trăm tỷ đồng (134,6 tỷ), giá giảm 2,89%. Cổ phiếu này đã rơi từ đỉnh cuối tháng 4 tới hơn 26% sau nhịp tăng trên 95% trước đó. Một vài cổ phiếu khác khớp tương đối là HCM giảm 1,26%, PC1 giảm 2,01%, PET giảm 4,04%, GMD giảm 2,38%.

Hiện tượng thất thường của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang khiến xu hướng của VN-Index trở nên bất ổn. Chỉ số này đã rời vùng đỉnh 1900-1920  và 3 phiên vừa qua nỗ lực phục hồi lên trên mức 1900 đều không thành công. Dĩ nhiên ảnh hưởng của cổ phiếu vốn hóa lớn là quan trọng, nhưng phần lớn cổ phiếu khác cũng không thể đi ngược dòng. Điều này tạo bối cảnh rất ít cơ hội cho nhà đầu tư.

Khối ngoại sáng nay duy trì giao dịch nhỏ cả hai chiều nhưng vị thế ròng vẫn là -549 tỷ đồng. Quy mô bán ròng tập trung vào số ít cổ phiếu là VHM -138,2 tỷ, FPT -60,8 tỷ, VIC -56,4 tỷ, HPG -36,5 tỷ. Phía mua ròng có MSB +62,2 tỷ, MWG +18,5 tỷ.

