[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU -Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu

Tống Linh - Việt Dũng

24/03/2026, 15:00

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu diễn ra vào sáng ngày 24/3/2026 tại Hà Nội, đánh dấu bước triển khai cụ thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và EU, lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” đã diễn ra sáng ngày 24/3 tại Hà Nội, với sự tham dự của 500 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp hàng đầu từ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). 

Sự kiện do Phái đoàn EU tại Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.

Diễn đàn có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Về phía Liên minh châu Âu (EU) có sự tham dự của Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier, Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. 
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định EVFTA trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Ảnh: Việt Dũng.
Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên. Ảnh: Việt Dũng
Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela trao đổi với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bên lề Diễn đàn. Ảnh: Việt Dũng
Cao ủy EU Jozef Síkela trả lời phỏng vấn báo chí bên lề sự kiện. Ảnh: Việt Dũng
Về phía Liên minh châu Âu, diễn đàn đã nhận được sự quan tâm và tham dự của Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier. Ảnh: Việt Dũng
Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. Trả lời phỏng vấn VnEconomy trước sự kiện, Đại sứ Julien Guerrier cho biết Liên minh châu Âu (EU) coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong ASEAN, không chỉ vì sức sống kinh tế năng động và tiềm năng thị trường của Việt Nam, mà còn vì vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chuyển đổi kép xanh và số. Ảnh: Việt Dũng
Nghi thức trao Sách Trắng từ EuroCham Việt Nam tới Chính phủ Việt Nam. Ảnh: Phải đoàn EU tại Việt Nam
Phiên chuyên đề với chủ đề: Mở rộng quy mô tài chính xanh hướng tới tương lai không phát thải ròng. Ảnh: Việt Dũng
Diễn đàn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu nối tháo gỡ rào cản, thúc đẩy hợp tác thực chất và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, tiếp cận các nguồn lực quốc tế. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam hợp tác Việt Nam - EU Liên minh Châu Âu

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam

