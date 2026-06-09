Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp bang Texas (Hoa Kỳ)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để Thủ đô mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có các doanh nghiệp đến từ bang Texas...

Chiều 8/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp đoàn danh nhân cấp cao đến từ bang Texas (Hoa Kỳ), gồm các doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bất động sản, pháp lý, y tế và giáo dục.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đang sở hữu môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn. Luật Thủ đô năm 2026 cùng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được xem là nền tảng pháp lý quan trọng, tạo dư địa để thành phố triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đặc biệt, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với Hà Nội đang được củng cố mạnh mẽ nhờ môi trường chính trị ổn định, tiềm năng thị trường lớn cùng những cam kết cải cách quyết liệt của chính quyền thành phố. Đây cũng là giai đoạn Hà Nội tập trung nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Dự kiến cuối tháng 6, thành phố sẽ ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác quy mô lớn với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy các dự án chiến lược trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cũng cho biết Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước để hình thành Quỹ Đầu tư mạo hiểm vận hành theo cơ chế thị trường và giao doanh nghiệp quản lý. Cùng với môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh, Hà Nội được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng cho các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để Thủ đô mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có doanh nghiệp từ bang Texas (Hoa Kỳ).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất ba lĩnh vực hai bên có thể sớm triển khai hợp tác trong thời gian tới bao gồm: bất động sản; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về phía đoàn công tác, ông Mark Duval, Chủ tich kiêm CEO Phòng Thương mại Châu Á thành phố Austin, bang Texas (Hoa Kỳ) cho biết Texas hiện là một trong những nền kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Austin được xem là trung tâm công nghệ hàng đầu với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Tesla, Samsung, Apple, Oracle và SpaceX.

Mới đây, SpaceX đã đề xuất khoản đầu tư trị giá 55 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn tại Austin, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của bang Texas trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi cũng như những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Hà Nội; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và hỗ trợ doanh nghiệp.

Các thành viên trong đoàn đánh giá Hà Nội đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn tại khu vực châu Á nhờ tốc độ tăng trưởng cao, nguồn nhân lực chất lượng và định hướng phát triển rõ ràng.



