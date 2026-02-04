Tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu trong dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Công tác kiểm dịch y tế nhằm chủ động giám sát, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm có thể xâm nhập vào nước ta qua các cửa khẩu, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, mùa lễ hội sắp tới...
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 31 địa phương, về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế, bao gồm: Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, An Giang, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Long.
Bộ Y tế dẫn thông tin theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2025 tới đầu năm 2026, thế giới đã ghi nhận nhiều dịch nguy hiểm, mới nổi như: bệnh Nipah tại Ấn Độ, MERS-CoV tại khu vực Trung Đông, Bại Liệt tại Lào, Chikungunya tại một số tỉnh tại Trung Quốc, Cúm A (H5N1) tại Mỹ, Campuchia… Trong đó một số bệnh như Cúm A (H5N1) ghi nhận sự mở rộng cả về phạm vi và loài mắc.
Trong năm 2025, các địa phương đã sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Để duy trì tính liên tục, thực hiện hiệu quả của công tác kiểm dịch y tế, sẵn sàng, chủ động giám sát, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm có thể xâm nhập vào nước ta qua các cửa khẩu, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, mùa lễ hội sắp tới, Cục Phòng bệnh đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật các thông tin về bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới để giám sát chặt chẽ, đáp ứng kịp thời nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh ngay tại cửa khẩu.
Các đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế hiện hành, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình.
Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cửa khẩu trên địa bàn, thực hiện khắc mới, khắc lại, thu hồi, hủy, hủy giá trị sử dụng con dấu kiểm dịch y tế (nếu có) theo quy định.
Các đơn vị cũng cần tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội (sẽ có hiệu lực ngày 1/7/2026) và các văn bản liên quan mới ban hành có liên quan đến kiểm dịch y tế.
Rà soát, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung gửi về Cục Phòng bệnh trước 20/2/2026 để tổng hợp, tham mưu xây dựng, sửa đổi trong thời gian tới.
Ngoài ra, các đơn vị cần rà soát, cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tại từng cửa khẩu với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, cơ quan y tế tại địa phương.
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: