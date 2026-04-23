Tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối kinh tế giữa Lyon (Pháp) và TP. Hồ Chí Minh
Như Quỳnh
23/04/2026, 11:01
Triển lãm được diễn ra nhân dịp kỉ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, đồng thời tăng cường giao lưu văn hoá và kết nối kinh tế giữa hai thành phố Lyon – TP. Hồ Chí Minh...
Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Lyon – TP. Hồ Chí Minh” vào ngày 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Đồng thời, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương kết nghĩa.
Triển lãm được tổ chức tại khu vực tường bao bên ngoài Dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn), giới thiệu 14 tác phẩm ảnh khổ lớn, mang đến những góc nhìn sinh động về đời sống đô thị của hai thành phố. Thông qua các khoảnh khắc đời thường như tản bộ ven sông, hoạt động thể thao ngoài trời hay nhịp sống tại các khu chợ, triển lãm làm nổi bật những điểm tương đồng trong lối sống của người dân Lyon và TP. Hồ Chí Minh, bất chấp khoảng cách địa lý.
Với 14 tấm ảnh khổ lớn được lắp đặt dọc tuyến đường đông người qua lại, triển lãm hướng tới đông đảo công chúng, từ người dân thành phố đến du khách tình cờ đi ngang và những người yêu nhiếp ảnh. Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Lyon đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, các cựu du học sinh Việt Nam tại Lyon, cùng đại diện cộng đồng Pháp – Việt.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh triển lãm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Pháp vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo ông, khuôn khổ hợp tác này không chỉ được thể hiện qua các tiếp xúc cấp cao, mà còn được cụ thể hóa qua các hoạt động hợp tác hằng ngày trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao lưu nhân dân.
Ông Ranaivoson cũng nhắc lại mối quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố Lyon (Pháp) và TP. Hồ Chí Minh được thiết lập từ năm 1990, với nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong văn hóa, kinh tế và giáo dục. Hai đô thị cùng nằm bên các dòng sông lớn, qua đó chia sẻ những thách thức chung liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đây cũng là chủ đề trung tâm của dự án văn hóa “Sống cùng dòng sông” do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức trong năm nay, với sự phối hợp giữa Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Confluences tại Lyon.
Về hợp tác văn hóa, thành phố Lyon trước đây đã có nhiều đóng góp, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng nghệ thuật cho các công trình kiến trúc tại TP. Hồ Chí Minh. Gần đây hơn, nhóm FIDO CREW cũng đã sang Pháp tham dự một cuộc thi breakdance quốc tế lớn tại Lyon vào năm 2025. Ngoài ra, vào năm 2024, nhóm cũng đã giành chiến thắng tại cuộc thi Saigon Breaking Battle - Đường tới Paris 2024, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.
Về hợp tác kinh tế, nhiều doanh nghiệp từ Lyon hiện đang hoạt động hiệu quả tại TP. Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Artelia trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, tham gia các dự án lớn như đường sắt cao tốc, sân bay mới và xây dựng bền vững.
Trong lĩnh vực y tế, các doanh nghiệp như bioMérieux và Aguettant cũng đang hiện diện tại thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác trong ngành dược phẩm. Cụ thể, trong chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam vào tháng 5 năm 2021, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực vắc-xin đã được ký kết với VNVC Việt Nam.
Ở lĩnh vực giáo dục, ông cho biết hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở đào tạo hai bên tiếp tục được mở rộng, từ các chương trình kỹ sư chất lượng cao đến đào tạo quản trị kinh doanh và pháp luật quốc tế. Những hoạt động này góp phần củng cố nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai thành phố, đồng thời mở ra các cơ hội phát triển trong tương lai.
Trong bối cảnh cả hai đô thị đều đang đối mặt với những thách thức chung như biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, mối quan hệ hợp tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Triển lãm cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa hai góc nhìn nhiếp ảnh mang tính đối thoại. Các tác phẩm về TP. Hồ Chí Minh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean, người đã sinh sống tại Việt Nam từ năm 2014 và ghi lại nhịp sống đô thị qua những khoảnh khắc đời thường chân thực. Trong khi đó, loạt ảnh về Lyon do Tony Noël, nhiếp ảnh gia gốc Việt tại Lyon, thực hiện, tập trung khai thác nhịp sống đô thị hiện đại.
Thông qua sự giao thoa giữa hai góc nhìn, triển lãm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mỗi thành phố mà còn góp phần củng cố sự kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn mới.
