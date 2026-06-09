Thứ Ba, 09/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp bang Texas (Hoa Kỳ)

Phương Nhi

09/06/2026, 16:06

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để Thủ đô mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có các doanh nghiệp đến từ bang Texas...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp và làm việc với ông Mark Duval, Chủ tich kiêm CEO Phòng Thương mại Châu Á thành phố Austin, bang Texas (Hoa Kỳ) và đoàn doanh nhân cấp cao. (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp và làm việc với ông Mark Duval, Chủ tich kiêm CEO Phòng Thương mại Châu Á thành phố Austin, bang Texas (Hoa Kỳ) và đoàn doanh nhân cấp cao. (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)

Chiều 8/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp đoàn danh nhân cấp cao đến từ bang Texas (Hoa Kỳ), gồm các doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bất động sản, pháp lý, y tế và giáo dục.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đang sở hữu môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn. Luật Thủ đô năm 2026 cùng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được xem là nền tảng pháp lý quan trọng, tạo dư địa để thành phố triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đặc biệt, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với Hà Nội đang được củng cố mạnh mẽ nhờ môi trường chính trị ổn định, tiềm năng thị trường lớn cùng những cam kết cải cách quyết liệt của chính quyền thành phố. Đây cũng là giai đoạn Hà Nội tập trung nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Dự kiến cuối tháng 6, thành phố sẽ ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác quy mô lớn với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy các dự án chiến lược trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cũng cho biết Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước để hình thành Quỹ Đầu tư mạo hiểm vận hành theo cơ chế thị trường và giao doanh nghiệp quản lý. Cùng với môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh, Hà Nội được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng cho các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để Thủ đô mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có doanh nghiệp từ bang Texas (Hoa Kỳ).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất ba lĩnh vực hai bên có thể sớm triển khai hợp tác trong thời gian tới bao gồm: bất động sản; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về phía đoàn công tác, ông Mark Duval, Chủ tich kiêm CEO Phòng Thương mại Châu Á thành phố Austin, bang Texas (Hoa Kỳ) cho biết Texas hiện là một trong những nền kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Austin được xem là trung tâm công nghệ hàng đầu với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Tesla, Samsung, Apple, Oracle và SpaceX.

Mới đây, SpaceX đã đề xuất khoản đầu tư trị giá 55 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn tại Austin, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của bang Texas trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi cũng như những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Hà Nội; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và hỗ trợ doanh nghiệp.

Các thành viên trong đoàn đánh giá Hà Nội đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn tại khu vực châu Á nhờ tốc độ tăng trưởng cao, nguồn nhân lực chất lượng và định hướng phát triển rõ ràng.


Hà Nội: Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để phát triển đô thị và kinh tế xanh

10:57, 01/04/2026

Hà Nội: Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để phát triển đô thị và kinh tế xanh

Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác chiến lược

14:06, 03/12/2025

Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

08:21, 17/04/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Từ khóa:

đầu tư nước ngoài Đia phương Doanh nghiệp bang Texas Hà Nội Hà Nội hợp tác Hoa Kỳ nhà đầu tư Hoa Kỳ

Đọc thêm

Làn sóng FDI vào công nghệ cao gia tăng tại Việt Nam

Làn sóng FDI vào công nghệ cao gia tăng tại Việt Nam

Trong những tháng đầu năm, bức tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới và kế hoạch mở rộng đầu tư quy mô lớn...

Phú Thọ kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt

Phú Thọ kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt

Phú Thọ mong muốn nhà đầu tư Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt, bao gồm công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, hạ tầng logistics, du lịch, nông – lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín chỉ carbon…

Hungary ngập trong ngân quỹ từ EU

Hungary ngập trong ngân quỹ từ EU

Hungary đã đạt được một bước tiến quan trọng khi Chính phủ mới của nước này thành công trong việc thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) giải ngân một lượng lớn ngân quỹ...

Nước châu Âu nào thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất?

Nước châu Âu nào thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất?

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu, nhưng khả năng thu hút dòng vốn này của các nước trong khu vực có sự chênh lệch đáng kể...

TP. Hồ Chí Minh là một trong những cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác với Italia

TP. Hồ Chí Minh là một trong những cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác với Italia

Quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tích cực sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập niên nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa và giáo dục giữa hai bên...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng 48 đồng

Tài chính

2

Cộng hưởng “sức mạnh” hạ tầng sân bay, cảng biển: Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị tích hợp đẳng cấp

Bất động sản

3

Chín quốc gia EU phản đối mục tiêu xanh của Brussels với đội xe doanh nghiệp

Kinh tế xanh

4

Áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết 2030: "Cú huých" cho thị trường ô tô điện

Kinh tế xanh

5

Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy